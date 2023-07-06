በደቡብ አፍሪካ የሾለከ ጋዝ በአቅራቢው የሚኖሩ 16 ሰዎችን ገደለ
በደቡብ አፍሪካ ናይትሬት ኦክሳይድ በተሰኘ ጋዝ ልቀት ምክንያት 16 ሰዎች መሞታቸውን ባለሥልጣናት ገለጡ።
ከሟቾቹ መካከል ሴቶችና ሕፃናት ይገኙበታል።
በምስራቅ ጆሃንስበርግ በምትገኘው ቦክስበርግ የሚገኙ አነስተኛ ኑሮ የሚገፉ ነዋሪዎች ናቸው የጋዝ ልቀቱ ሰለባ የሆኑት።
ረቡዕ ዕለት የሾለከው ጋዝ በአካባቢው ከሚደረገው ሕገ-ወጥ ወርቅ ቁፋሮ ጋር ሳይገናኝ አይቀርም።
ናይትሬት ኦክሳይድ የተባለው ጋዝ ብዙዉን ጊዜ በወርቅ አውጭዎች ጥቅም ላይ ይውላል።
በአካባቢው ዛማ ዛማስ የተሰኘ ስም የተሰጠው ጋዝ ሥራ ከፈቱ የማዕድን ማውጫዎች የሚሰረቅ ነው።
ከጋዝ ሲሊንደሮቹ አንዱ እጅግ በተጨናነቀው የቦክሰበርግ አውራጃ አንጀሎ አቅራቢያ ተጥሎ ተገኝቷል።
ከዚህ ሲሊንደር መቶ ሜትር ርቀት አቅራቢያ ነው የልቀቱ ሰለባየሆኑት ሰዎች የተገኙት።
ማንም ወደ ሆስፒታል አልተወሰደም ሲሉ የአደጋ ጊዜ ሠራተኞች ለቢቢሲ ተናግረዋል።
የአደጋ ጊዜ ሠራተኞች በሥፍራው ሌሎች ሰዎች በጋዝ ልቀቱ ሳቢያ አደጋ ደርሶባቸው እንደሆን ለማጣራት ሥራቸውን ቀጥለዋል።
እኒህ የአደጋ ጊዜ ሰዎች ለቢቢሲ እንደሚገልጡት ተጨማሪ ሰዎች በጋዝ ልቀቱ ሳይሞቱ አልቀሩም።
በዚሁ በተመሳሳይ ከተማ ባለፈው ዓመት የገና በዓል ዋዜማ አደጋ ማድረሱ አይዘነጋም።
ከስድስት ወራት በፊት በደረሰው የጋዝ ልቀት አደጋ 41 ሰዎች መገደላቸው ይታወሳል።