በስዊድን የኤርትራ ፌስቲቫል ላይ በተከሰተ ግጭት ከ50 በላይ ሰዎች ላይ ጉዳት ደረሰ
በስዊድኗ መዲና ስቶክሆልም በኤርትራ የባሕል ፌስቲቫል ላይ በተከሰተ ግጭት ከ52 በላይ ሰዎች መጎዳታቸውን አሶሲዬትድ ፕሬስ ዘገበ።
የስዊድን ፖሊስ ቃል አቀባይ ዳንኤል ዊክዳሀል ከ100 እስከ 200 የሚሆኑ ሰዎች በቁጥጥር ሥር መዋላቸውን ለኤፒ ተናግረዋል።
ኤፒ የአገሪቱን መገናኛ ብዙሃን ጠቅሶ እንደዘገበው በኤርትራ መንግሥት ደጋፊዎች እና ተቃዋሚዎች መካከል በተከሰተው ግጭት በንብረት ላይም ጉዳት ደርሷል።
ፌስቲቫሉ እንዳይካሄድ የተቃወሙ 1ሺህ የሚሆኑ ሰዎች ወደ ፌስቲቫሉ ስፍራ በኃይል በመግባት ድንኳኖች እና ተሽከርካሪዎችን በእሳት አያይዘዋል።
ፌስቲቫሉን በኃይል ለመበተን ከተለያዩ የአውሮፓ ከተሞች የመጡ ናቸው የተባሉት ተቃዋሚዎች ደንጋይ እና ዱላ በመጠቀም የፖሊስ ፍተሻ ጣቢያዎችን በኃይል አልፈዋል ሲል ኤክስፕረሰን የተባለ የአገሪቱ ጋዜጣ ዘግቧል።
ግጭቱን ተከትሎ ማሕበራዊ ሚዲያዎች ላይ የተለቀቁ ተንቀሳቃሽ ምስሎች መኪኖች ሲነዱ እና ደንኳኖች ፈራርሰው አሳይተዋል።
ስዊድን በ10ሺዎች የሚቆጠሩ ትውልደ ኤርትራውያን መኖሪያ ነች። የፌስቲቫሉ አዘጋጆች ስነ-ስርዓቱ የኤርትራን ባሕል መዘከር ነው ቢሉም ተቃዋሚዎች ግን ስነ-ሰርዓቱ ለአምባገነኑ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈርቂ ገንዘብ ማሰባሰቢያ ነው ይላሉ።
በአውሮፓ ከተሞች በሚካሄዱ የኤርትራውያን የባሕል ፌስቲቫል ላይ ግጭቶች ሲከሰቱ ይህ የመጀመሪያው አይደለም።
ሐምሌ 01/2015 ዓ.ም. በጀርመኗ ጊሰን ከተማ በኤርትራ የባሕል ፌስቲቫል ላይ በተፈጠው ሁከት በርካታ የጀርመን ፖሊስ አባላት ላይ እና በንብረት ላይ ጉዳት መድረሱ ይታወሳል።
የጀርመን ፖለቲከኞችን እና ባለሥልጣናትን ባስቆጣው ሁከት ተሳታፊ ናቸው በተባሉ በመቶዎች በሚቆጠሩ ኤርትራውያን ላይ የወንጀል ክስ መመስረቱ ተገልጾ ነበር።
በዩናይትድ ኪንግደም ለንደን ደግሞ ፌስቲቫሉ እንዳይካሄደ ተቃዋሚዎች ባቀረቡት ጥያቄ ከቀናት በፊት ዝግጅቱ እንዲሰረዝ ተደርጓል።