በጅግጅጋ በደቦ ተደፍራ በአሰቃቂ ሁኔታ የተገደለችው የ11 ዓመት ታዳጊ አባት “ፍትሕን እሻለሁ” አሉ
በሶማሌ ክልል ጅግጅጋ ከተማ በደቦ ተደፍራ በአሰቃቂ ሁኔታ ተገድላ የተገኘችው የ11 ዓመት ታዳጊ አባት “ፍትሕን እንደሚሹ” ለቢቢሲ ተናገሩ።
በጅግጅጋ ከተማ ወረዳ 13 ተብሎ በሚጠራው ቦታ ነዋሪ የነበረችው የ11 ዓመቷ ታዳጊ ፋጡማ ኡጋስ በደቦ ከተደፈረች በኋላ በገመድ ታንቃ የተገደለችው እሁድ ነሐሴ 21/ 2015 ዓ.ም ነበር።
በልጃቸው ግድያ የተሰበሩት አባት ኡጋስ አረብ ፍትሕን አጥብቀው እንደሚሹም ለቢበሲ ሶማሊ ተናግረዋል።
የተናገሩት “እኔ ተጎጂ ነኝ። ፍትሕ እፈልጋለሁ። ለኔ ልጅ ብቻ ሳይሆን ከዚህ ቀደም በዚህ መንገድ ሕይወታቸው ለጠፉት ፍትሕ እንዲሰፍን እጠይቃለሁ” ሲሉም አክለዋል።
ታዳጊዋ በቤቷ ጥቃት ከተፈጸመባት በኋላ በከተማዋ በሚገኘው ካራማራ አጠቃላይ ሆስፒታል ለምርመራ በተወሰደችበት ወቅት በገመድ ታንቃ ከመገደሏ በፊት መደፈሯንም አረጋግጧል።
የሶማሌ ክልል ፖሊስ በፋጡሞ ኡጋስ አረብ ግድያና መደፈር የተጠረጠሩ አራት ግለሰቦችን በቁጥጥር ሥር ማዋሉን አረጋግጧል።
የሶማሌ ክልል ፖሊስ በፌስቡክ ገጹ ላይ ባወጣው መግለጫም “በጅግጅጋ በቡድን የመድፈርና ግድያ የፈጸሙ አራት ግለሰቦች በቁጥጥር ሥር መዋላቸውንና ምርመራ መከፈቱንም" ነው ያተተው።
ታዳጊዋ ተደፍራ የተገደለችው በመኖሪያ ቤቷ ውስጥ ሲሆን አባቷ ለቢቢሲ ሶማሊ እንደተናገሩት ጩኸት ሰምተው ከእንቅልፋቸው መንቃታቸውን ነው።
“በወቅቱ መኝታ ቤቴ ውስጥ ተኝቼ ነበር። ቤት ውስጥም ከኔ ውጭ ትልልቅ ሰዎች አልነበሩም። ልጄ ጋር ሄጄ ሳየት እየተነፈሰች አልነበረም ደረቷንም በመጫን እንድትተነፍስ ለማድረግ ሞከርኩ። አንገቷንም ሳየው ገመድ ተጠምጥሞባት ታንቃለች። ገመዱን ቆርጩም ወደ ሐኪም ወሰድኳት” ሲሉም አባቷ ኡጋስ አረብ ለቢቢሲ ሶማሊ ተናግረዋል።
ለሕክምና ወደ ሆስፒታል አፋፍሰው ቢወስዷትም ታዳጊዋ ሕይወቷ ማለፉ በሕክምና ባለሙያዎች ተረጋግጧል።
የታዳጊዋ አባት ለቢቢሲ ሶማሊ እንደተናገሩት ልጃቸውን ደፍረው የገደሏት “ሠራተኞቻቸው” እንደሆኑ ነው።
በጅግጅጋ በሚገኘው ሞባይል ጥገና ሱቃቸው ተቀጥረው የሚሠሩ “አራቱ ሠራተኞቻቸው ተጠርጥረው በፖሊስ ቁጥጥር ሥር ውለዋል። አንደኛው ሠራተኛዬ ጠፍቷል” ብለዋል።
የሶማሌ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ታዳጊዋን በቡድን ደፍረው ግድያ ፈጽመዋል በሚል አራት ተጠርጣሪዎች በሕግ ጥላ ሥር እንደሚገኙ አስታውቋል። ኮሚሽኑ ለልጅቷ ቤተሰብም ፍትሕን እንደሚያስገኝም ነው የተናገረው።
የሶማሌ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ሜጀር ጄነራል አብዲ አሊ ሲያድ ድርጊቱን የፈጸሙ ሰዎች ሕጉ ተፈጻሚ እንደሚሆንባቸው ገልጸው ቤተሰቡም ፍትሕ እንደሚያገኝ ነው ለቢቢሲ የተናገሩት።
ግድያውንም ተከትሎ በያዝነው ሳምንት ሰኞ ነሐሴ 22/ 2015 ዓ.ም. የጅግጅጋ ከተማ ከፍተኛ ቁጣ ተቀስቅሶ ነበር። ግድያውን የፈጸሙት ግለሰቦች "ከሌላ ብሔር የተውጣጡ ናቸው" መባሉንም ተከትሎም ብጥብጦች መነሳታቸውም ተነግሯል።
የሟቿ ታዳጊ ቤተሰብ በሚኖርበት ሰፈር በግድያው በተቆጡ ነዋሪዎች እና በፖሊስ መካከል ግጭት መፈጠሩም ተገልጿል።
ፖሊስ ቁጣቸውን እና ተቃውሟቸውን ሲያሰሙ የነበሩ ነዋሪዎችን ለመበተን አስለቃሽ ጭስ ተጠቅሟል ተብሏል።
በጅግጅጋ ከተማ ማዕከልም ከተነሳው ተቃውሞ ጋር በተያያዘ በርካታ መኪኖች ላይ ጉዳት መድረሱን የተገለጸ ሲሆን በታዳጊዋ መደፈር እና ግድያ ምክንያት በተፈጠረው ብጥብጥ እና ግጭት ሃምሳ ሰዎች በቁጥጥር ሥር መዋላቸውንም ቢቢሲ ሶማሊ ያገኘው መረጃ ያስረዳል።
የፖሊስ ኮሚሽነሩ ኅብረተሰቡን ወደአለመረጋጋት ሊመራ የሚችሉ ሁኔታዎችንም እንዲያስወግድ ጠይቀዋል።
በአሁኑ ወቅት በከተማዋ ውስጥ ሁኔታዎች ተረጋግተዋል የተባለ ሲሆን በታዳጊዋም ግድያ የሚደረገው ምርመራ እንደቀጠለና ሲጠናቀቅም ይፋ እንደሚደረግ ተገልጿል።