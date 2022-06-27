ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በአንድ የምሽት ክበብ ከ20 በላይ ወጣቶች ሞተው ተገኙ
በደቡብ አፍሪካ በአንድ የምሽት ክበብ ውስጥ ተሰብስበው ከነበሩ ወጣቶች መካከል ቢያንስ የ22 ወጣቶች ሕይወት አልፎ ተገኘ።
የአገሪቱ ባለሥልጣናት ባልታወቀ ምክንያት ሕይወታቸው ያለፈውን ወጣቶች ሞት ምክንያት ለማወቅ ምርመራ እያደረጉ መሆናቸው ተገልጿል።
ወጣቶቹ ሞተው የተገኙት ቅዳሜ ሌሊት ለእሁድ አጥቢያ ሲሆን ዕድሜያቸውም ከ18 አስከ 20 የሚገመት እንደሆነ ባለሥልጣናት ተናግረዋል።
ወጣቶቹ በባሕር ዳርቻዋ ትንሽ ከተማ ኢስት ለንደን ውስጥ በሚገኝ አንድ የምሽት ክበብ ውስጥ ወለል እና ጠረጴዛዎች ላይ እንዳሉ ሞትው ነው የተገኙት።
ከ22 የሚበልጡት ወጣቶች አስክሬንም ምናልባት ተመርዘው እንደሆነ ለማወቅ እንዲሁም ተጨማሪ ምርመራ ለማድረግ ወደተለያዩ የሕክምና ተቋማት ተወስደዋል።
የደቡብ አፍሪካው ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎሳ በወጣቶቹ ህልፈት የተሰማቸውን “ጥልቅ ሐዘን” ለሟቾቹ ቤተሰቦች ገልጸዋል።
"ይህ አሰቃቂ ሁኔታ የአገራችንን ወጣቶች አጠቃላይ ሁኔታን ለማሻሻል በሚረዱ ጉዳዮች ላይ ትኩረት በምናደርግበት የወጣቶች ወር ላይ መከሰቱ በእጅጉ ያሳዝነናል” ሲሉ ፕሬዝዳንቱ በትዊተር ገጻቸው ላይ አስፍረዋል።
የወጣቶቹ ሞት ያጋጠመበት የኢስት ኬፕ ግዛት አስተዳዳሪ የሆኑት ኦስካር ማቡያኔ፣ ለወጣቶቹ ህልፈት ምክንያቱ ምን እንደሆነ ሳይገልጹ “ከልክ ያለፈ የአልኮል መጠጥ አጠቃቅምን” በደፈናው አውግዘዋል።
ባለሥልጣኑ ወጣቶቹ ሕይወታቸው አልፎ በተገኘበት የምሽት ክበብ ተገኝተው "በማኅበረሰቡ መካከል ሆኖ እንደዚህ መጠጥ ሲሸጥ ወጣቶች ሊሞክሩት አይችሉም ብሎ ማሰብ አይቻልም" ብለዋል።
አንድ የግዛቲቱ የሕዝብ ጤና ባለሥልጣን ለፈረንሳይ ዜና ወኪል (ኤኤፍፒ) እንደተናገሩት፣ ለወጣቶቹ ሞት መረጋገጥ ምክንያት እንዳልሆነ “በሰውነታቸው ላይ ምንም አይነት ቁስለት” አለመኖሩን በመጥቀስ ተናግረዋል።
"መርማሪዎች ናሙናዎችን በመውሰድ ምርመራ ካደረጉ በኋላ አንዳች ዓይነት መመረዝ በሰውነታቸው ውስጥ መኖሩን ያጣራሉ” ሲሉ ባለሥልጣኑ ተናግረዋል።
በአንድ ምሽት ይህን ያህል ወጣቶች በአንድ ቦታ ተሰብስበው ለህልፈት መዳረጋቸው በደቡብ አፍሪካ ከፍተኛ ድንጋጤን ፈጥሯል።