በቴክኒክ ችግር ምክንያት በአሜሪካ የአገር ውስጥ በረራዎች በሙሉ እንዲቋረጡ ተደረገ
በአሜሪካ የአየር በረራ መቆጣጠሪ ሥርዓት ላይ የቴክኒክ ችግር በማጋጠሙ በአገሪቱ ውስጥ የሚደረጉ የአየር ትራንስፖርት አገልግሎቶች ለበርካታ ሠዓታት እንዲቋረጡ ተደረገ።
የአሜሪካ ፌደራል የአየር ትራንስፖርት አስተዳደር እንዳለው፣ አብራሪዎች በበረራ መስመሮቻቸው ላይ ሊያጋጥሟቸው የሚችሉ አደጋ የሚያስከትሉ ክስተቶችን በሚጠቁመው ሥርዓት ላይ የቴክኒክ ችግር አጋጥሟል።
ጨምሮም የተፈጠረውን ችግር ለማስተካከል እና በረራዎች መልሰው እንዲጀመሩ ለማድረግ እየተሰራ ሲሆን፣ ይህም ሰዓታትን ሊወስድ እንደሚችል ባለሥልጣኑ አስታውቋል።
የአየር ትራንስፖርት ባለሥልጣኑ ባወጣው መግለጫ ላይ፣ አንዳንድ ተግባራትን በበይነ መረብ አማካይነት ለማከናወን እንደሚቻል ያለመከተ ሲሆን፣ ተጨማሪ መረጃን ቆየት ብሎ እንደሚሰጥ ገልጿል።
ይህንንም ተከትሎ የአሜሪካ አየር መንገድ እንዳሳወቀው የገጠመው የቴክኒክ ችግር “ሁሉንም አየር መንገዶች እና ሁሉንም በረራዎች” እንዲስተጓጎሉ ማድረጉን አመልክቷል።
ዩናይትድ ኤርላይን የተባለው አየር መንገድም ከአሜሪካ የአየር ትራንስፖርት አስተዳደር መረጃ እስከሚያገኝ ድረስ ሁሉንም የአገር ውስጥ በረራዎች እንዲዘገዩ ማድረጉን አሳውቋል።
በቴክሳስ ግዛት ውስጥ የሚገኘው የኦስቲን-በርግስትሮም ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ በትዊተር ገጹ ላይ እንዳረጋገጠው፣ በአገሪቱ የበረራ መቆጣጠሪያ ሥርዓት ላይ ባጋጠመው የቴክኒክ ችግር ምክንያት “በመላው አሜሪካ በሚገኙ አየር ማረፊያዎች ላይ የበረራ መስተጓጎል ተከስቷል” ብሏል።
ጨምሮም ባጋጠመው ችግር ምክንያት የሚነሱ እና የሚያርፉ መንገደኞች ላይ መዘግየት ሊኖር እንደሚችል ያሳሰበ ሲሆን፣ ተጓዦችም ከጉዟቸው እንደዘገዩ የሚገልጹ መረጃዎችን በማኅበራዊ ሚዲያ ገጾች ላይ እያጋሩ ነው።
የአሜሪካ መንግሥት የትራንስፖርት መሥሪያ ቤት ኃላፊ ፔት ቡቲዢዥ በበኩላቸው የተከሰተውን እክል በተመለከተ ከፌደራሉ የአየር ትራንስፖርት ባለሥልጣናት ጋር መነጋገራቸውን እንዲሁም ችግሩን “በፍጥነት እና በአስተማማኝ ሁኔታ” ለመቅረፍ እየሰሩ መሆናቸውን ገልጸዋል።