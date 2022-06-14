"ሰላም እንፈልጋለን ማለታችን የድብቅ ድርድር እናደርጋለን ማለት አይደለም" ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ የሰላም ሂደቱን በተመለከተ የሚያጠና ኮሚቴ መዋቀሩን ተናገሩ።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዛሬው ዕለት ሰኔ 07/2014 ዓ. ም. በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከአባላት ለተነሳላቸው ጥያቄ ምላሽ በሰጡበትም ወቅት ነው ይህንን ያስታወቁት።
በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን የሚመራ ኮሚቴ በብልጽና ሥራ አስፈፃሚ መሰየሙንና ሰላሙን በተመለከተ መሳካት ያለባቸው ተግባራትን፣ እንዲሁም ስለሚጠበቁ ነገሮች እያጠና ነው ብለዋል።
እስካሁን ባለውም ኮሚቴው ለብልጽና ሥራ አስፈፃሚ ሪፖርት ያላቀረበ ሲሆን፣ ሲያቀርብም በይፋ ለሕዝብ በዝርዝር የሚቀርብ ይሆናል ብለዋል።
ከህወሓት ጋር በሚደረገው ድርድርም ይኽው ኮሚቴ ተደራዳሪ መሆኑንም በዚህ ወቅት ግልፅ አድርገዋል።
በዚህ 6ኛው ምክር ቤት በ1ኛ ዓመት የሥራ ዘመኑ ባካሄደው 13ኛው መደበኛ ስብሰባ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተደጋጋሚ አፅንኦት ሰጥተው የተናገሩት መንግሥታቸው ሰላም እንደሚፈልግ ነው።
“ከህወሓትም ይሁን ከማንኛውም ሰላም ፈላጊ ጋር የምንፈልገው ሰላም ነው፤ የሚቻል ከሆነ ለሰላም መቆም ችግር የለውም” ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ፤ ጦርነት እንደማያተረፍና ከሁለቱም ጎን የሚያለማ ወጣት እየረገፈና አገሪቱም የምታወጣው ገንዘብ ከፍተኛ ነው ብለዋል።
ሆኖም በተለያዩ ሚዲያዎች ህወሓትና የፌደራሉ መንግሥት በቅርቡ በናይጄሪያ ተገናኝተዋል የሚባለውን ጨምሮ በተለያዩ አገራት ተወያይተዋል የሚባለው “ተረት ተረት ነው” ብለዋል።
በቅርቡ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከናይጄሪያ መንግሥት ባለሥልጣናት ጋር በነበራቸው ውይይት ስለ ህወሓትም ሆነ ስለ ጦርነቱ የተነሳ ነገር እንደሌለም አስረድተዋል።
በተለይም ከሰላሙ ሂደትና ድርድር ጋር ተያይዞ ለፓርላማው ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ሕዝቡም እየተደረጉ ያሉ ውይይቶችና የሰላም ሂደቶችን በተመለከተ የማወቅ መብት እንዳለውም አስገንዝበዋል።
“ሰላም እንፈልጋለን ማለታችን የድብቅ ድርድር እናደርጋለን ማለት አይደለም" ሲሉም የመንግሥታቸውን አቋም ገልጸዋል።
ሰላም ለማምጣት በሚደረገው ሂደት የሚደበቅ ነገር እንዳልሆነና ንግግሮች ሲጀመር ለሕዝቡ በወቅቱ የሚገለጽ ይሆናል በማለት በርካታ አሉባልታዎች እንደሚነዙ አንስተዋል።
በተለይም ከድርድሩ ጋር ተያይዞ አማራ ሳያውቅ እየተካሄደ ነው ወይ? በሚል ከአንደኛው ምክር ቤቱ አባል ለቀረበላቸው ጥያቄም ሲመልሱ "ውጊያው ከአማራ ጋር ብቻ እንዳልሆነና ከኢትዮጵያም ጋር ነው" ብለዋል።
የተከሰተው ጦስ የኢትዮጵያ ችግርና ፍዳ እንደሆነ በመግለጽ ወደታች ሁኔታውን ማውረድና መሰንጠቅ ተገቢ አይደለም ብለዋል።
“ለብቻ የተሰራ እንዲሁም የብቻ ጠላት የለም” በማለት አስምረዋል።
መንግሥታቸው ከሰላም ጋር በተያያዘ ለመነጋገር የሚፈልጉበት ምክንያት በርካታ እንደሆነ ጠቅሰዋል። በተለይም የበርካታ አገራት መሪዎች ኢትዮጵያን የምታክል አገር የውስጥ ችግሯን ለምን አትፈታም? በሚል እንደሚያናግሯቸውና በተጨማሪም የአገር ጥቅምም ስለሚጎዳ ሰላሙ እንደሚጠቅምም ጠቅሰዋል።
“ለጥይት የሚወጣው ዶላር ለመድኃኒትና ለግንባታ መዋል አለበት። ሕዝቡ ልማት ነው የሚፈልገው” ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ በአገሪቱ ውስጥ ከፍተኛ ግሽበት እንዳለና ለጥይት የሚወጣ ዶላር መኖር የለበትም ብለዋል በዛሬው የፓርላማ ማብራሪያቸው።
በተለይም በዚህ ሰላም ተጠቃሚው የትግራይ ሕዝብ እንደሆነም ጠቅሰዋል።
“ሰላም ከመጣ የምትጠቀመው ትግራይ ናት” ያሉ ሲሆን የትግራይ ሕዝብ በከፍተኛ ሁኔታ እንደተጎዳና ለሕዝብም መቆርቆር እንደሚያስፈልግም አፅንኦት ሰጥተዋል።
ለሰላም ቅድሚያ መንግሥታቸው እንደሚሰጥና የተቻለውን ሁሉ ያደርጋል ብለዋል።
ከጅምሩ አንስቶ በአገር ውስጥም ይሁን በአካባቢው ጦርነት እንዳይኖር መንግሥታቸው የሰራ መሆኑን አስታውሰው በዚህም ወደ ኤርትራ በመሄድ ግጭቱ እልባት አግኝቷል ብለዋል።
ከዚህም በተጨማሪ በሶማሊያና በኬንያ እንዲሁም በደቡብ ሱዳን ድርድሮች ኢትዮጵያ የተሳተፈችው በቀጠናው ሰላም ለማስፈን ነው ብለዋል ።
“ከማንም ጋር ትናንትም፣ ዛሬም ነገም ውጊያ አንፈልግም” ብለዋል።
በአገሪቱ ውስጥ በነበሩ ግጭቶች ህወሓት በአገሪቱ ለሚፈጠሩ ግጭቶችና ሁከቶችን ስፖንሰር ያደርግ ነበር ያሉ ሲሆን በተጨማሪም የአገሪቱን መከላከያ ሸርሽሯል ብለዋል።
ህወሓት የደረሰበትን ሽንፈት ሊቋቋመው ባለመቻሉ ጦርነት እንደከፈተም አውስተዋል። መንግሥታቸው ጦርነት እንዳልጀመረና ለመከላከል የገባበት ነው ብለዋል።
መንግሥታቸው ለሰላም የቆመ ነው የሚሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለምሳሌም ያህል እነ ኦነግ፣ ግንቦት ሰባትን ወደ አገር ውስጥ የመጋበዝ እንዲሁም ብልጽግና ካሸነፈ በኋላም ለተቃዋሚዎች ሥልጣንን በማጋራት አሳይቷል ብለዋል።
ጦርነቱ በግዳጅ የገበቡበት እንደሆነና በውጊያ የተገኘው ድል በሰላም ማስቀጠልም ነው ብለዋል። ኢትዮጵያ አትፈርስም ብለው እንዳስቀጠሉ በዚህም ኢትዮጵያ በልማት ጎዳና ላይ መገኘት መቻሏን እንዲሁም ተቋማት እየገነባች ነው ብለዋል።
የፀጥታ ተቋማቱን ዝግጅት በተመለከተ ህወሓትን ከግምት ብቻ ያስገባ ሳይሆን በቴክኖሎጂ፣ በአቅምና ከፍተኛ ደረጃ ላይ ያለና ይህችንም ጥንታዊት አገር ወደፊት የሚያስቀጥል ነው ብለዋል።
ከውጊያ በላይ በሳይበር በከፍተኛ ጉዳት እንደሚደርስና በኢትዮጵያ ስድስት ሺህ የሳይበር ጥቃት እንደደረሰና በሚሊዮኖችም ብር መታጣቱን ጠቅሰው በየትኛውም በኩል የሚደርሱ ጥቃቶችን ለመከላከል አገሪቷን የሚያስቀጥል ተቋም ይገነባል ብለዋል።
የሕግ ማስከበር ዘመቻ
ሌላኛው ከሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት የተነሳው ጥያቄ በቅርቡ መንግሥት በተለያዩ ክልሎች እያካሄደ ካለው የሕግ ማስከበር ዘመቻ ጋር በተያያዘ ነው።
ለሕግ ማስከበር ዘመቻው መነሻው ብልጽግና ከሕዝቡ ጋር ባደረገው ውይይት እንደሆነ ጠቅሰው ሕዝቡ በዋነኝነት ያነሳው ችግር ሰላም፣ የዋጋ ግሽበት እንዲሁም መልካም አስተዳደሮች ናቸው ብለዋል።
ማዕከላዊ ኮሚቴው በአገር ደረጃ ጥናት ያደረገ ሲሆን በአማራ፣ በኦሮሚያና በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልሎች ሰፋ ያለ ከሰላም ጋር ተያይዞ ችግር እንዳለና በአዲስ አበባ ከዝርፊያ ጋር በተያያዘ በሶማሊያ ከአልሻባብና ከኮንትሮባንድ ጋር ተያይዞ እርምጃ ሊወሰድ እንደሚገባም መወሰኑም ተጠቅሷል።
በባለፉት ሁለት ወራት በተደረገውም የሕግ ማስከበር ዘመቻ በሰፊው የተተገበረው በኦሮሚያ ክልል መሆኑን ጠቅሰው፣ በዚህም 1 ሺህ የሸኔ አባላት መገደላቸውን፣ በብዙ ሺህ መማረካቸውን እንዲሁም በርካታ ውጤታማ ሥራ መሰራቱን ጠቅሰዋል።
በተጨማሪም በአማራ፣ በአዲስ አበባ፣ በሶማሌና በቤንሻንጉል ጉሙዝ የተሳኩ ሥራዎች እንደተሰሩና ከሕግ ማስከበር ዘመቻ በኋላም በነበረው ውይይት ሕዝቡ መደሰቱን ጠቅሰዋል።
በአማራ ክልል በተለይም በርካታ ሕዝብ ደስተኛ እንደሆነና በነበረው ሁኔታ እናቶች መተኛት በማይችሉበት ሁኔታ “ጥይቶች ሲንጣጡ ነበር የሚያድረው” በማለት ሕዝቡ በከፍተኛ ጭንቀት ላይ እንደነበረም ገልጸዋል።
ከሕግ ማስከበር ዘመቻው በፊት በአማራ ክልል ሁኔታዎችን በሰላም ለመቋጨት ጥረቶች ቢደረግም ሊፈታ አለመቻሉን አስታውሰዋል።
ብቸኛ ኃይል መጠቀም ሥልጣን ያለው መንግሥት መሆኑን በማስታወስ፣ ሆኖም ባለው የፌደራል ሥርዓት መዋቅር በአማራ ክልል የተካሄደው ዘመቻ መቶ በመቶ በአማራ ልዩ ኃይል የተከናወነ መሆኑንም ጠቅሰዋል ።
በአማራ ክልል ብቻ ሳይሆን በሌሎችም ክልሎችም በዋነኝነት የሕግ ማስከበር ዘመቻው የተፈፀመው በክልሎቹ እንደሆነና በፌደራል እየተመራ እንደሆነ የሚነገረውም ስህተት መሆኑን ጠቁመዋል።
በሕዝብ ጥያቄ የተጀመረ ነው ባሉት የህግ ማስከበር ዘመቻ የፌደራሉ መንግሥት የቴክኒካል ድጋፍ የመስጠት ሚና እንዳለው አስረድተዋል።
"ፋኖ ለአማራም ለኢትዮጵያ ኩራት እንደሆነና በጀግንነት እንደተዋጋ ይሄ መወደስ ያለበት ተግባር ነው" ብለው ስሙን መጠቀሚያ ያደረጉ አካላት እንዳሉም ተናግረዋል።
በአማራ ክልል ሴቶችን መድፈር፣ ህፃን መጥለፍ፣ መዝረፍ፣ ሐሰተኛ ብር ማምረት፣ ተበራክቶ የነበረ ሲሆን ፋኖ ይህንን እንደማያደርጉም ይህ መሳሪያ የታጠቀ ኃይልና ለአማራ ሕዝብም ሆነ ለኢትዮጵያ ሕዝብ እንደማይጠቅምና በክልሉ የተደራጀ አንድ መዋቅር አስፈላጊነትን አስረድተዋል።
በአማራ ክልል ውስጥ ከታሰሩ ሰዎች ውስጥ 3 ሺህ 500 የከዳ ሠራዊት ሲሆን ከ2 ሺህ በላይ ደግሞ የአማራ ኃይል ናቸው።
በተጨማሪም በርካታ ኩንታል አደንዛዥ ዕፅ፣ ቦምብ፣ ስናይፐር፣ ሐሰተኛ ገንዘብ በተለያዩ ክልሎች በቁጥጥር ስር በማዋልም ስኬት መገንዘቡን አውስተዋል።
በዚህም ሕግ ማስከበር ዘመቻ ባለፉት ሁለት ወር ውስጥ ከአምስት ሺህ የብልጽግና አባላት እንደተባረሩ፣ እንደታሰሩና በደረጃም ዝቅ መደረጋቸውን ጠቅሰው የማጥራት ስራውም ከውስጥ እየተሰራ እንደሆነ አስረድተዋል።
ሆኖም በዘመቻው በስህተት የተያዘ፣ የተጎዳ ሰውና ጥፋት ካለ ሊታረም እንደሚገባና በዋነኝነት ተግባሩ የክልሎቹ ቢሆንም ምክር ቤቱ ይከታተላል ብለዋል። የአማራ ክልልም በስህተት ያሰራቸውን ከሺህ በላይ ሰዎች መፈታታቸውን አስረድተዋል።
በአማራ ክልል መውጣት መግባት አስፈሪ እንደሆነና በርካቶች ተኝተው የማያድሩበት ሁኔታ ተፈጥሮ እንደነበርና ለወደፊቱ የሕግ ማስከበር ዘመቻው እንደሚቀጥልም አፅንኦት ሰጥተዋል።