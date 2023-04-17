በአሜሪካ የልደት በዓል ድግስ ላይ በተከፈተ የተኩስ እሩምታ አራት ሰዎች ሲገደሉ 28 ቆሰሉ
በአሜሪካ አልባማ ግዛት በልደት በዓል ድግስ ላይ በተከፈተ የተኩስ እሩምታ ቢያንስ አራት ሰዎች ሲገደሉ 28 ሰዎች ደግሞ ቆስለዋል።
አነስተኛ ቁጥር ነዋሪ ባላት ገጠራማዋ ዴድቫይል ከተማ በተከፈተው የተኩስ እሩምታ ከተጎዱት መካከል ለሕይወት አስጊ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙ አሉ።
ክስተቱንም ተከትሎ ጆ ባይደን የጦር መሳሪያ ቁጥጥር ላይ ጠንከር ያለ ሕግ እንዲወጣ በድጋሚ ጥሪ አቅርበዋል።
“በአገራችን ልጆቻችን ያልፍርሃት ልደት ማክብር የማይችሉበት ደረጃ ስትደርስ ህዝባችን ምን ይላል?” የሚል ጥያቄ ያለበትን የፕሬዝዳብቱን መግለጫ ትላንት ኃይት ሃውስ አውጥቷል።
ይህንን ክስተት ጨምሮ በዚህ ዓመት ብቻ በአሜሪካ አራትና ከአራት በላይ ሰዎች የተገደሉበት 160 የተኩስ እሩምታዎች ተከፍተዋል።
ወደ 3 ሺህ 200 የሚጠጉ ሰዎች ያሉባት አንሰተኛዋ ከተማ ዴድቫይል ከተማ በዚህ ደረጃ የሚገለጽ ክስተተት ታይቶባት አያውቅም።
በከተማዋ ስለተፈጸመው ወንጅል ዝርዘር አልታወቀም።
ጥቃቱ በተፈጸመበት ግዛት በሕግ ማስከበር ተቋም ውስጥ የሚሰሩት ሳጅን ጀርሚ ቡርኬት ምርመራው “ረጅምና የተወሳሰበ" ሂደት ሊሆን ይችላል ብለዋል።
“ጉዳዩን ለመመርመር፣ እውነታዎችን ለመመርመር እና ለቤተሰቦች ፍትሕን ለማረጋገጥ የተለያዩ መንገዶች እንጠቀማለን" ሲሉም አክለዋል።
ከተጎጂዎቹ መካከል ለሕይወት እጅግ አስጊ የሆነ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙ እንዳሉ የፖሊስ አባሉ ተናግረዋል።
አብዛኛው የአደጋው ሰለባዎች በአስራዎቹ የዕድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ ታዳጊዎች ሊሆኑ እንደሚችሉ ተገምቷል። አንዳንድ ቤተሰቦች አደጋው ከተከሰተ 12 ሰዓታት በኃላም ልጆቻቸውን እየፈለጉ ነው።
በአደጋው መሞታቸው ከተረጋገጠው ውስጥ ፊል ዶዴል የተባለ ወጣት የሚገኝበት ሲሆን አያቱ የልጅ ልጃቸው በጥቃቱ መገደሉን ለመገናኛ ብዙሃን ገለጸዋል።
ታዳጊው የሁለተኛ ደረጃ ተማሪ ሲሆን የስፖርት ትምህርት ዕድል አግኝቶ ዪኒቨርሲቲ ተቀላቅሎ ነበር።
አልባማ ግዛት ዜጎች የጦር መሳሪያ እንዲታጠቁ የምትፈቅድ ሲሆን ሪፕሊካኑ የግዛቲቱ መሪ ያስተላለፉትን የሀዘን ምልዕክት ተከትሎ የጦር መሳሪያ ሕግ ማሻሻያ ይደረግብት የሚል ትች በማህብራዊ ሚዲያ እያስተናገዱ ነው።