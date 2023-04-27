የብልጽግና ፓርቲ ሥራ አስፈጻሚው አቶ ግርማ የሺጥላ በተፈጸመባቸው ጥቃት ተገደሉ
የብልጽግና ፓርቲ ሥራ አስፈጻሚ አባል እና የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ የሆኑት አቶ ግርማ የሺጥላ በተፈጸመባቸው ጥቃት ተገደሉ።
የገዢው ብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራር የሆኑት አቶ ግርማ የሺጥላ የተገደሉት በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ውስጥ በተካሄደ ስብሰባ ላይ ተሳትፈው በመመለስ ላይ ሳሉ መሆኑ ተነግሯል።
ይህንንም ተከትሎ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ የፓርቲያቸው ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል በሆኑት በአቶ ግርማ የሺጥላ ሞት የተሰማቸውን ሐዘን በጽህፈት ቤታቸው በኩል ባስተላለፉት መልዕክት ገልጸዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ “ሐሳብን በሐሳብ ማሸነፍ ያቃታቸው አካላት የወንድማችንን የግርማ የሺጥላን ነፍስ ነጥቀዋል” በማለት፣ “በሐሳብ የተለየንን ሁሉ በጠመንጃ ለማሳመን መነሣት የጽንፈኝነት የመጨረሻው ጥግ ነው” በማለት ግድያውን አውግዘዋል።
ጨምረውም አቶ ግርማ ተወልደው ባደጉበት አካባቢ፣ “ነውጠኛ ጽንፈኞች የፈጸሙት አስነዋሪ እና አሰቃቂ ተግባር፣ ጽንፈኝነትን በጊዜ ታግለን ካላስወገድነው ወደ መጨራረስ እንደሚወስደን ጉልህ ማሳያ ነው” ብለዋል።
በገዢው የብልጽግና ፓርቲ ውስጥ እና በአማራ ክልል ቅርንጫፉ ውስጥ ከፍተኛ አመራር በሆኑት በአቶ ግርማ የሺጥላ ላይ ለተፈጸመው ግድያ ተጠያቂው ማን እንደሆነ እስካሁን የተባለ ነገር የለም።
ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ምንጮች እንደገለጹት ጥቃቱ የተፈጸመው አቶ ግርማ የሺጥላ እና አብረዋቸው ይጓዙ በነበሩ ሰዎች ላይ ሲሆን፣ በሌሎቹ ላይ ስለደረሰው ጉዳት እስካሁን የታወቀ ነገር የለም።
ጥቃቱን ተከትሎ አቶ ግርማን ጨምሮ ጉዳት የደረሰባቸውን አብረዋቸው የነበሩ ሰዎች በአስቸኳይ ለህክምና ከጥቃቱ ስፍራ መወሰዳቸው ተነግሯል።
ቢቢሲ ከአማራ ክልል እና ከፌደራል መንግሥቱ የሚመለከታቸው አካላት ስለጥቃቱ ተጨማሪ ማብራሪያ ለማግኘት ያደረገው ሙከራ አልተሳካም።
አቶ ግርማ የሺጥላ በከተማ ከመገደላቸው አንድ ቀን ቀደም ብሎ በደብረ ብርሃን ከተማ እና በደብረ ብርሃን ዩንቨርስቲ አማካይነት እየተከናወኑ ያሉ የመሠረተ ልማት ግንባታዎችን መጎብኘታቸው ዘግቦ ነበር።