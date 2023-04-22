በእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ ቅዱስ የሆነው የረመዳው ወር መጠናቀቁን ተከትሎ በዓለም ዙሪያ ኢድ አልፈጥር ተከብሯል። የተወሰኑትን በፎቶ እንቃኛቸው።
የፎቶው ባለመብት, JAMAL AWAD / REUTERS
ፍልስጤማዊት ታዳጊ በአል-አቅሳ መስጊድ ‘ሰልፊ’ እየተነሳች። አል አስቃ መስጊድ በምስራቃዊ እየሩሳሌም የሚገኝና በእምነቱ ተከታዮች ሶስተኛ ቦታ የሚሰጠው ስፍራ ነው። ይህ ቦታ በአይሁዶች ደግሞ የመቅደሱ ተራራ በመባል ይታወቃል።
የፎቶው ባለመብት, ALI HAIDER / EPA-EFE
በዩናይትድ አረብ ኤሜሬትስ፣ ዱባይ የእምነቱ ተከታይ በኢድ ቀን የጸሃይ ወጋገን ስትወጣ ፎቶ እያነሳ
የፎቶው ባለመብት, SAMIULLAH POPAL / EPA-EFE
በአፍጋኒስታን ዋና ከተማ ካቡል የእምነቱ ተከታዮች ሰላምታ ሲለዋወጡ....
የፎቶው ባለመብት, MONICAH MWANGI / REUTERS
በናይሮቢ ኬኒያ ሙስሊም ሴቶች የኢድ አልፈጥር ስግደትን ከመታደማቸው በፊት በሂና ያጌጠ እጃቸውን ሲያሳዩ
በናይሮቢ ኬኒያ ሙስሊም ሴት ጸሎት እያደረሰች
የፎቶው ባለመብት, MOHAMED ABD EL GHANY / REUTERS
በካይሮ ግብጽ ከኢድ ጸሎት በኋላ ፊኛዎች ተለቀው ነበር
የፎቶው ባለመብት, FLAVIO BRANCALEONE / EPA-EFE
የእስልምና እምነት ተከታዮች በአውስትራሊያ ላካምባ መስጊድ ጸሎት ሲያደርሱ
የፎቶው ባለመብት, IMAD CREIDI / REUTERS
የባለፈው የፊፋ የዓለም ዋንጫ በኳታር ከተካሄደባቸው ስቴዲዮሞች በአንዱ የኢድ ስግደት ተካሂዷል
የፎቶው ባለመብት, AFP
በሱዳን የተቀሰቀሰው ውጊያ ሳምንት ቢያስቆጥርም በካርቱም በአል ሃራ አል ራባ መስጊድ ምእመናን ተሰባስበው ታይተዋል
የፎቶው ባለመብት, SAMIR BOL / REUTERS
በደቡብ ሱዳን ጁባ የእስልምና እምነት ተከታዮች የኢድ ቀን ጸሎት አድርሰዋል
የፎቶው ባለመብት, FLORION GOGA / REUTERS
በአልቤኒያ በአደባባይ በሺዎች የሚቆጠሩ ሙስሊሞች በጋራ ሰግደዋል
የፎቶው ባለመብት, ERDEM SAHINE /EPA-EFE/
ኢስታምቡል ቱርክ ከሚገኝ መስጊድ ፊትለፊት የቤተሰብ አባላት ‘ሰልፊ’ ተነስተዋል
የፎቶው ባለመብት, IBRAHEEM ABU MUSTAFA / REUTERS
በጋዛ ሰርጥ ፍልስጤማውያን የኢድን የጠዋት ስግደት አከናውነዋል