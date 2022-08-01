የዩክሬን ከፍተኛ ባለጸጋ በሩሲያ ጥቃት ተገደሉ
ዩክሬን አሉኝ ከምትላቸው ሀብታም ነጋዴዎች መካከል አንዱ የነበሩት ኦሌክሲ ቫዳቱርስኪ ከባለቤታቸው ጋር በደቡባዊ ዩክሬን ሚኮላይቭ ከተማ በሩሲያ በተፈፀመ የሚሳኤል ጠቃት ተገደሉ።
የ74 ዓመቱ ቫዳቱርስኪ እና ባለቤታቸው ራይሳ የሩሲያ ሚሳኤል መኖሪያ ቤታቸውን ከመትታ በኋላ ሕይወታቸው ማለፉን የአካባቢው ባለስልጣናት ተናግረዋል።
ቫዳቱርስኪ በእህል ንግድ የተሰማራ ኒቡሌን የተባለ ግዙፉ ኩባንያ ባለቤት ነበሩ። ይህ ባለሃብት በቅርቡ 'የዩክሬን ጀግና' ክብርን ተቀብለው ነበር።
የዩክሬኑፕሬዝዳንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ የባለሃብቱን ሕልፈት ትልቅ ኪሳራ ሲሉ ገልፀውታል።
የማይኮላይቭ ከተማ ከንቲባ ኦሌክሳንደር ሴንኬቪች ባለሃብቱ በተገደሉበት ዕለት የተፈጸመው ጥቃት ምናልባት እስካሁን በከተማዋ ላይ የደረሰው ከባዱ የሩስያ ጥቃት ሳይሆን አይቀርም ብለዋል።
የሩሲያ ጦር በከተማዋ በሚገኙ ሆቴል፣ የስፖርት ማዘውተሪያ ማዕከል፣ ትምህርት ቤቶች እና እንዲሁም በመኖሪያ ቤቶች ላይ ጉዳት አድርሷል።
ማይኮላይቭ ከተማ በጥቁር ባህር ላይ ወደሚገኘው የዩክሬን ትልቁ ወደብ ኦዴሳ በሚወስደውዋና መንገድ ላይ የምትገኝ ከተማ ስትሆን፤ ሩሲያ ወረራዋን በየካቲት 24 ከጀመረች በኋላ በተደጋጋሚ ጥቃት ያስተናገደች ከተማ ነች።
የፕሬዝዳንት ዘለንስኪ አማካሪ ሩሲያ ነጋዴውን ሆን ብላ ኢላማ አድርጋለች ብለው እንደሚያምኑ ተናግረዋል።
ማይካሂሎ ፖዶሊያክ እንደሚሉት ከተተኮሱት ሚሳኤሎች አንዱ የነጋዴውን መኝታ ክፍል መምታቱ ጥቃቱ ሆነ ተብሎ ነጋዴው ላይ ማነጣጠሩ "አያጠራጥርም" ብለዋል።
ሟቹ ባለሃብት በባለቤትነት የሚመሩት ኒቡሎን የዩክሬንን የዕህል ምርት ወደ ውጭ ለመላክ የሚረዱ የማከማቻ ቦታዎችን እና ሌሎች መሠረተ ልማቶችን ገንብቷል።
ዩክሬን እና ሩሲያ የስንዴ እና ሌሎች እህሎች ለአለም የሚያቀርቡ ቀዳሚ አገራት ሲሆኑ በጦርነቱ ምክንያት ወደ ውጭ የሚላኩ የእህል ምርቶች መስተጓጎል በዓለም አቀፍ ደረጃ የምግብ ዋጋ ጭማሪን አስከትሏል።
ሁለቱ አገራት የምግብ ቀውሱን ለመቅረፍ ያለመ ስምምነት ባለፈው ሳምንት በቱርክ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት አደራዳሪነት ተፈራርመዋል።
ነገር ግን ሩሲያ በኦዴሳ ወደብ ላይ ያደረሰችው ጥቃት ስምምነቱ ይስተጓጎል ይሆን ወይ የሚሉ ስጋቶች አይለዋል።