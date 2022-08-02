ምዕራባውያን ዲፕሎማቶች ከትግራይ አመራሮች ጋር ለመነጋገር መቀለ ገቡ
የአሜሪካ እና የአውሮፓ ኅብረት ልዩ መልዕክተኞች እንዲሁም የተለያዩ አገራት ዲፕሎማቶች ከትግራይ አመራሮች ጋር ለመነጋገር መቀለ ገቡ።
የአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልዕክተኛ አምባሳደር ማይክ ሐመር፣ የአውሮፓ ኅብር የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልዕክተኛ አኒታ ዌበር እንዲሁም በኢትዮጵያ የካናዳ እና የጣሊያን አምባሳደሮች ከህወሓት ከፍተኛ አመራሮች ጋር በመቀለ መገናኘታቸውን ተዘገበ።
ለህወሓት ቅርብ የሆነው ድምጺ ወያኔ፤ የህወሓት ሊቀመንር ደብረጺዮን ገብረ ሚካኤል (ዶ/ር) እና የፓርቲው ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ እንዲሁም ሌሎች ከምዕራባውያኑ ተወካዮች ጋር ሆነው የሚያሳይ ምስል አጋርቷል።
ባለፈው ሳምንት የጠቅላይ ሚንስትሩ የብሔራዊ ደኅንነት አማካሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ልዩ መልዕክተኞቹ እና አምባሳደሮቹ ወደ መቀለ እንዲጓዝ የፌደራሉ መንግሥት መፍቀዱን ተናግረው ነበር።
የአሜሪካው ልዩ መልዕክተኛ አምባሳደር ማይክ ሐመር ባለፈው ሳምንት ምብቂያ ላይ አዲስ አበባ የገቡ ሲሆን ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትረ እና ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ጋር መወያየታቸው ይታወሳል።
በተመሳሳይም የአውሮፓ ኅብረት ልዩ መልዕክተኛዋ አኒታ ዌበር ኢትዮጵያ መግባታቸውና በአዲስ አበባ እና በመቀለ ቆይታ እንደሚኖራቸው ሰኞ ዕለት በትዊተር ገጻቸው ላይ ጽፈው ነበር።
አምባሳደር ሬድዋን የምዕራባውያን አገራት ተወካዮቹ ወደ መቀለ እንዲሄዱ ተፈቅዷል ያሉት፤ ሐሙስ ሐምሌ 21/2014 ዓ.ም መንግሥት ከትግራይ ኃይሎች ጋር በየትኛውም ስፍራ፣ በማንኛውም ጊዜ ያለ አንዳች ቅድመ ሁኔታ ለመነጋገር ዝግጁ መሆኑን በገለጹበት ወቅት ነው።
የብሔራዊ ደኅንነት አማካሪው በዕለቱ እርሳቸው እና የፍትሕ ሚኒስትሩ ጌዲዮን ጢሞቲዮስ (ዶ/ር) ከተባበሩት መንግሥታት፣ አሜሪካ እና የአውሮፓ ኅብረት ልዩ መልዕክተኞች እንዲሁም ከአሜሪካ፣ ከፈረንሳይ፣ ከጀርመን፣ ከጣሊያን እና ከዩናይትድ ኪንግደም አምባሳደሮች ጋር መገናኘታቸውን ገልጸው ነበር።
አምባሳደር ሬድዋን ከትግራይ ኃይሎች ጋር ስለሚደረገው ንግግር የፌደራል መንግሥት አቋም በየትኛውም ጊዜ እና በየትኛውም ቦታ ንግግር ማድረግ መሆኑን ለምዕራባውያኑ መናገራቸውን ገልጸዋል።
ምዕራባውያኑ ወደ መቀለ ተጉዘው ከትግራይ ኃይሎች ጋር ደም አፋሳሽ ሆኖ የቆየው ጦርነት በንግግር በሚቋጭበት ሁኔታ ላይ ይነጋገራሉ ተብሎ ይጠበቃል።
ድምጺ ወያኔ በዘገባው ለምዕራባውያኑ ተወካዮች ‘በትግራይ ላይ ስለተፈጸሙ ወረራዎች፣ ወንጀሎች እና ስለተጣለው ከበባ ማብራሪያ ተሰጥቷቸዋል’ ብሏል።
ድርድር
ሁለት ዓመት ሊሆነው የተቃረበውን ጦርነት ለማብቃት በመንግሥትም ሆነ በህወሓት በኩል ድርድር ለማድረግ ፍላጎት እንዳለ ካሳወቁ ወራት ተቆጥረዋል።
ጠቅላይ ሚንስትር ዐቢይ አሕመድ ከዚህ ቀደም “ከህወሓትም ይሁን ከማንኛውም ሰላም ፈላጊ ጋር የምንፈልገው ሰላም ነው፤ የሚቻል ከሆነ ለሰላም መቆም ችግር የለውም” ሲሉ ተናግረው ነበር።
የፌደራሉ መንግሥት ከትግራይ ኃይሎች ጋር የሚደረገውን ውይይት የሚመራ ሰባት አባላት ያሉት እና በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን የሚመራ ኮሚቴ አዋቅሮ ሥራ መጀመሩን ኣሰውቋል።
ይህንንም ተከትሎ የትግራይ ኃይሎች ከኢትዮጵያ መንግሥት አመራሮች ጋር በኬንያ መንግሥት አሸማጋይነት በሚካሄድ ድርድር ላይ ለመሳተፍ ዝግጁ መሆናቸውን አስታውቀዋል።
የህወሓት ከፍተኛ አመራር የሆኑት አቶ ጌታቸው ረዳ የትግራይ ኃይሎችን የሚወክል በከፍተኛ ሥልጣን ደረጃ የሚገኙ አባላት ያሉት ልዑክ መዘጋጀቱንና ለድርድር ለመላክ ዝግጁ እንደሆኑ ቢገልጹም ወኪሎቹ እነማን መሆናቸውን አላሳወቁም።
ከፍላጎት ባሻገር የተጀመረ ነገር ስለመኖሩ አስካሁን በይፋ የተባለ ነገር የሌለ ሲሆን፣ የማደራደሩን ኃላፊነት በተመለከተ ሁለቱም ወገኖች የተለያየ ፍላጎት እንዳላቸው ከዚህ በፊት ማሳወቃቸው ይታወሳል።
የኢትዮጵያ መንግሥት ድርድሩ በአፍሪካ ኅብረት መሪነት እንዲካሄድ ፍላጎት እንዳለው የገለጸ ሲሆን፣ የህወሓት መሪዎች ደግሞ በኅብረቱ ላይ ጥያቄ እንዳለቸው በመጥቀስ በኬንያ መንግሥት በአደራዳሪነት እንዲሳተፍ ይፈልጋሉ።