የፕሬዝዳንት ባይደን ልጅ ሃንተር ባይደን የወንጀል ክሶች ተመሰረቱበት
የፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ልጅ ሃንተር ባይደን የጦር መሳሪያ ሲገዛ በመዋሸቱ የወንጀል ክሶች ተመሰረቱበት።
ሃንተር በወንጀል መከሰሱ በስልጣን ላይ ያለ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ልጅ ክስ ሲመሰረትበት የመጀመሪያው አድርጎታል።
ቀደም ሲል ሃንተር ባይደን የግብር ማጭበርበር ክስ ቀርቦበት የነበረ ሲሆን የአደንዛዥ ዕጽ ተጠቃሚ ሳለ ሕገ ወጥ ጦር መሳሪያ ታጥቆ እንደነበረ አምኖ ነበር።
ሃንተር ባይደን ጥፋተኝነቱን አምኖ በሚተላለፍበት ቅጣት ዙሪያ ከዐቃቤ ሕግ ጋር ደርሶት የነበረው ስምምነት ሐምሌ ወር ተፈጻሚ ሳይሆን ቀርቷል።
አሁን የፕሬዝዳንቱ ልጅ ላይ የቀረቡት ክሶች የጦር መሳሪያ ሲገዛ በቅጾች ላይ እውነት ያልሆኑ መረጃዎችን ከመሙላት ጋር የተያያዙ ናቸው።
ዐቃቤ ሕግ ሃንተር ባይደን እአአ 2018 ላይ የአደንዛዥ ዕጽ ተጠቃሚ ሳለ ሕገ ወጥ ጦር መሳሪያ ገዝቷል ሲሉ ይከሱታል።
ምንም እንኳ በቅጾች ላይ ሃንተር ባይደን የአደንዛዥ ዕጽ ተጠቃሚ አይደለሁም ይበል እንጂ በወቅቱ ከፍተኛ የኮኬይን ተጠቃሚ ነበር ተብሏል።
በአሜሪካ የፌደራል ሕግ መሠረት በሰነዶች ላይ ሐሰተኛ መረጃን መሙላት እንዲሁም የዕጽ ተጠቃሚ ሳሉ የጦር መሳሪያ ገዝቶ መታጠቅ በወንጀል ያስጠይቃል።
የአሜሪካ ፍትሕ ቢሮ ሃንተር ባይደን በቀረበበት ክስ ጥፋተኛ ሆኖ የሚገኝ ከሆነ እስከ 25 ዓመት በእስር ሊቀጣ ይችላል ብሏል።
የፕሬዝዳንቱ ልጅ ፍርድ ቤት መች እንደሚቀርብ እስካሁን የተባለ ነገር የለም።
የሃንተር ባይደን ጠበቃ የሆኑት አቤ ሎዌል ደንበኛቸው ላይ ክሱ በይፋ የተመሠረተው ሪፐብሊካኖች በጉዳዩ ላይ ጣልቃ በመግባታቸው በተፈጠረው ተጽእኖ ነው ብለዋል።
ጠበቃው ደንበኛቸው በአንድም ወቅት ጥይት ጎርሶ የማያውቅ ሽጉጥ መታጠቁ ለማኅበረሰብ የደኅንነት ስጋት ሆኖ ስለማያውቅ ሃንተር ባይደን ምንም አይነት ሕግ አልጣሰም በማለት ይከራከራሉ።
በኮርኔል የሕግ ትምህርት ቤት መምህር የሆኑት ራንዲ ዜሊን ለቢቢሲ ሲናገሩ ሃንተር ባይደን በቀረበበት ክስ ጥፋተኛ ተብሎ የእስር ግዜ የማሳለፉ ዕድል በጣም ጠባብ ነው ብለዋል።
መምህሩ እንደሚሉት ከሆነ “ማንም ሰው ጉዳት ያልደረሰበት ተጎጂ የሌለበት የወንጀል ክስ ነው። ከዚህ ቀደም ሕግ ተላልፏል ተብሎ ተከሶ አያውቅም” በማለት የክስ ሂደቱ የፍርድ ቤት ግዜን ማባከን ነው ይላሉ።
ራንዲ ዜሊን እንደሚሉት ከሆነ የፕሬዝዳንቱ ልጅ የዳኛ ውሳኔ ከመሰጠቱ በፊት በሚተላለፍበት ቅጣት ዙሪያ ከዐቃቤ ሕግ ጋር ቀድሞ ከስምምነት ሊደርስ እንደሚችል ግምታቸውን ይሰጣሉ።
ሃንተር ባይደን ከዚህ ቀደም የአደንዛዥ ዕጽ ተጣቃሚ ሳለ የጦር መሳሪያ መግዛቱን አምኖ በሚተላለፍበት ቅጣት ዙሪያ ከዐቃቤ ሕግ ጋር ከስምምነት ደርሶ ነበር።
በዚህ ስምምነት መሠረት ሃንተር የአደንዛዥ ዕጽ ሕክምና ለመከታተል እንዲሁም የአደንዛዥ ዕጽ ክትትል እንዲደረግበት ተስማምቶ ነበር።
ሃንተር ከዐቃቤ ሕግ ጋር የደረሰው ስምምነት በዳኛ መጽደቅ ይኖርበታል።
ከግብር ወንጀል ጋር የተያያዙት ክሶች ሃንተር እአአ 2017 እና 2018 ላይ ግብር አልከፈለም የሚሉ ናቸው። ሃንተር አሁን ላይ የሚጠበቅበትን ግብር ሙሉ በሙሉ ከፍሏል።
የ53 ዓመቱ ሃንተር ባይደን ከዚህ ቀደም ጠበቃ ሆኖ ያገለገለ ሲሆን፤ በቻይና እና በዩክሬን ውስጥም ሰርቷል።
እአአ 2014 በደሙ ውስጥ ኮኬይን የተባለ አደንዣዥ ዕጽ መገኘቱን ተከትሎ ከአሜሪካ ባሕር ኃይል እንዲሰናበት ተደርጎ ነበር።