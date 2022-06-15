ጆ ባይደን መካከለኛው ምሥራቅን ሊጎበኙ ነው
ጆ ባይደን ፕሬዝዳንት ከሆኑ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ መካከለኛው ምሥራቅ በማቅናት እስራኤል፣ የፍልስጤም ግዛቶችን እና ሳዑዲ አረቢያን ሊጎበኙ ነው።
ፕሬዝዳንቱ በሚቀጥለው ወር የሚያደርጉት ጉብኝት ለአራት ቀናት የሚቆይ ነው።
ባይደን ወደ መንበር ሥልጣኑ ከመጡ ካለፈው ዓመት በኋላ የአሜሪካ እና የአጋሮቿ ግንኙነት ጥያቄ ውስጥ ሲገባ ቆይቷል።
ዋይት ሐውስ የእስራኤልን የሰፈራ ፕሮግራም ተችቷል። ፍልስጤማዊያን በበኩላቸው ከፍተኛ ድጋፍ እንዲደረግላቸው እየጠየቁ ነው። ከሳዑዲ አረቢያ ጋር ያላት ግንኙነት ደግሞ በጋዜጠኛ ጀማል ኻሾግጂ መገደል ምክንያት ተቀዛቅዟል።
ባይደን እአአ በ2019 ለፕሬዝዳንትነት የምርጫ ዘመቻ ሲያደርጉ ከጋዜጠኛ ጀማል ኻሾግጂ ግድያ ጋር በተያያዘ ሳዑዲ አረቢያን “እንደማያቀርቡ” ቃል ገብተው ነበር።
የሳዑዲ ዝርያ ያለው ኻሾግጂ ለዋሽንግተን ፖስት በመጻፍ ይታወቅ ነበር። ጋዜጠኛው በ2018 ቱርክ ውስጥ ወደሚገኘው የሳዑዲ ኤምባሲ እንዲገባ በማድረግ መገደሉ ይታወቃል።
የሳዑዲው ልዑል ሞሐመድ ቢን ሳልማን ጋዜጠኛው እንዲያዝ ወይም እንዲገደል ፈቃድ ሰጥተዋል ሲሉ የአሜሪካ የደኅንነት ተቋማት ከድምዳሜ ደርሰዋል።
ልዑሉ በግድያው ምንም ሚና አልነበረኝም ሲሉ ያስተባበሉ ሲሆን ሳዑዲ “ሥርዓት አልባ” የደኅንነት አባላት የፈጸሙት ነው ብላለች።
ልዑል ሞሐመድ ከቀድሞው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ጋር የጠበቀ ግንኙነት ነበራቸው። ባይደን ወደ ኃላፊነት ከመጡ በኋላ ዋይት ሐውስ ከሳዑዲ አረቢያ ጋር ያላትን ግንኙነት “በድጋሚ እንደሚያጤኑት” ገልጿል።
ባይደን አሁን ካለው የነዳጅ ዋጋ መናር ጋር ተያይዞ ሳዑዲን ማራቅ ተገቢ አለመሆኑ ሳያሳምናቸው አልቀረም።
ሁለቱ መሪዎች በኃይል አቀርቦት ዙሪያ ይወያያሉ ተብሎ ይጠበቃል። ፕሬዝዳንቱ ጉብኝታቸው ከነዳጅ ይልቅ ከደህንነት ጋር የተያያዘ መሆኑን አጥብቀው ተናግረዋል።
ግንኙነቱ በባይደን እና በልዑል ሞሐመድ መካከል ፊት ለፊት የሚደረግ መጀመሪያው ውይይት ይሆናል።
“ልዑሉ ተጨማሪ ዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብት እና እና የሰብዓዊ ድጋፍ ጥሰት እንዲፈጽሙ የሚያበረታታቸው ነው” ሲሉ 13 የሰብዓዊ መብት ቡድኖች ጉብኝቱን ኮንነዋል።
“[የባይደን] አስተዳደር የልዑሉን ገጽታ ከመገንባቱ በፊት በሰብዓዊ መብት ጥሰት ዙሪያ መሥራት ይገባዋል” ብለዋል።
አንድ ከፍተኛ ባለስልጣን ሰብዓዊ መብት እና ሳዑዲ የምትደግፋቸው የመንግስት ሃይሎች በኢራን ከሚደገፉት የሁቲ ሃይሎች ጋር በየመን የሚያደርጉት ጦርነት በአጀንዳነት ተይዘዋል ብለዋል።
ባይደን ከእስራኤል በቀጥታ ወደ ሳዑዲ አረቢያ በመብረርም የመጀመሪያው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ይሆናሉ። ሳዑዲ እና ሪያድ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ሌላቸው ሲሆን በሁለቱ ሃገራት መካከልም በረራ ብዙም አይፈቀድም። ልዑሉ በቅርቡ ነው የእስራኤል የመንገደኘች አውረፕላኖች በአየር ክልላቸው በኩል እንዲበሩ የፈቀዱት። የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ከእስራኤል ጋር ያላትን ግንኙነት እያሻሻች ነው። ተመሳሳይ እርምጃ ለመውሰድ በእስራኤል እና በፍልስጤም መካከል ያለው ጉዳይ መፈታት እንደሚገባው ልዑሉ አስታውቀዋል።
አንድ ከፍተኛ ባለስልጣን ጉዞው "እስራኤል ቀጣናው ጋር የምታደርገው ውህደት ላይ ያተኩራል" ብለዋል።
ባይደን በእስራኤል ከጠቅላይ ሚኒስትር ናፍታሊ ቤኔት ጋር ይወያያሉ። ቤኔት በዌስት ባንክ የእስራኤል የሰፈራ ግንባታ እንዲከናወን የሚደግፉ ናቸው። የባይደን አስተዳደር ደግሞ ይህንን “በጽኑ ይቃወማል።“ በዓለም አቀፍ ህግ መሰረት ሰፈራ መንደሮቹ ህገ-ወጥ እንደሆኑ ቢገለጽም እስራኤል አትቀበለውም።
ፕሬዝዳንቱ ከፍልስጤም አቻቸው ማህሙድ አባስ ጋር በዌስት ባንክ ይገናኛሉ። የአስተዳደሩ ከፍተኛ ባለስልጣን እንደሚሉት ባይደን ለእስራኤል እና ፍልስጤም ግጭት “የሁለት-ሃገራት መፍትሄ ይገባል የሚለውን የዕድሜ ልክ አስተሳሰባቸውን እንደሚያረጋግጡ” ይጠበቃል። ይህም ከእስራኤል ጎን ለጎን የፍልስጤም መንግስት መፍጠርን የሚደግፍ ነው። ቤኔት ይህ ፈጽሞ የማይሞከር ነገር ነው ብለዋል።
የጉብኝቱ ይፋ የተደረገው አሜሪካ ከፍልስጤማውያን ጋር ያላትን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ካሻሻለች ከቀናት በኋላ ነው። ይህም የትራምፕ አስተዳደር በእየሩሳሌም የሚገኘው የአሜሪካ ቆንስላ በ2018 ስለመዘጋቱን የተሰጠምላሽ ተደርጎ ይወሰዳል።
ፍልስጤማውያን እንደ ኤምባሲ የሚቆጥሩት ቆንስላ ድጋሚ ባለመክፈቱ ቅር ተሰኝተዋል። ትራምፕ መላው እየሩሳሌም የእስራኤል ዋና ከተማ አድርገው በመቀበላቸው ፍልስጤማውያንን ቆሽት ያሳረረ ነው።ይህ ሁኔታ በባይደን አስተዳደር ስርም ቆይቷል።
ፍልስጤማውያን ምስራቅ እየሩሳሌምን የወደፊቷ ነጻ ሀገራቸው ዋና ከተማ አድርገው ይመለከቷታል። እስራኤል በ1967 በመካከለኛው ምሥራቅ ጦርነት የተቆጣጠረችውን ምስራቁን ክፍል ጨምሮ መላውን እየሩሳሌም እንደዋና ከተማዋ ትቆጥራለች።