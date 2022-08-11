ሁለት አንጋፋ ፖለቲከኞች ለፕሬዝዳንትነት የተፋጠጡበት የኬንያ ምርጫ ወዴት ያመራል?
ባለፈው ማክሰኞ ለብሔራዊ ምርጫ ድምጻቸውን የሰጡት ኬንያውን ውጤቱን በጉጉት እየተጠባበቁ ነው። የድምጽ ቆጠራው አሁንም እየተካሄደ ባለበት በአሁኑ ወቅት ለፕሬዝዳንትንት የቀረቡት ዋነኛዎቹ ዕጩዎች በጠባብ የድምጽ ልዩነት ዕየተፎካከሩ ነው።
በአፍሪካ ጠንካራ ምጣኔ ሀብት፣ ፍትሕ እና የምርጫ ሥርዓት እንዲሁም የመገናኛ ብዙኃን ካላቸው ጥቂት አገራት መካከል አንዷ በሆነችው ኬንያ የሚካሄደው ምርጫ ውጤት ከአገሪቱ ባሻገር በአህጉሪቱ ውስጥ ከፍተኛ ትኩረትን የሚያገኝ ነው።
22 ሚሊዮን የሚደርስ ሕዝብ በመራጭነት የተመዘገበበትና 14 ሚሊዮኑ ድምጹን በሰጠበት በዚህ ምርጫ ኬንያውያን ለፕሬዝዳንት፣ ለግዛቶች አስተዳዳሪዎች፣ ለብሔራዊ እና አካባቢያዊ ምር ቤቶች አባላትን ለመምረጥ ድምጽ ሰጥተዋል።
ከዚህ መካከል ከፍተኛ ትኩረትን የሳበው ግን አገሪቱን ለቀጣይ አምስት ዓመታት በፕሬዝዳንትነት ለመምራት የሚደረገው ፉክክር ነው።
ይህ ፉክክር በዋናነት በአሁኑ ወቅት የአገሪቱ ምክትል ፕሬዝዳንት በሆኑት ዊሊያም ሩቶ እና በቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር መካከል የሚደረገው ፉክክር ከባድ እንደሚሆን ቀድሞም ተጠብቆ ነበር።
በሁለቱ ግዙፍ ፖለቲከኞች መካከል ያለው ፉክክር ግጭትን እንዳያስከትል ብዙዎች ስጋት ሲሆን፣ አስካሁን በነበረው ሁኔታ ግን ይህ ነው የሚባል የጎላ የፀጥታ ችግር በተፎካካሪዎቹ ደጋፊዎች መካከል አልተከሰተም።
ነገር ግን ድምጽ ተሰጥቶ ቆጠራው ከተጀመረ ሁለተኛው ቀን ቢሆንም እስካሁን ሩቶ እና ራይላ ከመራጮች ባገኙት ድምጽ ግልጽ የበላይነት ማግኘት አልቻሉም። አስካሁን ድምጽ ከሰጡት መራጮች መካከል ወደ ግማሽ የሚሆኑት ድምጽ የተቆጠረ ቢሆንም ልዩነታቸው ጠባብ የሚባል በመሆኑ ኬንያውያን ውጤቱን በጉጉት እየጠበቁ ነው።
በዚህ ምርጫ ምን ይጠበቃል?
በርካታ ሚሊዮኖች ለቀጣዩ አምስት አገራት የሚመራቸውን ፕሬዚዳንት መርጠው ውጤቱን እየተጠባበቁ ይገኛሉ።
ምንም እንኳን የክልል አስተዳዳሪዎች፣ የወረዳ ገዥዎች፣ የምክር ቤትና ሌሎች ምርጫው በአሁኑ ወቅት የተካተተ ቢሆንም በርካቶች ኬንያውያን በጉጉት የሚጠብቁት ቀጣዩ ፕሬዚዳንት ማን ይሆናል የሚለውን ነው።
በበርካታ የቅጽል ስሞቻቸው ባባ፣ የህዝብ ፕሬዚዳንት፣ ጃኮምና ሌሎችም የሚታወቁትና ለአምስተኛ ጊዜ የፕሬዚዳንቱን መንበር ለመቆጣጠር የተወዳደሩት ራይላ ኦዲንጋና አገሪቷን በምክትል ፕሬዚዳንት እያስተዳደሩ ያሉት ዊልያም ሩቶ ውጤቱን እየመሩ ይገኛሉ።
የኬንያ የምርጫ ኮሚሽን ሊቀ መንበርም ምርጫ ከተደረገበት ማክሰኞ ነሐሴ 3 እስከ መጪው ሰባት ቀናት ድረስም የምርጫውን ውጤት ማሳወቅ ይኖርባቸዋል።
ነገር ግን በሚቀጥሉት ቀናት ውስጥ ምን አይነት ሁኔታዎች ሊፈጠሩ ይችላሉ ብለን እንጠብቅ?
የመጀመሪያው በምርጫው ከፍተኛ ድምፅ በማግኘት ግልጽ አሸናፊ ይኖራል በዚህም አሸናፊው በቀጥታ ይናገራል። ይህም ማለት ከተሰጠው አጠቃላይ ድምጽ ውስጥ ከግማሽ በላይ እና ቢያንስ ከ47 ክልሎች ውስጥ በ24ቱ 25 በመቶ ድምጽ ማግኘቱን ካረጋገጠ ነው።
ይህም አከራካሪ የማይሆን ሲሆን ሌሎቹም እጩ ተወዳዳሪዎች አምነው መቀበል አለባቸው። አሸናፊው በቀጥታ የሚታወቅ ከሆነ የአሸናፊው ፕሬዚዳንት ውጤት ይፋ ከሆነ ከሁለት ሳምንታት በኋላ ባለው በመጀመሪያው ማክሰኞ የቃለ መሃላና የሲመት ተግባር ይከናወናል።
ሌላኛው አሸናፊው በምርጫ ኮሚሽኑ ቢነገርም ውጤቱ በፍርድ አከራካሪ የሚሆኑበት ነው። ውጤቱ አከራካሪ ነው ከተባለ አሸናፊው በኮሚሽኑ ከተገለጸበት በሰባት ቀናት ውስጥ ቅሬታ አቅራቢዎች ለጠቅላይ ፍርድ ቤት አቤቱታ ማቅረብ አለባቸው።
ጠቅላይ ፍርድ ቤቱም አቤቱታው በቀረበ በ21 ቀናት ውስጥ ውሳኔ ማስተላፍ ይኖርበታል። ፍርድ ቤቱ በዚህም ብያኔው ድሉን ያጸናል ወይም ውድቅ ያደርገዋል። ውድቅ የሚያደርገውም ከሆነ በ60 ቀናት ውስጥ አዲስ ምርጫ እንዲደረግ ትዕዛዝ ያስተላልፋል።
ሌላኛው ከዚህ የምርጫ ውጤት የሚጠበቀው ኮሚሽኑ አሸናፊውን ፕሬዚዳንትን ያውጃል ነገር ግን ተሸናፊው እጩ ፕሬዚዳንት አሸንፌያለሁ ብሎ ወደ ፍርድ ቤት ለመሄድ ፈቃደኛ በማይሆንበት ጊዜ ነው።
በዚህ ሁኔታ የተመረጠው ፕሬዚዳንት ቃለ መሃላ እንዲፈጽም ይደረጋል። ሆኖም በዚህ ወቅት የተወሳሳሰቡ ነገሮች ሊከተሉ ይችላሉ። በአውሮፓውያኑ 2007 ምርጫ በኋላ እንደታየው የፓለቲካ እና የብሄር ውዝግብ ባስነሳው ብጥብጥ በርካታ ህይወትን እንደቀጠፈው አይነት ቀውስም ሊያስከትል ይችላል።
ሌላ ሊፈጠር የሚችል ጉዳይ ግልፅ አሸናፊ አለመኖር ነው። ይህም ማለት እጩ ተወዳዳሪዎቹ ከግማሽ በላይ የመራጮችን ድምፅ ባያገኙና ቢያንስ ከ47 ክልሎች ውስጥ በ24ቱ 25 በመቶ ድምጽ ማግኘቱ ካልቻሉ ነው።
ይህ የሚፈጠር ከሆነ በሁለቱ ግንባር ቀደም እጩዎች መካከል ሁለተኛ ዙር ምርጫ መደረግ አለበት። ይህም ምርጫ የሚከናነው የመጀመሪያው ምርጫ ከተከናወነ ከ30 ቀናት በኋላ ነው።
የቀደመው ምርጫ
ከአምስት ዓመት በፊት ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ እና የአሁኑ ዕጩ ራይላ ኦዲንጋ እንዲሁ እጅግ ተቀራራቢ በሆነ ድምጽ ሲፎካከሩ ቆይተው በመጨረሻ ላይ ሥልጣን ላይ የነበሩት ኬንያታ ማሸነፋቸው መታወጁ ይታወሳል።
ነገር ግን ውጤቱ ላይ ጥያቄዎች ተነስተው በአንዳንድ ቦታዎችም የተቃዋሚው ፖለቲከኞች ወደ ጎዳና በመውጣት ግጭቶች ተከስተው ነበር። አሸናፊው የበላይነቱን ሲገልጽ ተሸናፊው ግን ማጭበርበር ተፈጽሟል በሚል ውጤቱን ባለመቀበል አገሪቱ ውጥረት ውስጥ እንድትገባ ምክንያት ሆኖ ነበር።
ፖለቲከኞቹም ተቃውሞውና ውጥረቱ ጋብ እንዲል ደጋፊዎቻቸውን ሲጠይቁ በምርጫው አሸናፊ ነኝ ያሉት ተቃዋሚው ራይላ ደግሞ አቤቱታቸውን ወደ ፍርድ ቤት ይዘው ሄዱ።
ኬንያ አሉኝ ብላ ከምትኮራባቸው አገራዊ ተቋሞቿ መካከል አንዱ የሆነው ጠቅላይ ፍርድ ቤቷ የቀረበለትን አቤቱታ የምርጫውን ያህል ጉጉትን በፈጠረ ሁኔታ ሲመለከት ቆይቶ ውሳኔ አሳለፈ።
ፍርድ ቤቱ ከሁለቱም ወገኖች የቀረቡለትን አቤቱታዎችና ማስረጃዎችን ከመረመረ በኋላ በአፍሪካ አህጉር ውስጥ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ፣ በሥልጣን ላይ ያለው ፕሬዝዳንት ያሸነፈበትን የምርጫ ውጤት ውድቅ በማድረግ ምርጫው እንዲደገም ወሰነ።
አፍሪካም ዓለምም ውሳኔውን በአድናቆት ተመለከቱት፣ አሸናፊነታቸው ታወጆ የነበሩት ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታም የፍርድ ቤቱን ውሳኔ ተቀብለው ለድጋሚ ምርጫ መዘጋጀታቸውን ጀምረው ነበር።
ከጥቂት ወራት በኋላ በተደገመው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ አሁን ሁለተኛ አምስት ዓመት የሥልጣን ዘመናቸው አጠናቀው የሚሰናበቱት ኡሁሩ ኬንያታ በድጋሚ ማሸነፋቸው ተረጋገጠ።
ነገር ግን ራይላ የሁለተኛው ዙር ሽንፈታቸውንም በፀጋ ባለመቀበል ሕጋዊው ፕሬዝዳንት ነኝ በማለት በይፋ ቃለ መሐላ አስከመፈጸም ደርሰው ነበር።