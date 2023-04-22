የዘንድሮ የኢድ አልፈጥር አከባበር በዓለም ዙሪያ በፎቶ

በእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ ቅዱስ የሆነው የረመዳው ወር መጠናቀቁን ተከትሎ በዓለም ዙሪያ ኢድ አልፈጥር ተከብሯል። የተወሰኑትን በፎቶ እንቃኛቸው።

ፍልስጤማዊት ሴት በአል-አቅሳ መስጊድ ‘ሰልፊ’ እየተነሳች። አል አስቃ መስኪድ በምስራቃዊ እየሩሳሌም የሚገኝና በእምነቱ ተከታዮች ሶስተኛ ቦታ የሚሰጠው ስፍራ ነው። ይህ ቦታ በአይሁዶች ደግሞ የመቅደሱ ተራራ በመባል ይታወቃል።

የፎቶው ባለመብት, JAMAL AWAD / REUTERS

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ፍልስጤማዊት ታዳጊ በአል-አቅሳ መስጊድ ‘ሰልፊ’ እየተነሳች። አል አስቃ መስጊድ በምስራቃዊ እየሩሳሌም የሚገኝና በእምነቱ ተከታዮች ሶስተኛ ቦታ የሚሰጠው ስፍራ ነው። ይህ ቦታ በአይሁዶች ደግሞ የመቅደሱ ተራራ በመባል ይታወቃል።

የፎቶው ባለመብት, ALI HAIDER / EPA-EFE

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በዩናይትድ አረብ ኤሜሬትስ፣ ዱባይ የእምነቱ ተከታይ በኢድ ቀን የጸሃይ ወጋገን ስትወጣ ፎቶ እያነሳ

የፎቶው ባለመብት, SAMIULLAH POPAL / EPA-EFE

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በአፍጋኒስታን ዋና ከተማ ካቡል የእምነቱ ተከታዮች ሰላምታ ሲለዋወጡ....

የፎቶው ባለመብት, MONICAH MWANGI / REUTERS

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በናይሮቢ ኬኒያ ሙስሊም ሴቶች የኢድ አልፈጥር ስግደትን ከመታደማቸው በፊት በሂና ያጌጠ እጃቸውን ሲያሳዩ

የፎቶው ባለመብት, MONICAH MWANGI / REUTERS

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በናይሮቢ ኬኒያ ሙስሊም ሴት ጸሎት እያደረሰች

የፎቶው ባለመብት, MOHAMED ABD EL GHANY / REUTERS

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በካይሮ ግብጽ ከኢድ ጸሎት በኋላ ፊኛዎች ተለቀው ነበር

የፎቶው ባለመብት, FLAVIO BRANCALEONE / EPA-EFE

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የእስልምና እምነት ተከታዮች በአውስትራሊያ ላካምባ መስጊድ ጸሎት ሲያደርሱ

የፎቶው ባለመብት, IMAD CREIDI / REUTERS

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የባለፈው የፊፋ የዓለም ዋንጫ በኳታር ከተካሄደባቸው ስቴዲዮሞች በአንዱ የኢድ ስግደት ተካሂዷል

የፎቶው ባለመብት, AFP

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በሱዳን የተቀሰቀሰው ውጊያ ሳምንት ቢያስቆጥርም በካርቱም በአል ሃራ አል ራባ መስጊድ ምእመናን ተሰባስበው ታይተዋል

የፎቶው ባለመብት, SAMIR BOL / REUTERS

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በደቡብ ሱዳን ጁባ የእስልምና እምነት ተከታዮች የኢድ ቀን ጸሎት አድርሰዋል

የፎቶው ባለመብት, FLORION GOGA / REUTERS

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በአልቤኒያ በአደባባይ በሺዎች የሚቆጠሩ ሙስሊሞች በጋራ ሰግደዋል

የፎቶው ባለመብት, ERDEM SAHINE /EPA-EFE/

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ኢስታምቡል ቱርክ ከሚገኝ መስጊድ ፊትለፊት የቤተሰብ አባላት ‘ሰልፊ’ ተነስተዋል

የፎቶው ባለመብት, IBRAHEEM ABU MUSTAFA / REUTERS

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በጋዛ ሰርጥ ፍልስጤማውያን የኢድን የጠዋት ስግደት አከናውነዋል