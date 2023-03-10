ተመድ ለተፈጥሮ ደኅንነት አደጋ ነች የተባለችውን ነዳጅ የጫነች መርከብ ገዛ
የተባበሩት መንግሥታት የመን ባሕር ዳርቻ አካባቢ በአካባቢ ንብረት ላይ የተፈጠረውን አደጋ ለመቀልበስ በሚል ነዳጅ የጫነች ግዙፍ መርከብ ገዛ።
ተመድ የገዛት መርከብ ለዓመታት እየበሰበሰ ባለ ቋት ከአንድ ሚሊዮን በርሜላ በላይ ድፍድፍ ነዳጅ ጭና ቀይ ባሕር ላይ ቆይታለች።
ነገር ግን ይህ ነዳጅ የያዘው ኮንቴነር በቅርብ ጊዜ ሊሰባበር አሊያም ሊፈነዳ ይችላል የሚል ስጋት አለ።
ይህ ከሆነ ዓለም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አጋጥሟት የማያውቅ የነዳጅ ፍሰት ሊያጋጥም ይችላል።
ሐሙስ ዕለት የተባበሩት መንግሥታት ግዙፍ መርከቧን መግዛቱን እና ድፍድፍ ነዳጁን እንደሚያስወግድ አስታውቋል።
“ይህንን ግዙፍ መርከብ የገዛነው ሊፈስ የተቃረውብ ነዳጅ በጥንቃቄ ቀድተን ሰብዓዊና አካባቢያዊ አደጋን ለመከላከል ነው” ብለዋል የተባበሩት መንግሥታት የልማት ፕሮግራም [ዩኤንዲፒ] አባል አኺም ስታይነር።
“ይህ ትለቅ እርምጃ ነው” ይላሉ አኺም።
ዩኤንዲፒ፤ መርከቧን በጣም ታዋቂ ከሆነ ዩሮናቭ ከተባለ ድርጅት ነው የገዛሁት ብሏል።
“ነዳጁ ቢፈስ በቀይ ባሕር ዳርቻ የመን ውስጥ ላሉ ዓሳ አጥማጆች አደጋ ነው። 200 ሺህ ሰዎች አደጋ ላይ ሊወድቁ ይችላሉ። በርካታ ሰዎች ለሕይወት ለሚያሰጋ አደጋ ሊጋለጡ ይችሉ ነበር። የተበከለ ውሃ ሚሊዮኖችን ሊያዳርስ ይችላል" ይላሉ።
“አንድ ነገር ግልፅ ላድርግላችሁ። ይሄ አደጋ ያለበት ሥራ ነው። የሆነ ስህተት ልንሠራ እንችላለን” ሲሉ የተባበሩት መንግሥታት የልማት ፕሮግራም ባልደረባ ተናግረዋል።
ዩኤንዲፒ አክሎ ነዳጁ ቢፈስ ለማፅዳት የሚወስደው ወጭ 20 ቢሊዮን ዶላር ሊጠጋ ይችላል ሲል ይገልጣል።
ኤፍኤስኦ ሴፈር የተባለችው የዛገች መርከብ በየመን የእርስ በርስ ጦርነት ከተቀሰቀሰ በኋላ በሆዴያ ወደብ ተረስታ የቆመች ናት።
መርከቧ ከፈረንጆቹ ከ2015 ዓመት ጀምሮ ጥገና ተደርጎላት አያውቅም።
በ1976 የተመረተችው መርከብ ለነዳጅ ማከማቻነት ስታገልግል ቆይታለች። በየመኑ የሁቲ አማፂያን የሚመራው ራስ ኢሳ የነዳጅ ማከመቻ አካባቢ ቆማ ትገኛለች።
376 ሜትር የምትርዝመው መርከብ በትንሹ 1.14 ሚሊዮን በርሜል ድፍድፍ ነዳጅ እንደያዘች ይገመታል።
መርከቧ በ2015 በሳዑዲ የሚመራው መንግሥትና የሁቲ አማፂያን ጦርነት ከጀመሩ ወዲህ እንክብካቤ የሚያደርግላት አጥታ እየዛገች መጥታለች።
የየመን የእርስ በርስ ጦርነት ቢያንስ 150 ሺህ ሰዎችን ቀጥፏል። ከ23 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ደግሞ እርዳታ ፈላጊ ናቸው።