በአሜሪካ ባለፉት 20 ዓመታት የእናቶች ሞት በእጥፍ ማደጉን አንድ ጥናት ገለጠ
ባለፉት ሁለት አሥርት ዓመታት በአሜሪካ የእናቶች ሞት እጥፍ መጨሩን አንድ ጥናት ጠቆመ።
የአሜሪካ ሜዲካል ማሕበር ያወጣው ዘገባ እንደገለጠው በተለይ ደግሞ የጥቁር እናቶች ቁጥር እጅግ ከፍ ብሎ ታይቷል።
አሜሪካዊ ሕንዳዊ እና የአላስካ ቀደምት ነዋሪ እናቶች ከሌሎች በተለይ ከፍ ያለ ሞት አስመዝግበዋል።
በክልል ሲከፈል ደግሞ በደቡባዊ አሜሪካ የሚገኙ ግዛቶች ከፍተኛ የእናቶች ሞት አይተዋል።
ማተርናል ሞርታሊቲ አሊያም የእናቶች ሞት ማለት በእርግዝና ወቅት አሊያም ከወሊድ በኋላ እስከ አንድ ባለው ጊዜ የሚከሰት ሞት ማለት ነው።
በፈረንጆቹ 1999 ከ100 ሺህ እናቶች 12.7 የሚሆኑት ይሞቱ ነበር። በ2019 ይህ ቁጥር ወደ 32.2 ከፍ ብሏል።
ጥናቱ ከኮሮናቫይረስ በኋላ ያለውን ጊዜ ያካተተ አይደለም።
ከሌሎች ጥናቶች በተለይ ይህ ጥናት በአሜሪካ ግዛቶች መካከል ያለውን ልዩነት ያየ ሲሆን አልፎም በአምስት ዘሮችና ብሔሮች መካከል ያለውን ልዩነትም አጥንቷል።
“የጤና ክትትል እና ለጤና ክትትል ዕድል ማግኘት ምን ያክል ጉዳት ሊያመጣ እንደሚችል ተረድተናል። የተዋቀረ ዘረኝነት ምን ያክል እንዳለ ማሳያ ነው” ይላሉ ከአጥኝዎች መካከል አንዷ ዶ/ር አሊሰን ብራያንት።
ከ100 ሺህ አማካይ የእናቶች ሞት መካከል ጥቁር እናቶች ከፍተኛውን ቁጥር የሚይዙ ሲሆን ባለፉት 20 ዓመታት በተለይ በሰሜን ምስራቅ ግዛቶች ይህ ቁጥር ጨምሯል።
“ለወትሮው ደቡብ የሚገኙ ግዛቶች ነበሩ ከፍተኛ የእናቶች ሞት እንዳላቸው የሚነገረው። ነገር ግን ይህ ሁሉንም ነገር ግልጥ አድርጎ አያሳይም” ይላሉ ዶክተሯ።
የሚዙሩ ሃገረ ገዥ የሆኑት ማይክ ፓርሰን በቅርቡ የእናቶች ሞትን ለማስወገድ ለወጣው ዕቅድ የሚሆን 4.4 ሚሊዮን ዶላር በጀት አፅድቀዋል።
በጥቁር እናቶች ዘንድ የሚታየው የሞት መጠን ከፍ ማለት ስለአሜሪካ ማሕበራዊ-ኢኮኖሚያው ውቅር ውይይት እንዲጫር ምክንያት ሆኗል።
የዩናይትድ ስቴትስ የኦሊምፒክ ቻምፒዮን የሆነችው ቶሪ ባዊ ባለፈው ግንቦት ከወሊድ ጋር በተያያዘ በ32 ዓመቷ መሞቷ ይታወሳል።
እናቶች ከወሊድ በኋላ ከሚያጋጥሟቸው ችግሮች መካከል የአእምሮ ጤና መታወክ፣ ከልክ ያለፈ ደም መፍሰስ፣ የልብ ሕመምና የደም ግፊት ጥቂቶቹ ናቸው።
ይህን የሚለው የአሜሪካ የበሽታ ቁጥጥርና መካላከል ባለሥልጣን [ሲዲሲ] ነው።
ይፋ የሆነው ጥናት ካጋጠሙት ተግዳሮቶች መካከል በቂ የሆነ ስለእቶች ሞት የሚጠቁም መረጃ ማግኘት ነበር።
ዶክተር ብራያንት እንደሚሉት ከ2019 በኋላ ያለው ጊዜ ከግምት ውስጥ ቢገባ “በሁሉም አካባቢዎች ከፍተኛ የሆነ የእናቶች ሞት መጨመር እናይ ነበር።”