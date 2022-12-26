የፌደራል መንግሥቱ ከፍተኛ ባለሥልጣናት ወደ መቀለ አመሩ
የፌደራል መንግሥቱ የመከላከያ ሠራዊት መቀለን ለቆ ከወጣ ከአንድ ዓመት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ከፍተኛ ባለሥልጣናት ወደ ትግራይ ክልል መዲና መቀለ አመሩ።
በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፎ የተመራው የመንግሥት ከፍተኛ የባለሥልጣናት ቡድን ዛሬ ሰኞ ታኅሣሥ 17/2015 ዓ.ም. ነው ወደ ትግራይ ማምራቱን የመንግሥት መገናኛ ብዙኃን የዘገቡት።
በፌደራል መንግሥቱ እና በህወሓት ኃይሎች መካከል ለሁለት ዓመታት ሲካሄድ የቆየው የእርስ በርስ ጦርነት በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ውስጥ ጥቅምት 23/2015 ዓ.ም. በተደረገ ስምምነት ነበር የቆመው።
ደም አፋሳሹ ጦርነት በትግራይ ክልል ተቀስቅሶ ወደ አፋር እና ወደ አማራ ክልሎች ተዛምቶ ከፍተኛ ሰብዓዊ እና ቁሳዊ ጉዳትን በማስከተል ከባድ ውድመትን ካስከተለ በኋላ በዘላቂነት ግጭትን ለማስቆም በተደረሰው ስምምነት ነው ጦርነት የቆመው።
በደቡብ አፍሪካ ከዚያም በኋላ ናይሮቢ ኬንያ ላይ ሁለቱ ወገኖች የስምምነቱን አፈጻጸም በተመለከተ በወታደራዊ አዛዦች አማካይነት የአፈጻጸም ስምምነት ተፈርሞ ተግባራዊ እየተደረገ ይገኛል።
የሰላም ስምምነቱ ከተፈረመ በኋላ ከፍተኛ የፌደራል መንግሥቱ ባለሥልጣናት ወደ ትግራይ ሲያቀኑ ይህ የመጀመሪያው ሲሆን፣ በሁለቱ ወገኖች መካከል ያለው ግንኙነት መሻሻል እንደ አንድ ማሳያ ነው።
ጦርነቱ ተቀስቅሶ ከሳምንታት በኋላ የፌደራል መንግሥቱ ሠራዊት መቀለን እና ሌሎች የትግራይ አካባቢዎችን ከተቆጣጠረ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ ወደ መቀለ ተጉዘው ከወታደራዊ አመራሮቻቸው ጋር መገናኘታቸው ይታወሳል።
ደም አፋሳሹ ጦርነት ካበቃ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ትግራይ ያመራው የልዑካን ቡድን ከአገሪቱ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ በተጨማሪ፣ ከህወሓት ጋር በተደረገው ድርድር ላይ መንግሥትን ወክልው የተሳተፉት የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደኅንንት አማካሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን እና የፍትህ ሚኒስትሩ ዶ/ር ጌዲዮን ጢሞቲዮስ ይገኙበታል።
በልዑካን ቡድኑ ውስጥ የፌደራል መንግሥቱ ሚኒስትሮች፣ ከፍተኛ ባለሥልጣናት እና የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ሥራ አስፈጻሚዋ ፍሬሕይወት ታምሩ እንደተካተቱበት ለማወቅ ተችሏል።
ጦርነቱ እየተካሄደ በቆየበት አብዛኘውን ጊዜ ከቀሪው የአገሪቱ ክፍል ጋር ተቆራርጦ የቆየው የትግራይ ክልል በሁለቱ ወገኖች መካከል ስምምነት ከተደረሰ በኋላ ባለፉት ሳምንታት የመብራት፣ የስልክ እና የባንክ አገለግሎቶች መልሰው እየተጀመሩ መሆናቸው ተነግሯል።
ይህ በፌደራል መንግሥቱ ከፍተኛ ባለሥልጣናት አማካይነት ወዳደ ትግራይ የተደረገው የመጀመሪያው ጉዞ የተደረሰው የሰላም ስምምነት አፈጻጸምን ለመገምገም ያለመ መሆኑን የመንግሥት መገናኛ ብዙኃን ዘግበዋል።
እሁድ ታኅሣሥ 16/2015 ዓ.ም. ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ ከአገሪቱ ከፍተኛ ባለሥልጣናት ጋር በመሆን ሁለተኛውን የናይሮቢ ውይይት ተከትሎ የሰላም ሂደቱን መገምገማቸውን ገልጸዋል።