ካርቱም ውስጥ በጦር ሠራዊቱ እና በሚሊሻዎች መካከል ውጊያ ተቀሰቀሰ
በሱዳን ሠራዊት እና በተጽእኖ ፈጣሪው ፈጥኖ ደራሽ ሚሊሻ መካከል ለቀናት ከቆየ ውጥረት በኋላ በዋና ከተማዋ ካርቱም ተኩስ እና ፍንዳታ መሰማቱ ተዘገበ።
በሁለቱ ኃይሎ መካከል ለተፈጠረው ፍጥጫ ምክንያት በወታደራዊ አስተዳደር ስር የቆየችውን ሱዳን ወደ ሲቪል መንግሥት ለማሻገር በቀረበው ሃሳብ የተነሳ ነው።
ሮይተርስ የዜና ወኪል እንደዘገበው የተኩስ ድምጽ የተሰማው በማዕከላዊ ካርቱም ውስጥ በሚገኘው የአገሪቱ ጦር ሠራዊት ዋና መሥሪያ ቤት አቅራቢያ ነው።
አርኤስኤፍ የሚባለው ፈጥኖ ደራሽ ኃይል እንዳለው በዋና ከተማዋ በስተደቡብ ከሚገኙት ካምፖቹ መካከል አንዱ ላይ ጥቃት ተሰንዝሯል።
የሱዳን ጦር ሠራዊት ደግሞ የፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ ተዋጊዎች የጦር ኃይሉን ዋና መሥሪያ ቤት ለመቆጣጠር ጥረት እያደረጉ ነው ብሏል።
“የፈጥኖ ደራሽ ኃይል ተዋጊዎች በካርቱም እና በሌሎች የሱዳን ክፍሎች ውስጥ የሚገኙ በርካታ የጦር ሠራዊት ካምፖች ላይ ጥቃት ፈጽመዋል” ሲሉ የሠራዊቱ ቃል አቀባይ ብርጋዴር ጄኔራል ናቢል አብዳላህ መናጋረቸውን ኤኤፍፒ ዘግቧል።
ጨምረውም “ግጭቶች እየተካሄዱ ሲሆን፣ ጦር ሠራዊቱ አገሪቱን የመጠበቅ ኃላፊነቱን እየተወጣ ነው” ብለዋል።
ሮይተርስ የዜና ወኪል የዐይን እማኞችን ጠቅሶ እንደዘገበው በሰሜናዊቷ የሱዳን ከተማ ሜሮዌ ውስጥ ተኩስ ይሰማ ነበረ ብለዋል።
አልአረቢያ ቴሌቪዥን ጣቢያም ከአንድ ወታደራዊ ሰፈር ውስጥ የተነሳ ጭስን ሲያሳይ እንደነበረ ሮይተርስ ዘግቧል።
ከሁለት ዓመት በፊት በሱዳን ውስጥ መፈንቅለ መንግሥት ከተካሄደ በኋላ የጦር ጄኔራሎች ሉዓላዊ ምክር ቤት የሚባል አካል አቋቁመው አገሪቱን እየመሩ ይገኛሉ።
አርኤስኤፍ የተባለው ፈጥኖ ደራሽ ሚሊሻ በኃያሉ ጄኔራል እና የምክር ቤቱ ምክትል ፕሬዝዳንት ሞሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ የሚመራ ነው። የሉዓላዊ ምክር ቤቱ ፕሬዝዳንት የሆኑት ጄኔራል አብደል ፋታህ አል-ቡርሐን ደግሞ የአገሪቱን ጦር ኃይል ይመራሉ።
ሱዳንን ወደ ሲቪል መንግሥት ለማሸጋገር የቀረበው ዕቅድ የአርኤስኤፍ ኃይሎችን ከአገሪቱ ጦር ሠራዊት ጋር በማዋሃድ የጊዜ ሰሌዳ ዙሪያ ከስምምነት ሳይደረስበት ቆይቷል።
አርኤስኤፍ ውህደቱ በአስር ዓመታት እንዲዘገይ ፍላጎት ያለው ሲሆን፣ የአገሪቱ ሠራዊት ግን በሁለት ዓመታት ውስጥ ተግባራዊ እንዲሆን ይፈልጋል።
በሁለቱ ወገኖች መካከል ያለው ውጥረት በተካረረበት ጊዜ አርኤስኤፍ ኃይሎቹን ሐሙስ ዕለት ሜሮዌ ውስጥ ባሉ የመንግሥት ኃይሎች አቅራቢያ አሰማርቷል።
ጄኔራል ቡርሃን በሚቋቋመው ሲቪል መንግሥት ውስጥ የሚመሠረተውን የተዋሃደ የአገሪቱን ጦር ማን መምራት አለበት በሚለው ጥያቄ ዙሪያ የተፈጠረውን አለመግባባት ለመፍታት ከጄኔራል ዳጋሎ ጋር ለመነጋገር ፈቃደኛ መሆናቸውን ገልጸው ነበር።
ምዕራባውያን እና የአካባቢው አገራት መሪዎች ሁለቱ ጄኔራሎች የተፈጠረውን ውጥረት አርግበው ሲቪል መንግሥት ለመመስረት ወደ ሚያስችለው ንግግር እንዲመለሱ ሲጠይቁ ቆይተዋል።
አርብ ዕለትም የተፈጠረው ችግር መፍትሄ ሊያገኝ እንደሚችል የሚያሳዩ መልክቶች ነበሩ።
ለሦስት አስር ዓመታት ያህል ሱዳንን ያስተዳደሩት ኦማር ሐሰን አል በሽር ከሥልጣን ከተወገዱ በኋላ፣ ሲቪሎች እና ወታደሮች ሥልጣን ተጋርተው አገሪቱን ለምርጫ እንደሚያዘጋጁ ተስማምተው ነበር።
ነገር ግን ከአንድ ዓመት በፊት ጄኔራል ቡርሐን መፈንቅለ መንግሥት አድርገው፣ በጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ የሚመራው ሲቪል መንግሥት ፍጻሜ ሆኖ ሱዳን በወታደራዊ መሪዎች ስር ትገኛለች።
ወታደራዊውን መፈንቅለ መንግሥት እና አስተዳደር የሚቃወሙ አፍቃሪ ዲሞክራሲ ሱዳናውያን በመደበኛ ሁኔታ የተቃውሞ ሰልፎች ሲያደርጉ ቆይተዋል።