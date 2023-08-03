የአማራ ክልል መንግሥት የፌደራል መንግሥቱ ጣልቃ እንዲገባ ጥያቄ አቀረበ
በአማራ ክልል ክልል እየተባባሰ የመጣውን የታጣቂዎች እና የፀጥታ ኃይሎች ግጭትን ተከትሎ በክልሉ የተፈጠረውን ቀውስ እንዲቆጣጠር የፌደራል መንግሥቱ ጣልቃ እንዲገባ የክልሉ መንግሥት ጠየቀ።
በክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ይልቃል ከፋለ (ዶ/ር) ተፈርሞ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የተጻፈ ደብዳቤን አያይዞ የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንደዘገበው፣ በክልሉ ያለው የፀጥታ መደፍረስ በመደበኛ የሕግ ማስከበር ሥርዓት ለመቆጣጠር አዳጋች በመሆኑ የፌደራል መንግሥቱ ጣልቃ እንዲገባ ተጠይቋል።
በመደበኛው የሕግ ማስከበር ሥርዓት ለመቋቋም የማይቻል ሁኔታን ስለማሳወቅ በሚል ለፌደራሉ መንግሥት ዛሬ ሐምሌ 27/2015 ዓ.ም. በተጻፈው ደብዳቤ ላይ ክልሉ ከባድ ችግር እንደገጠመው ጠቅሷል።
በዚህም ምክንያት “የፌደራል መንግሥት አስፈላጊውን የሕግ ማዕቀፍ እንዲተገብር” የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥያቄ ማቅረቡ በደብዳቤው ተገልጿል።
በክልሉ ያለው የፀጥታ መደፍረስ በክልሉ ከፍተኛ ሰብአዊ፣ ማኅበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ጉዳት እያስከተለ መሆኑን የጠቀሰው የክልሉ መንግሥት፣ የፌደራል መንግሥቱ በአገሪቱ ሕገ መንግሥት መሠረት አስፈላጊውን እርማጃ እንዲወስድ ጠይቋል።