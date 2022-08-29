የሩስያ አዲስ የወታደር ምልመላ በዩክሬኑ ጦርነት ለውጥ አያመጣም ተባለ
ዩናይትድ ኪንግደም የሩስያ አዲስ የወታደርምልመላ በዩክሬኑ ጦርነት ለውጥ አያመጣም አለች።
ሩስያ የጦር ኃይሏን ለማስፋት በማቀድ የጀመረችው አዲስ ምልመላ በዩክሬን ጦርነት ላይ ተጽዕኖ ይኖረዋል ተብሎ እንደማይታሰብ የእንግሊዝ መከላከያ ሚኒስቴር ገልጿል።
በቅርቡ ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን የሩስያ ሠራዊት ቁጥር በ137 ሺህ በመጨመር ወደ 1.15 ሚሊዮን ከፍ እንዲል የሚያስችል ሕግ አሳልፈዋል።
ፑቲን አዋጁን ያጸደቁት ለወታደራዊ ምልመላ ቅስቀሳ ማደረግ ከተጀመረ በኋላ ነው።
ይሁን እንጂ የዩኬ መከላከያ ሚኒስቴር የሩሲያ ሠራዊት እየተካሄደ ባለው ጦርነት ብዙ እልቂት እያጋጠመው መሆኑ አዲስ ምልምል የውጊያ አቅምን የመጨመር እድሉ አናሳ ነው ይላል።
መልማዮች ወደ እስር ቤቶችም ጨምር በመሄድ ለታራሚዎች ከእስር እንደሚለቀቁ እንዲሁም ገንዘብ እንደሚሰጣቸው በመግለጽ ለምልመላ እያግባቡ እንደሚገኙም ዘገባዎች ጠቁመዋል።
ሩስያ በአሁን ወቅት ከአንድ ሚሊዮን በላይ ወታደሮች እና 900,000 የሚጠጉ ሲቪል ሰራተኞች አላት።
የዩናይት ኪንግደም መንግሥት በዩክሬን ጦርነት ጉዳይ ላይ በሚሰጠው መደበኛ መግለጫዎች በአንዱ ላይ፤ በሩስያ የታቀደው ምልመላ በፈቃዳቸው የሚመዘገቡ ሰዎችን በመመልመል ይሟላል ወጥስ የግዳጅ ምልመላ ማድረግ ያስፈልግ እንደሆነ ግልፅ አይደለም ብሏል።
ነገር ግን የሠራዊት ቁጥር ጭማሪው በየትኛውም መንገድ ይካሄድ በዩክሬኑ ጦርነት ላይ ተጽእኖ የመፍጠር ዕድሉ አነስተኛ ነው ሲል የዩኬ መንግሥት ገልጿል።
ከእነዚህ ምክንያቶች መካከል አንዱ ሩስያ በዩክሬኑ ጦርነት በርካታ ወታደሮቿን ማጣቷ ይገኝበታል። ምዕራባዊያኑ ሩስያ ከስድስት ወራት በፊት ዩክሬንን ከወረረች በኋላ ከ70 እስከ 80 ሺህ የሚጠጉ ወታደሮች ተገድለዋል ወይም ቆስለዋል ሲሉ ይገልጻሉ።
ሩስያ በየካቲት ወር ዩክሬንን ሰትወር አጭር ወታደራዊ ዘመቻ አቅዳ የነበረ ቢሆንም በዩክሬን ምከታ ግስጋሴዋ እንዳታቀደው አልሆነም።
ባለፉት ጥቂት ሳምንታትም በተለያዩ ግንባሮች ጦርነቱ ይሄ ነው የሚባል እንቅስቃሴ አልነበረውም።
በሩስያ ከ18 እስከ 27 ዓመት የሆናቸው ወንድ ሩስያውያን የውትድርና አገልግሎት ግዴታ አለባቸው። ነገር ግን በጤና ምክንያቶች ወይም ከፍተኛ ትምህርትን የሚቀላቀሉ ከሆነ ከዚህ ግዳጅ ነጻ ይሆናሉ።
ይህ በእንዲህ እንዳለ ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ ዩክሬን የሩስያ ወታደሮች ዛፖሪዝሂያ የኒውክሌር ኃይል ማመንጫ ቅጥር ግቢን ላለፉት 24 ሰዓታት በድጋሜ እየደበደቡ ነው ስትል ከሳለች።
የፋብሪካው ተቆጣጣሪዎች ሚሳኤሎች ከኃይል ማመንጫዎቹ አጠገብ የሚገኘውን የነዳጅ ማከማቻ የሚመቱ ከሆነ ጨረሩ በአካባቢው ሊለቀቅ እንደሚችል አስጠንቅቀዋል።
አክለውም የጣቢያው መሠረተ ልማቶች ላይ በደረሱ ጉዳቶች አማካኝነት የሃይድሮጂን መፍሰስ እና የራዲዮአክቲቭ ንጥረ ነገሮች የማምለጥ አደጋዎች መጋረጣቸውን ተናግረዋል።