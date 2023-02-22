በኦሮምያ ክልል የዘመዱን ልጅ አግቶ የገደለው ግለሰብ እጁን ለፖሊስ ሰጠ
አንድ ተጠርጣሪ በኦሮሚያ ክልል በምዕራብ አርሲ ዞን ዶዶላ ከተማ ላገተው የሁለት ዓመት ልጅ የጠየቀው ማስለቀቂያ ገንዘብ ክፍያ ባለመፈጸሙ ያገተውን ልጅ መግደሉን ፖሊስ አስታወቀ።
ፖሊስ እንዳለው ተጠርጣሪው ኢዘዲን ከማል ላገተው የዘመድ ልጅ 100ሺህ ብር ማስለለቂያ ገንዘብ እንዲከፈለው ጠይቆ ነበር።
ይሁን እንጂ የጠየቀው ክፍያ ባለመፈጸሙ ታዳጊውን በአሰቃቂ ሁኔታ ከገደለ በኋለ እጁን ለፖሊስ መስጠቱ ተገልጿል።
የምዕራብ አርሲ ዞን ፖሊስ ባልደረባ የሆኑት ኢንስፔክተር ተሾመ ተኤራ፤ ተጠርጣሪው ዶዶላ ከተማ ከሚገኝ ከራሱ ዘመድ ቤት ታዳጊውን ‘ወደ አባቱ ልወስደው ነው’ በማለት ይዞ መሰወሩን ተናግረዋል።
ተጠርጣሪ የጠየቀውን የማስለቀቂያ ገንዘብ ማግኘት ባለመቻሉ ታዳጊውን ገድሎ አዋልደጌሳ የተባለ አውሬ የቆፈረው ጉድጓድ ውስጥ መቀብሩን አምኖ እገታውን ከፈጸመ ከ10 ቀናት በኋላ እጁን ለፖሊስ ሰጥቷል።
ፖሊስ እንዳለው ተጠርጣሪው ኢዘዲን የካቲት 1/2015 ዓ.ም. ታዳጊውን ይዞ ከተሰወረ በኋላ 100 ሺህ ብር እንዲከፍለው የታዳጊውን አባት ይጠይቃል።
የታዳጊው አባት ግን የተጠየቁትን የማስለቀቂያ ገንዘብ ለመክፈል ፍቃደኛ ሳይሆኑ በመቅረት ጉዳዩን ለፖሊስ ሪፖርት አድርገዋል።
ኢንስፔክተር ተሾመ ተጠርጣሪው እና የታገተው ታዳጊ አባት ዝምድና እንዳላቸው ገልጸዋል።
ፖሊስም ታዳጊውን ፈልጎ ለማግኘት እንዲረዳው የታዳጊውን ምስል ከአፋልጉኝ ማስታወቂያ ጋር አያይዞ ማሕበራዊ ሚዲያ ላይ አጋርቶ ነበር።
“ኢዘዲን ገንዘቡ አልገባልኝም በማለት [ከእገታው] ከሁለት ቀን በኋላ ታዳጊውን ገድሎ ቀበረው” ሲሉ ይህ የፖሊስ አባል ለቢቢሲ ተናግረዋል።
ተጠርጣሪው ከአገር መከላከያ አባልነት ስለማምለጡ መረጃ አለን የሚሉት ኢንስፔክተሩ፤ ሰኞ የካቲት 13/2015 ዓ.ም. ኮፈሌ ከተማ ለፖሊስ እጁን መስጠቱን ተናግረዋል።
በቀጣይ ቀንም ታዳጊው ከተቀበረበት ቦታ ወጥቶ አስክሬኑ ለምርመራ አዲስ አበባ ወደሚገኘው ጳውሊስ ሆስፒታል ተልኳል ብለዋል።