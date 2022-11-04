የፓኪስታን የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ከግድያ ሙከራ አመለጡ
ከሥልጣን የተወገዱት የፓኪስታን ጠቅላይ ሚኒስትር ኢምራን ካን በምሥራቃዊ ዋዚራባድ የተቃውሞ ሰልፍ ሲመሩ በተከተባቸው የተኩስ እሩምታ ጉዳት አጋጠማቸው።
ካን በተሽከርካሪያቸው ላይ የተኩስ እሩምታ ተከፍቶ በደረሰው ጥቃት እግራቸው ላይ ጉዳት አጋጥሟቸዋል። በጥቃቱ አንድ ሰው የተገደለ ሲሆን ቢያንስ አምስት ሰዎች ቆስለዋል።
የጥቃቱን ዓላማ በተመለከተ ከባለሥልጣናት የተሰጠ አስተያየት ባይኖርም ደጋፊዎቻቸው ግን የግድያ ሙከራ ነው ብለዋል።
የተቃውሞ ሰልፉ የተጠራው በመንግሥት ከተያዘው እቅድ ቀድሞ ምርጫ እንዲካሄድ ለመጠየቅ ነበር።
የ70 ዓመቱ ካን፣ በዋና መዲናዋ ኢስላማባድ ለማጠናቀቅ የታሰበውን ሰልፍ እየመሩ ነበር ተኩሱ የተከፈተው።
የቀድሞው ዓለም አቀፍ የክሪኬት ኮከቡ ፖለቲከኛ ወደ ላሆር ሆስፒታል ተወስደዋል። የፓርቲያቸው ቃል አቀባይ እንዳሉት ካን በጥቃቱ ከጉልበታቸው በታች ባለው የእግራቸው ክፍል ላይ ነው የተመቱት።
ረዳታቸው፣ ካን አሁን ላይ በጥሩ ጤንነት ላይ እንደሚገኙ የገለጹ ሲሆን ቀዶ ሕክምና ሳይደረግላቸው እንደማይቀር ተናግረዋል።
ፖሊስ የቀድሞውን ጠቅላይ ሚኒስትር "ለመግደል ሞክረዋል" ሲሉ በቁጥጥር ሥር ያዋሉት ግለሰብ የሰጠውን ቃል የሚያሳይ ቪዲዮ ለቀዋል።
ይሁን እንጂ ፖሊስ ቃለ ምልልሱን ያደረገው በምን ሁኔታ እንደሆነ ግልጽ አይደለም። ሆኖም በቪዲዮው ላይ ግለሰቡ ለምን ተኩስ እንደከፈተ በፖሊስ ሲጠየቅ “ሕዝቡን እያሳሳተ ነው። ልገድለው እፈልግ ነበር። በመሆኑም ልገድለው ሞክሬያለሁ” ሲል ምላሽ ሰጥቷል።
የካን ከፍተኛ ረዳት እና ቃል አቀባይ በበኩላቸው “የፓኪስታን መንግሥት በቀጥታ በጥቃቱ ተሳትፏል።” ሲሉ ለቢቢሲ ኒውስ አዎር ፕሮግራም ተናግረዋል።
ቃል አቀባዩ ራኦፍ ሃሰን፣ መንግሥት ኢምራን ካንን ለማጥፋት እየሞከረ ነው ያሉ ሲሆን መንግሥት የለቀቀውን ቪዲዮ “ጭፍን መሸፋፈኛ ” ሲሉ አጣጥለውታል።
ቢቢሲ የፓኪስታን መንግሥት በቀረበበት ክስ ላይ ምላሽ እንዲሰጥ ጠይቋል።
ከሥፍራው የወጣው ቪዲዮው የሚያሳየው ካን እና ደጋፊዎቻቸው ተኩስ ከመሰማቱ በፊት ተሽከርካሪ ላይ ሆነው ሰልፍ ሲመሩ ያሳያል። ከዚያም ተኩሱ ሲሰማ ካን ወደ መሬት ዝቅ ያሉ ሲሆን በዙሪያቸው የነበሩ ሰዎች እርሳቸውን ለመከለል ሲሞክሩ ታይተዋል።
ሌላኛው ቪዲዮ ደግሞ ካን ከተኩሱ በኋላ ቀኝ እግራቸውን በፋሻ ታስሮ በመኪና ሲወሰዱ አሳይቷል።
የፒቲአይ ፓርቲ አባልም ፊታቸው በፋሻ ተጠቅልሎ እና ልብሳቸው በደም ተለውሶ ሰዎች ለካን እና ለተጎዱት በሙሉ መጸለይ እንዳለባቸው ሲናገሩ ይሰማል።
አሁን ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ሸህባዝ ሻሪፍ፣ ጥቃቱን ያወገዙ ሲሆን አስቸኳይ ምርመራ እንዲደረግ አዝዘዋል።ፕሬዝዳንት አሪፍ አልቪ በበኩላቸው ክስተቱን “ አስከፊ የግድያ ሙከራ ነው “ ብለውታል።
ጥቃቱ ሲፈፀም የተመለከተ የአካባቢው ጋዜጠኛ ዞሪያዝ ባንጋሽ ለቢቢሲ እንደተናገረው፣ ተኩሱ የተጀመረው ካን ሰልፉን መምራት ሲጀምሩ ሲሆን ተኩስ የተሰማው በድንገት ነበር። ከዚያም አንድ ግለሰብ ሽጉጥ ይዞ እንደተመለከቱ እና ጥይቱ አንዳንድ የፓርቲ አመራሮች እና ካን ላይ ማረፉን ተናግሯል።
ካን ጥቃቱ የተፈፀመባቸው አዲስ ምርጫ እንዲካሄድ ለመጠየቅ በዚህ ዓመት ለሁለተኛ ጊዜ የተካሄደውን ሰልፍ ላለፉት ሰባት ቀናት እየመሩ ባለበት ወቅት ነው።
መንግሥት በበኩሉ በታቀደው መሠረት በሚቀጥለው ዓመት ምርጫ እንደሚያካሂድ በተደጋጋሚ ገልጿል።
ባለፈው ወር የፓኪስታን የምርጫ ኮሚሽን ካንን ከፖለቲካ ሹመት አግዷቸዋል።
ካን ከውጭ አገር ባለሥልጣናት ስጦታዎችን በመቀበል እና ሙስና በመቀበል ይከሰሳሉ። ስጦታዎቹ የሮሌክስ ሰዓቶችን፣ ቀለበት እና ጥንድ የሸሚዝ ማያያዣዎችን ያካትታሉ።
ፓኪስታን ደም አፋሳሽ የሆነ የፖለቲካ አመጽ ታሪክ ያላት አገር ናት።
እንደ አውሮፓውያኑ 2007 በሕዝብ ስብሰባ ላይ የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር ቤናዚር ቡቶ መገደላቸው ይታወሳል።