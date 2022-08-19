ኤርዶዋን እና ጉቴሬዝ ከዘለነስኪ ጋር ለመነጋገር ኪዬቭ ገቡ
የመንግሥታቱ ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዝ እና የቱርክ ፕሬዝዳንት ረሲፕ ተይፕ ኤርዶዋን ከዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ቮሎድሚር ዘለነስኪ ጋር ለመነጋገር ኪዬቭ ገቡ።
ጉቴሬዝ፣ በደቡባዊ ዩክሬን በሚገኘው ዛፖሪዛዚሀ የኒውክሌር ማብላያ አቅራቢያ ውጊያ መካሄዱ “እጅግ እንዳሳሰባቸው” ተናግረዋል።
“ዛፖሪዛዚህ ላይ ማንኛውም ጉዳት ቢደርስ ራስን በራስ የማጥፋት ያህል ነው” ሲሉ አስጠንቅቀዋል።
ዘለነስኪ እና ጉቴሬዝ ከግንቦት ወዲህ ሲገናኙ የአሁኑ የመጀመሪያቸው ነው።
በወቅቱ ኪዬቭ በሮኬት መመታቷ ይታወሳል።
የዩክሬን ኒውክሌር ማብላያ አቅራቢያ የሚደረገው ውጊያ “ሌላ ቼርኖቢል” ሊያስከትል እንደሚችል ተመድ ስጋቱን ገልጿል።
ሩሲያ አካባቢውን በቁጥጥር ሥር ካዋለች ወዲህ ከሰሞኑ በሞስኮም በኪዬቭም የከፍተኛ መሣሪያ ድብደባ እየተፈጸመ ይገኛል።
ሩሲያ አካባቢውን ወደ ወታደራዊ መቀመጫ ለውጣለች ተብላ ትተቻለች።
በክሪሚያ አቅራቢያ በቤልቤክ ወታደራዊ አውሮፕላን ማረፊያ ከፍተኛ ፍንዳታዎች እንደተሰሙ ሪፖርቶች ወጥተዋል።
የሴቫስቶፖል ከንቲባ ሚካሂል ራዝቮዚሄይቭ በፍንዳታዎቹ የተጎዳ ሰው የለም ብለዋል።
ከሩሲያ ትዕዛዝ የሚቀበሉ ዩክሬናውያን የኒውክሌር ማብላያው ሠራተኞች የኒውክሌር ፍንዳታ ሊከሰት እንደሚችል አስጠንቅቀዋል።
ባለፉት ሁለት ሳምንታት በተደጋጋሚ የወታደራዊ ጥቃቶች ዒላማ እንደሆነም ገልጸዋል።
“እየሆነ ያለው ነገር አስፈሪ ነው። ኢ-ሞራላዊም ነው” ሲሉ ጽፈዋል።
የዩክሬን መንግሥት መልዕክት የሚተላለፍበት የትዊተር ገጽ ላይ እንደተጻፈው፣ የኒውክሌር ማብላያው ባለፈው ሳምንት ባልተጠበቀ ሁኔታ አንድ ቀን ለሠራተኞቹ እረፍት ሰጥቷል።
“ሩሲያውያን በኒውክሌር ማብላያው ድንገተኛ ጥቃት ለመፈጸም እየተዘጋጁ እንደሆነ የዩክሬን የደኅንነት ምንጮች ይጠቁማሉ” ተብሏል።
ዘለነስኪ ይህ ትዊት ከመሰራጨቱ በፊት “በሩሲያ ግድየለሽነት ምክንያት ዓለም ወደ ኒውክሌር ቀውስ ልታመራ ትችላለች” ብለዋል።
ቢቢሲ እነዚህን ክሶች በገለልተኛ ወገን አላጣራም።
በዓለም ትልቁ የኒውክሌር ቀውስ ቼርኖቢል ሲሆን፣ የዩክሬን የኒውክሌር ማብላያ ግን ከቼርኖቢል በተሻለ የደኅንነት ጥበቃ ሥር እንደሚገኝ ይገለጻል።
ኒውክሌሩን የሚያነሳሳው ቁልፍ በቀላሉ በሰው ሠራሸም ይሁን በተፈጥሯዊ ፍንዳታ እንደማይከፈት መረጃዎች ይጠቁማሉ።
በሌላ በኩል ኤርዶዋን በዘለንስኪ እና በቭላድሚር ፑቲን መካከል ውይይት ሊያመቻቹ እንደሚችሉ መረጃዎች ወጥተው ነበር።
ከፑቲን ጋር ቅርበት ያላቸው ኤርዶዋን ተዋጊ ኃይሎቹን ለድርድር ወደ ጠረጴዛ ማምጣት ከተቻለ ጦርነቱን ማስቆም እንደሚቻል ያምናሉ።
ዘለነስኪ የኤርዶዋንን ጉብኝት ቢደግፉም አሸማጋይነታቸውን የሚቀበሉ አይመስልም።
“ሩሲያ ለሰላም ዝግጁ ናት” ብለው ኤርዶዋን ቢናገሩም፣ ዘለንስኪ ግን “ሩሲያን ማመን ይከብዳል” ብለዋል።