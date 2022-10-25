የሶማሌ ክልል ምክር ቤት አባል በፌደራል ፖሊስ አባል በተተኮሰ ጥይት ተገደሉ
ዛሬ ጥቅምት 15/2015 ዓ.ም. የሶማሌ ክልል ምክር ቤት አባሏ ጅግጅጋ አየር ማረፊያ ውስጥ በፌደራል ፖሊስ አባል በተተኮሰ ጥይት ተመትተው ሕይወታቸው አለፈ።
በፖሊስ አባላቱ የተገደሉት ከዶሎ ዞን ተመርጠው ክልል ምክር ቤት አባል መሆን ችለው የነበሩት ጁዌርያ ሰብሲስ ሰለመሆናቸው የቢቢሲ ሶማሊኛ ሪፖርተር ዘግቧል።
ከክልል ምክር ቤት አባሏ በተጨማሪ በፖሊስ አባሉ በተተኮሱ ጥይቶች 5 ሰዎች ጉዳት ደርሶባቸው በጅግጅጋ ሪፈራል ሆስፒታል የሕክምና ድጋፍ እየተደረገላቸው እንደሚገኝ በጅግጅጋ ያለው ሪፖርተር ዘግቧል።
በጥይት ተመትተው ሆስፒታል ከገቡት መካከል አንዱ የክልሉ የውሃ ጉድጓድ ቁፋሮ ኢንተርፕራይዝ ሥራ አስኪያጅ የሆኑት መሀመድ አብዱረሺድ መሐመድ ኡመር መሆናቸው ተገልጿል።
የፌደራል ፖሊስ አባሉ ዛሬ ከሰዓት 9 ሰዓት አከባቢ ከጅግጅጋ ለመጓዝ አውሮፕላን ማረፊያ በሚገኙ ሰዎች ላይ በከፈተው ተኩስ ነው የሞት እና የመቁሰል አደጋ የደረሰው።
የፖሊስ አባሉ ይህን ድርጊት ለመፈጸም ምን እንዳነሳሳው እስካሁን የታወቀ ነገር ባይኖርም፤ በስፍራው የነበሩ የዓይን እማኞች ግን የፌደራል ፖሊስ አባሉ ከሌሎች የአየር ማረፊያው ጥበቃ አባላት ጋር ንትርክ ውስጥ ከገባ በኋላ ተኩስ ከፍቷል ብለዋል።
በጉዳዩ ላይ ቢቢሲ የፌደራል ፖሊስ አስተያየትን የጠየቀ ሲሆን፤ የፌደራል ፖሊስ ቃል አቀባይ ጉዳዩን አጣርተው ምላሽ እንደሚሰጡ ተናግረዋል።
ከተኩስ እሩምታው በኋላ የፌደራል ፖሊስ አባሉ በሌሎች የፌደራል ፖሊስ አባላት፣ የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል እና በአገር መከላከያ ሠራዊት አባላት በቁጥጥር ሥር መዋሉ ተዘግቧል።
ዛሬ ከሰዓት አለመረጋገት ሰፍኖበት የነበረው የጅግጅጋ አየር ማረፊያ አገልግሎት መሰጠት አቁሞ ነበር።