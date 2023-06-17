በኡጋንዳ ከአይኤስ ጋር ግንኙነት ያለው ታጣቂ ቡድን ሕጻናትን ጨምሮ 40 ሰዎችን ገደለ
በምዕራብ ኡጋንዳ ከጽንፈኛው እስላማዊ ቡድን እስላሚክ ስቴትስ ጋር ግንኙነት አለው የተባለ ታጣቂ ቡድን ሕጻናትን ጨምሮ 40 ሰዎችን ትምህርት ቤት ውስጥ ገደለ።
ማፖውድዌ በተባለ አካባቢ በሚገኘው የሁለተኛ ደረጃ ትምህር ቤት ላይ በተፈጸመው ጥቃት አብዛኛው ሟች ሕጻናት መሆናቸው የተነገረ ሲሆን ከሟቾቹ በተጨማሪ 8 ሰዎች ለሕይወት አስጊ የሆነ ጉዳት ደርሶባቸዋል ተብሏል።
በትምህር ቤቱ ማደሪያ ክፍል ውስጥ የነበሩ ወንድ ልጆች ከሟቾቹ መካከል ይገኛሉ።
ትናንት አርብ ለተፈጸመው ጥቃት መቀመጫውን ዴሞክራቲክ ሪፓብሊክ ጎንጎ ያደረገው አላይድ ዴሞክራቲክ ፎርስ (ኤዲኤፍ) ተጠያቂ ተደርጓል።
ትናንት እኩለ ለሊት አካባቢ ጥቃቱ የደረሰበት ትምህርት ቤት እዛው ነዋሪ የሆኑ 60 ተማሪዎችን ያስተምራል።
የኡጋንዳ ፖሊስ ቃል አቀባይ ፍሬድ ኢናንጋ ታጣቂ ቡድኑ አባላት የተማሪዎች መኖሪያ ቤቶችን በእሳት ካጋዩ በኋላ ምግብ ዘርፈዋል ብለዋል።
አንዳንዶቹ ልጆቹ ተቃጥለው አልያም በስለት አሰቃቂ በሆነ ሁኔታ ተወግተው ተገድለዋል።
በተጨማሪም በትምህር ቤቱ የነበሩ አብዛኞቹ ሴቶች የሆኑ ልጆች በቡድኑ ተጠልፈው መወሰዳቸው ተነግሯል::
የጥቃቱ ሰለባዎች እድሜን በተመለከተ የታወቀ ነገር የለም::
የተወሰኑት አስከሬኖች ክፉኛ በመቃጠላቸው ማንነታቸውን ለመለየት የዘረ መል ምርመራ ማድረግ ያስፈልጋል::
ጥቃት ፈጻሚዎቹ የተማሪዎቹ የሚተኙባቸውን ፍራሾች ያቃጠሉ ሲሆን፤ በአካባቢውም ቦምቦችን አፈንድተዋል።
በትምህርት ቤቱ ውስጥ ያሉ ክፍሎች በእሳት ሲቃጠሉ የሚያሳዩ ፎቶዎች በማኅበራዊ ሚዲያ ላይ ታይተዋል::
ከተማሪዎቹ በተጨማሪ የአካባቢ ማሕብረሰብ አባላት ጨምር በጥቃቱ ሳይገደሉ አይቀርም ተብሏል። እስካሁን ድረስ 40 ሰዎች መሞታቸው ይረጋገጥ እንጂ እያንዳንዱ ተማሪ ተቆጥሮ ስላላለቀ ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎች ቁጥር ሊጨምር ይችላል የሚል ስጋት አለ።
ጥቃቱን ተከትሎ የኤዲኤፍ ሽምቅ ተዋጊዎች ወደ ዴሞክራቲክ ኮንጎ የሸሹ ሲሆን የኡጋንዳ ጦር ታጣቂዎቹን እየተከተለ ነው ተብሏል።
የኤዲኤፍ ሚሊሻ አባላት ሩዋንዳ እና ኡጋንዳን በሚያዋስነው የዴሞክራቲክ ኮንኮ በአፍሪካ ትልቁ ቪሩንጋ ፓርክ ውስጥ በመሸሸግ ይታወቃሉ።
“ጦራችን ጠላትን ለማጥፋት እና የተጠለፉትን ለማስጣል እግር በግር እየተከተላቸው ነው” በማለት የኡጋንዳ ጦር ቃል አቀባይ ፌሊክስ ኩላዩግዬ ትዊተር ገጻቸው ላይ ጽፈዋል።
የኡጋንዳ ጦር ሄሊኮፍተሮችን ጨምር ወደ ስፍራው በማሰማራት የታጣቂ ቡድን አባላቱን እያሳደደ ነው ተብሏል።
ከዚህ ቀደም ኡጋንዳ እና ዴሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ይህን ታጣቂ ቡድን ለማጥፋት የጋራ ዘመቻዎችን ሲያካሂዱ ነበር።
የታጣቂ ቡድኑ አባላት ትናንት አርብ ጥቃቱን ከማድረሳቸው በፊት ለሁለት ቀናት በኮንጎ እና ኡጋንዳ ድንበር አቅራቢያ ይገኙ እንደነበር የኡጋንዳ ደኅንነት ቢሮ መረጃው ነበረው ተብሏል።
ይህን ጥቃት የተፈጸመው ባለፈው ሳምንት የኤዲኤፍ ሚሊሻ አባላት ናቸው የተባሉ ታጣቂዎች በአንዲት የኮንጎ መንደር ላይ ጥቃት ፈጽመው ከ100 ያላነሱ ሰዎች ወደ ኡጋንዳ ከተፈናቀሉ በኋላ ነው።
ጥቃቱ የተፈጸመበት ትምህርት ቤት ከኮንጎ ድንበር 2 ኪሎ ሜትር ብቻ ርቆ የሚገኝ ሲሆን በኡጋንዳ ትምህርት ቤት ላይ ጥቃት ሲሰነዘር ይህ ከ25 ዓመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው።
እአአ 1998 ላይ ይህ ታጣቂ ቡድን እንዲሁ ትምህር ቤት ላይ ባደረሰው ጥቃት 80 ተማሪዎች በመኖሪያ ክፍሎቻቸው ውስጥ በእሳት ተቃጥለው ሞተው ነበር። ከሟቾቹ በተጨማሪ 100 ተማሪዎች ተጠልፈው ተወስደው ነበር።
እራሱን አላይድ ዴሞክራቲክ ፎርስ ብሎ የሚጠረው ቡድን የፕሬዝዳንት ዩዌሪ ሙሴቪኒ መንግሥት ሙስሊሞችን ይጨቁናል በሚል እአአ 1990ዎቹ በምስራቅ ኡጋንዳ ነበር ተመስርቶ ብረት ያነሳው።