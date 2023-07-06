ኢራን የዩክሬንን አውሮፕላን በሚሳኤል መትታ በመጣል በአለም አቀፉ ፍርድ ቤት ክስ ቀረበባት
ኢራን ከሶስት ዓመታት በፊት የዩክሬን ዓለም አቀፍ አየር መንገድ ንብረት የሆነውን የበረራ ቁጥር ፒኤስ752 አውሮፐላን በሚሳኤል መትታ በመጣል በአለም አቀፍ የፍትህ ፍርድ ቤት ክስ ቀረበባት።
ክሱን ያቀረቡት አራቱ አገራት ካናዳ፣ ስዊድን፣ ዩክሬን እና ዩናይትድ ኪንግደም ናቸው።
አገራቱ በአውሮፕላኑ ተሳፍረው ለነበሩና ህይወታቸውን ላጡ 176 ዜጎቻቸውም ፍትህና ካሳ እየጠየቁ ይገኛሉ።
አውሮፕላኑ ከኢራን መዲና ቴህራን ከተነሳ በኋላ በአገሪቷ የአብዮታዊ ጥበቃ የአየር መከላከያ ክፍል በተተኮሰ ሁለት ሚሳኤሎች ተመትቶ ወደቀ።
ከሶስት ቀናት በኋላም ኢራን አውሮፕላኑን በስህተት በሚሳኤል መትታ መጣሏን አምናለች።
የአብዮታዊ ጠባቂ ኤሮስፔስ ኃይል የአየር መከላከያ ክፍሉ ቦይንግ 737-800 የሆነውን የዩክሬን አውሮፕላን የአሜሪካን ሚሳኤል ተመሳስሎበት እንደመታው አስታውቋል።
በሚያዝያ ወር የኢራን ፍርድ ቤት 10 ወታደሮች ላይ የእስር ብያኔ ቢያስተላልፍም የተጎጂ ቤተሰቦች ፍርዱን “ትርጉም የለሽ እና ተቀባይነት የሌለው” ነው ሲሉ ውድቅ አድርገውታል።
በአደጋው ዜጎቻቸው የተገደሉባቸው አራቱ አገራት ኢራን አውሮፕላኑን በሚሳኤል መትታ በመጣል በሲቪል አቪዬሽን ኮንሼንሽን የተደነነገጉ ግዴታዎችን ጥሳለች ሲሉም ለአለም አቀፉ ፍርድ ቤት ባቀረቡት ማመልከቻ ላይ አስፍረዋል።
አውሮፕላኑ በሚሳኤል ተመትቶ እንዳይጣል ኢራን አስፈላጊ የሚባሉ እርምጃዎችን አልወሰደችም ሲሉም ከሰዋታል። ይህ አውሮፕላን ተመትቶ የወደቀው በኢራን እና በአሜሪካ መካከል ከፍተኛ ውጥረት በነገሰበት ወቅት ነው።
ይህንንም ተከትሎ ኢራን ገለለልተኛ፣ ግልጽ እና ፍትሃዊ የወንጀል ምርመራ እንዲሁም ክስ መመስረት ተስኗታል ሲልም የአገራቱ ጥምረት ቡድን ገልጿል።
አገራቱ ኢራን “ዓለም አቀፍ በደል የሆነውን ድርጊቷን በይፋ አምና እንድትቀበል፤ የተጎጂ ቤተሰቦችን ይቅርታ እንድትጠይቅ እና ይህ ዳግም እንደማይከሰት ማረጋገጭ እንድትሰጥ” አለም አቀፍ ፍርድ ቤቱ ትዕዛዝ እንዲሰጥ ይፈልጋሉ።
አራቱ አገራት ያቀረቡት ማመልከቻ በተጨማሪም ኢራን የሟቾችን ንብረቶች እንድትመልስ፣ ለተጎጂ ቤተሰቦች ሙሉ ካሳ እንድትሰጥ እና ለደረሰው ጉዳት ሙሉ ካሳ እንድትሰጥ ፍርድ ቤቱን ጠይቀዋል።