የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት እንዲያበቃ ጉልህ ሚና ለተጫወቱ ዕውቅና ተሰጠ
የሰሜን ኢትዮጵያን የእርስ በርስ ጦርነት በሰላም ስምምነት እንዲቋጭ አስተዋጽኦ ላደረጉ አካላት የምስጋና እና የእውቅና ሥነ ሰርዓት ተካሄደ።
በአዲስ አበባ ወዳጅነት አደባባይ በተካሄደው ሥነ-ስርዓት ላይ ጠቅላይ ሚንስትር ዐቢይ አሕመድ፣ የአፍሪካ ኅብረት ኮሚሽን ኮሚሽነር ሙሳ ፋኪ፣ የቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዝዳንት ኦሊሴንጉን ኦባሳንጆ፣ የቀድሞ የኬንያ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ፣ የተለያዩ አገራት ዶፕሎማቶች እና የክልል ርዕሰ መስተዳደሮች ተገኝተዋል።
“ጦርነት ይብቃ፤ ሰላም እናጽና’ በሚል መሪ ሐሳብ በተዘጋጀው ሥነ-ስርዓት ላይ ንግግር ያደረጉት የቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዝዳንት እና የአፍሪካ ኅብረት የአፍሪካ ቀንድ ከፍተኛ ተወካይ ሆነው ተዋጊ ኃይሎችን በዋናነት ሲያደራድሩ ኦሊሴንጉን ኦባሳንጆ ለተደረሰው ሰላም የኢትዮጵያ መንግሥትን እና የህወሓት አመራሮችን አመስግነዋል።
ኦባሳንጆ የማደራደር ስራቸውን እአአ 2021 ከጀመሩ በኋላ “እጅግ አስቸጋሪ በሆኑ ወቅቶችም ሰላም እንደሚመጣ ተስፋ ነበረኝ” ብለዋል።
“ለስኬቱ መምጣት ጠቅላይ ሚንስትር ዐቢይ አህመድ ለሰላም የወሰዱት ጠንካራ እርምጃ ወሳኝ ነበር። . . . የህወሓት ተነሳሽነት ሳላነሳ አላልፍም” ብለዋል ኦባሳንጆ።
ሰላም በሁለቱም ወገን ተሳትፎ የሚመጣ ነው ያሉት ኦባሳንጆ፤ ሁለቱ አካላት የደረሱት የሰላም ስምምነትን ሙሉ በሙሉ ለማስፈጸም ቀሪ ትኩረት ይፈልጋል ብለዋል።
የቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዝዳንት የፖለቲካ ንግግር በፍጥነት በኢትዮጵያ መጀመር አለበት ብላዋል።
“በጦርነቱ ለሞቱት አብረናችሁ እናዝናለን፤ ጦርነቱ ስላበቃ ደግሞ አብረናችሁ እንደሰተናል” ብለዋል።
ከአፍሪካ ኅብረት ከፍተኛ የፓናል አባላት መካከል አንዱ በመሆኑን ሁለቱን ተዋጊ ኃይሎች ሲያደራድሩ የነበሩት የቀድሞ የኬንያ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ በሥነ-ስርዓቱ ላይ ባደረጉት ንግግር “አፍሪካ ለራሷ ችግር የራሷን መፍትሄ መስጠት ትችላለች” ብለዋል።
የቀድሞ የኬንያ ፕሬዝዳንት የሰሜን ኢትዮጵያን የርስ በርስ ጦርነት የተቋጨበት መንገድ አፍሪካ የራሷን ችግር በራሷ መፍታት እንደምትችል ማሳያ ነው ብለዋል።
የአፍሪካ ኅብረት ኮሚሽን ኮሚሽነር ሙሳ ፋኪ ደግሞ በሥነ-ስርዓቱ ላይ ባደረጉት ንግግር የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት የሰላም ስምምነት እንዲደረስ ሚና ለተጫወቱ ግለሰቦች፣ ተቋማት እና መንግሥታት ምስጋናቸውን አቅርበዋል።
በአፍሪካ ኅብረት ስር ሁለቱን አካላትን ሲያደራድሩ የቆዩትን የቀድሞ ናይጄሪያ ፕሬዝዳንት ኦሊሴንጉን ኦባሳንጆ፣ የቀድሞ የኬንያ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ፣ የቀድሞ የደቡብ አፍሪካ ምክትል ፕሬዝዳንት ቆንዚሌ፣ የምስራቅ አፍሪካ በየነ መንግሥታት ድርጅት (ኢጋድ)፣ የደቡብ አፍሪካ እና የአሜሪካ መንግሥታት የፌደራል መንግሥቱን እና ህወሓትን ወደ ንግግር እንዲመጡ በማድረግ ላይ ትልቅ ሚና ተጫውተዋል ብለዋል።
ሙሳ ፋኪ በንግግራቸው “ኢትዮጵያ የሰላም እና የጦርነት ዋጋን ትረዳለች” ካሉ በኋላ ጎረቤት አገራት ከኢትዮጵያ መማር ይኖርባቸዋል፤ ኢትዮጵያ ጎረቤት አገራትን መርዳት ይኖርባታል ብለዋል።
“ይህን የምለው ወንድም አገር ሱዳናውያን እያሰብኩ ነው። ሱዳናውያን ከእናንት መማር ይኖርባቸዋል” ብለዋል።