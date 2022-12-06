ኢራናዊው ተቃዋሚ እስረኛ ሶስት ግዜ የምስለ ሞት ፍርድ እንደተፈጸመበት ተነገረ
በኢራን መንግስትን በመቃወም ከሚደረጉ ሰልፎች ጋር ተያይዞ በቁጥጥር ስር ውለው የሞት ፍርድ ከተፈረደባቸው ስድስት ሰዎች መካከል አንዱ በእስር ቤት ሶስት ጊዜ የምስለ የሞት ቅጣት እንደተፈፀመበት ምንጫችን ለቢቢሲ ፋርስ ተናገሩ።
በቴህራን የሚገኘው አብዮታዊ ፍርድ ቤት የ27 ዓመቱን ሳሃንድ ኑር መሃመድ ዛዴህ “በፈጣሪ ላይ በሚፈጸም ጠላትነት’’ ወንጀል ባለፈው ወር ነበር ጥፋተኛ ያለው።
የቐሻሻ ማጠራቀሚያ ቅርጫት በማቃጠል ብሎም የህዝብ መተላለፊያ መንገዶችን በመዝጋት ወንጀሎች ክስ ተመስርቶበት ነበር።
ኑር መሃመድ ዛዴህ ለፍርድ ከመቅረቡ በፊት ዓይኑን በማሰር ለስቅላት የሚሄዱ ሰዎች በሚቀመጡበት ወንበር ላይ ተቀምጦ እንዲሄድ ተደርጓል ሲሉ ምንጮቻችን ተናግረዋል።
በአለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ህግ መርሆዎች መሰረት በእስር ላይ ባሉ ሰዎች ላይ እንዲህ ያለ ጭካኔ የተሞላበት ወይም አዋራጅ አያያዝ የተከለከለ ነው።
የኢራን የፍትህ አካላት ከተቃውሞው ጋር በተያያዘ እስካሁን በስድስት ተከሳሾች ላይ ‘’በፈጣሪ ላይ በሚፈጸም ጠላትነት” እና “በምድር ላይ በሚፈጸም የሙስና ወንጀል” የሞት ፍርድ እንደተፈረደባቸው አስታውቀዋል።
ምንም እንኳን የፍርደኞቹ ማንነት ባይገለጽም የኑር መሃመድ ግን ደንበኛቸው እንደሚገኝበት ባሳለፍነው ቅዳሜ በሰጡት የቪዲዮ መግለጫ ላይ ተናግረዋል።
የፍትህ አካላት የዜና ወኪል የሆነው ሚዛን ባለፈው ወር እንደዘገበው ኑርመሃመድ ‘’የህዝብ ንብረት በማውደም፣ የሀገሪቱን ሰላምና ፀጥታ በማደፍረስ እና ከእስላማዊ መንግስት ጋር በመጋጨት" በሚሉ ክሶች በአብዮታዊ ፍርድ ቤት ፊት ቀርቧል።
እንደ ማስረጃም ኑር መሃመድ ነው ብለው የጠረጠሩትን እና የፊት መሸፈኛ ጭንብል ያጠለቀ ግለሰብ በባቡር መስመሮች መካካል እቃ ሲያስቀምጥ ብሎም የሚነድ የቆሻሻ መጣያ ወደ መንገድ ሲገፋ የሚያሳይ ቪዲዮ ለፍርድ ቤቱ አቅርበዋል።
ተከሳሹ በፍርድ ቤት ቀርቦ ንፁህ መሆኑን የገለጸ ሲሆን ጠበቃው ግን ደንበኛቸው በቪዲዮ ላይ የሚታየው ጭንብል ያጠለቀ ሰው ለመሆኑ ምንም አይነት ማስረጃ የለም ሲሉ መሟገታቸውን ሚዛን ዘግቧል።
የቢቢሲ ፐርሺያን ምንጮች እንደገለጹት ወላጅ እናቱ የልብ ህመም እንዳጋጠማት እና ከመሞቷ በፊት ሊያናግራት ከፈለገ በእምነት ቃሉ ላይ መፈረም እንዳለበት በሃሰት በመርማሪዎች እንደተነገረው ገልጸዋል።
አንድ ቴህራን ውስጥ ያለ ጠበቃ እንዲህ ዓይነቱ ደብዳቤ የጥፋተኝነት ክስን አምኖ እንደመቀበል ይቆጠራል ይላሉ።
የኑር መሃመድን የጥፋተኝነት ውሳኔ ተከትሎ አምነስቲ ኢንተርናሽናል እሱ እና ሌሎች የሞት ፍርድ የተፈረደባቸው ተከሳሾች ‘’የይስሙላ የፍርድ ሂደት’’ ውስጥ አልፈዋል የሚል ከፍተኛ ስጋት እንዳለው ገልጿል።
ይህ ፍርድ ምንም አንኳን ይግባኝ ሊባል ቢችልም የፍትህ ተርጓሚው ሃላፊ ጎላምሆሴን ሞህሴኒ ኢጄይ ቅጣቱ በቅርቡ እንደሚፈፀም ሰኞ ዕለት ተናግረዋል።