ጋዜጠኛ ተመስገን ወታደራዊ ምስጢሮችን ይፋ በማድረግ የሚለውን ጨምሮ በሶስት ወንጀሎች ክስ ተመሰረተበት
የፍትህ መጽሔት ማኔጂንግ ዳይሬክተር የሆነው ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ወታደራዊ ምስጢሮችን ለህዝብ ይፋ በማድረግ የሚለውን ጀምሮ ቦስስት ወንጀሎች በዛሬው ዕለት ሰኔ 22፣ 2014 ዓ.ም ክስ እንደተመሰረተበት ጠበቃው ሔኖክ አክሊሉ ለቢቢሲ ተናገሩ።
በዛሬው ዕለት በፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድን አንደኛ የጸረ ሽብርና የሕገ መንግሥታዊ ጉዳዮች ወንጀል ችሎት አቃቤ ህግ ጋዜጠኛውን የከሰሰበት ሶስት ክሰችንና ማስረጃዎችን አቅርቧል።
ክሶቹም ወታደራዊ ምስጢሮችን ለህዝብ ይፋ በማድረግ፣ ሃሰተኛ የሆኑ ወታደራዊ መረጃዎችን በማውጣት፣ ለአመፅ ህዝቡን በማነሳሳት በሚል አቃቤ ህግ ክስ እንደመሰረተበት ቢቢሲ ከጠበቃው መረዳት ችሏል።
በሶስቱም ክሶች ላይ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ በሚሰራበት ሚዲያ ላይ በመጻፍ እነዚህን የወንጀል ተግባሮች ፈፅሟል የሚልም ማስረጃ ወደ ሰባት የሚሆኑ የፍትህ መፅሄቶች በዛሬው ችሎት ቀርበዋል።
አቃቤ ህግ ለክሶቹ ያቀረባቸው የፍትህ መፅሄት ላይ የታተሙ ፅሁፎች መካከል ለምሳሌም ያህል በተደጋጋሚ የተጠቀሰው ከጄኔራል ተፈራ ጋር የተደረጉ ቃለ ምልልሶች እንደሆኑ ጠበቃው ያስረዳሉ።
እዚያ ላይ የተጠቀሱ መረጃዎችም በወታደራዊ ምስጢርነት፣ በሃሰተኛ መረጃዎች እንዲሁም ህዝብን ለአመፅ የሚያነሳሱ ናቸው በሚልም ተጠቅሰዋል።
በተጨማሪም የፍትህ መፅሄት ከንግድ ፈቃድ ጋር በተገናኘ የብሮድካስት ባለስልጣን የጻፋቸው ደብዳቤዎች፣ የፌደራል መከላከያ የጻፋቸው ደብዳቤ በማስረጃነት ተካትተዋል። በአጠቃላይም ለክሶቹ አስራ አንድ ማስረጃዎችን አቃቤ ህግ አቅርቧል።
ፅሁፎቹ ከ2011 ዓ.ም የታተሙ ሲሆን አንዳንዶቹ የቀረቡበት ክሶች ጋዜጠኛው ያልጻፋቸው ፅሁፎች ሲሆኑ እነዚህም በፍትህ መፅሄት አባላት ወይም በሌሎች ተፅፈው በመፅሄቱ ለህትመት የበቁ መሆናቸውንም አክለው ጠበቃው ለቢቢሲ ገልጸዋል። እስካሁን ባለው ምንም አይነት የሰው ማስረጃ እንዳልቀረበም ጠበቃ ሄኖክ ያስረዳሉ።
ክሶቹ ከቀረበበ በኋላም ጠበቃው በምላሹ ወደ ዝርዝር ጉዳይ እንዳልሄዱና በቀጣዩ ቀጠሮ ወደ ወንጀሎቹ ዝርዝር እንደሚመለሱ የገለጹት ጠበቃው በዛሬው ችሎት በዋናነት ያነሱት የዋስትና ጉዳይ ነው ብለዋል።
ጋዜጠኛው የዋስ መብታቸው ተከብሮ ጉዳያቸውን እንዲከታተሉ ለፍርድ ቤት የጠየቁ ሲሆን አቃቤ ህግ በምላሹ በዋስትና ሊወጡ እንደማይገባ ሶስት ምክንያቶችን በመጥቀስ ተከራክሯል።
በአጠቃላይ ጋዜጠኛው የተከሰሰባቸው ሶስት ወንጀሎች ድምር ከባድ ቅጣት የሚያስቀጣ በመሆኑ፣ ተደራራቢ ክሶች በመቅረቡና እንዲሁም ቢፈታ ሌላ ወንጀል ይፈፅማል የሚል የመከራከሪያ ሃሳቦችን ለችሎቱ ማቅረቡን ጠበቃ ሄኖክ ገልጸዋል።
ጠበቃውም በምላሹ የአቃቤ ህግ መከራከሪያ ሃሳቦች ተገቢነት የሌላቸውና ተመስገን ከዚህ በፊት ተከሶ በነበረበት ወቅት በቀድሞው ስርዓት የፍርድ ቤት ቀጠሮዎችን በማክበር ይቀርብ እንደነበር ማስመስከሩን ገልጸዋል።
በተጨማሪም የአገሩን ጉዳይ ሳይወጣ እንደሚከታተልና እና አገሩን ለቆ እንዲወጣ በርካታ ጫናዎች ቢበረቱበትም ያንን ተቋቁሞ መቆየቱን ህግን አክብሮ እንደሚመጣ ማሳያ መሆኑንም በመጥቀስ ጠበቃው ለፍርድ ቤቱ ማስረዳታቸውን ይገልጻሉ።
አቃቤ ህግ ዋስትና እንዲከለከል በጠየቀበት ወቅት ተመስገን በጠበቃው በኩል ባስተላለፈው መልዕክት በነበረው መንግሥት ከአገር እንዲወጣ የማባበል፣ በሌሎች መንግሥታትም እንዲወጣ የተለያዩ ምክሮችን እንደተለገሰው ቢቀርቡለትም አለመቀበሉን ለችሎቱ አስረድቷል።
ጋዜጠኛው በአገሩ ላይ መልካሙንም ክፉውንም ተቀብሎ የመኖር ፍላጎት እንዳለው እንዲነገርለት በጠየቀው መሰረት ጠበቃው ለችሎቱ እነዚህን ሃሳቦች ማንሳታቸውን ጠበቃው ገልጸዋል።
ፍርድ ቤቱም በዋስ መብት ላይ ውሳኔ ለማስተላለፍ ለሰኔ 24፣ 2014 ዓ.ም ቀጠሮ ሰጥቷል።
በቁጥጥር ስር ከዋለ በኋላ ድብደባ ተፈፅሞበታል የተባለው ተመስገን በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ከዚህ ቀደም ታስሮበት የነበረው ውስን በሆነ ክፍል በርካታ ሰዎች ባሉበት ነበር።
ፖሊስ ለዚህም ወንዶች ይታሰሩበት የነበረው እስር ቤት እድሳት ላይ ነው የሚልም ምክንያት አቅርቦም ነበር በአሁኑ ወቅት ተመስገን የታደሰው ክፍል ውስጥ መግባቱንና በተሻለ ጥበቃ ነጻነትና ጤነንታቸውን የሚጠብቁበት ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ ጠበቃው አስረድተዋል።
ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ከ33 ቀናት በፊት ግንቦት 18/2014 ዓ.ም. ከሥራ ቦታው በሁለት መኪና ተጭነው በመጡ የፀጥታ ኃይሎች ተይዞ ወደ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን መወሰዱ ይታወሳል።