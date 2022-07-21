የአሜሪካ-አፍሪካ መሪዎች ጉባኤ ሊካሄድ ነው
የአሜሪካ- አፍሪካ መሪዎች ጉባኤ በመጪው ታህሳስ በዋሽንግተን እንደሚካሄድ ዋይት ሃውስ አስታወቀ።
ዋይት ሃውስ በትናንትናው ዕለት ሐምሌ 13፣ 2014 ዓ.ም በድረ-ገጹ ባወጣው መግለጫ ከታህሳስ 4- ታህሳስ 6፣ 2015 ዓ.ም ለሶስት ቀናት የሚካሄደውን የመሪዎቹን ጉባኤ ለማስተናገድ በጉጉት እየጠበቁት እንደሆነ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን መናገራቸውን አስፍሯል።
የመሪዎቹ ጉባኤ አሜሪካ ለአፍሪካ ያላትን ዘላቂ ቁርጠኝነት የሚያሳይ ነው ያሉት ጆ ባይደን አገራቸው ከአህጉሪቷ ጋር ያላት ግንኙነት ጠቃሚነት እንዲሁም በአለም አቀፍ ቅድሚያ በሚሰጣቸው ጉዳዮች ላይ ትብብርንም ይጨምራል።
የመሪዎቹ ጉባኤ የአሜሪካንና የአፍሪካን የጋራ እሴቶች ማዕከል ባደረገ መልኩ የኢኮኖሚ ተሳትፎን በአዲስና በተሻለ ሁኔታ ለማጎልበት ይገነባል ብለዋል ፕሬዚዳንቱ ጉባኤውን አስመልክቶ በሰፈረው መግለጫ።
ጉባኤው አሜሪካና አፍሪካ ለዲሞክራሲ እና ለሰብዓዊ መብቶች ያላቸውን ቁርጠኝነት እንደሚያጠናክርም ተገልጿል።
በተጨማሪም በአለም ላይ ከፍተኛ ተፅእኖ ያደረሰው የኮቪድ- 19 ወረርሽኝንም ሆነ እንዲሁም አዲስ የሚከሰቱ ወረርሽኝኞች በአገራቱ የሚያስከትሉትን ጫና መቀነስን በተመለከተ የመሪዎቹ ጉባኤ ያጠናክራል ተብሏል።
በዚህም ጉባኤው ቀጣናዊ እና ዓለም አቀፍ ጤናን ለማጠናከር በትብብር መስራት፣ የምግብ ዋስትናን ማጠናከር እንዲሁም ለአየር ንብረት ለውጥ ቀውስ ምላሽ መስጠትንና የዲያስፓራውን ትስስር ለማጠናከር ከፍተኛ ሚናም እንደሚጫወት ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን በመግለጫቸው አስፍረዋል።
ከአፍሪካ መንግሥታት በተጨማሪ በአሜሪካ ካሉ ሲቪል ማህበረሰብ፣ ከዳያስፖራው እንዲሁም ከግሉ ዘርፍ ጋር መስራት እንደሚፈልጉም ፕሬዚዳንቱ ፍላጎት እንዳላቸው አስረድተዋል።
“ የአሜሪካና የአፍሪካን የወደፊት ግንኙነት ለመገንባት በጋራ ራዕያችን ላይ አጠናክረን የምንሰራበትን መንገድ እጠብቃለሁ”ብለዋል።