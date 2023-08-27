ሞስኮ የየቭጌኒ ፕሪጎዥንን ሞት ከምርመራ በኋላ አረጋገጥኩ አለች
ቫግነር የተባለው የቅጠረኛ ተዋጊ ቡድን መሪ የቭጌኒ ፕሪጎዥን በአውሮፕላን አደጋ ሕይወቱ ማለፉ በዘረመል ምርመራ መረጋገጡን ሩሲያ አስታወቀች።
ከጥቂት ቀናት በፊት የቭጌኒ ፕሪጎዢን ተሳፍሮበታል የተባለው አውሮፕላን ከሞስኮ ወደ ሴንት ፒተርስበርግ ከተማ እየበረረ ሳለ መከስከሱ ይታወሳል።
የአውሮፕላኑን መከስከስ በተመለከተ ምርመራ ሲያደርግ የነበረ መርማሪ ኮሚቴ የ10 ሰዎችን አስክሬን መሰብሰቡን እና በበረራ ወቅት ከተመዘገበ የተሳፋሪዎች ማንነት ዝርዝር ጋር ማመሳከሩን አስታውቋል።
ሩሲያ በአውሮፕላኑ ከተሳፈሩት 10 ሰዎች መካከል ፕሪጎዥን አንዱ መሆኑን እንዲሁም መንገደኞቹ በሙሉ በአደጋው ሕይወታቸው ማለፉን ትግለጽ እንጂ ለቅጠረኛ ቡድኑ መሪ ሞት እስካሁን ቀጥተኛ ማረጋገጫ ሳትሰጥ ቆይታለች።
አሜሪካ እና ዩናይትድ ኪንግደም (ዩኬ) የቫግነሩ አለቃ የቭጌኒ ፕሪጎዢን በተከሰከሰው አውሮፕላን ላይ ተሳፍሮ ስለመሆኑ ማረጋገጫ ባይኖርም፣ የመሞቱ ዜና ግን እውነት ሳይሆን አቀይቀርም ሲሉ ነበር።
ዮቭጌኒ ፕሪጎዢን ተሳፍሮበት የነበረው ኤምባሪዬር አውሮፕላን ተከስክሶ ሕይወቱ ሳያልፍ አይቀርም መባሉን ተከትሎ በርካቶች ለአውሮፕላኑ መከስከስ ምክንያት ነው ያሉትን መላምት ሲሰነዝሩ ቆይተዋል። ከዚህ መካከል አውሮፕላኑ የተከሰከሰው ከምድር ወደ ሰማይ በሚወነጨፍ ሚሳኤል ከተመታ በኋላ ነው የሚለው ትልቁን ቦታ ይይዛል።
ለቅጥረኛ ቡድኑ ቅርበት ያለው የቴሌግራም ገጽ አውሮፕላኑ ሞስኮ ባሉ ‘ከሃዲዎች’ ከምድር ወደ ሰማይ በሚወነጨፍ ሚሳኤል ተመትቶ ወድቋል ብሎ ነበር።
ይሁን እንጂ አሜሪካ አውሮፕላኑ በሚሳኤል ተመትቶ ወድቋል የሚለው ትንተና እውነት የመሆን ዕድሉ ጠባብ ነው ብላ ነበር።
አንድ በስም ያልተጠቀሱ የአሜሪካ መንግሥት ከፍተኛ ባለስልጣን በተመሳሳይ ለሲቢኤስ ሲናገሩ አውሮፕላኑ በሚሳኤል ተመትቶ ሳይሆን የተከሰከሰው ምናልባት አውሮፕላኑ ላይ የነበረ ቦምብ ከፈነዳ በኋላ ነው አደጋው የደረሰው ብለዋል።
የሩሲያ ባለስልጣናት በፑቲን አስተዳደር ላይ ለአንድ ቀን ብቻ የቆየ አመጽ ቀስቅሶ የነበረው የቭጌኒ ፕሪጎዥን እንዲገደል ትዕዛዝ ሰጥተዋል መባሉን የክሬምሊን ቃል አቀባይ ውድቅ አድርገው ነበር።
የፑቲን ቃለ አቀባይ ዲሚትሪ ፔስኮቭ ለቢቢሲ እንደተናገሩት ክሬምሊን ፕሪጎዥን እንዲገደል ትዕዛዝ ሰጥቷል መባሉ "ፍጹም ሃሰት ነው" ብለው ነበር።
ቃለ አቀባዩ በአውሮፕላኑ ላይ ስለደረሰው አደጋ እንዲሁም ተሳፍረው ስለነበሩት ግለሰቦች "አሳዛኝ ሞት" "በርካታ መላ ምቶች እየተሰነዘሩ ነው" ብለዋል።
"በምዕራቡ ዓለም በእርግጥ ይህ መላ ምት የሚመጣው ከተወሰነ አቅጣጫ ነው። ሁሉም ፍጹም ሃሰት ነው። በእርግጥ ስለ አደጋው ስንነጋገር በመረጃዎች እና በእውነታዎች ብቻ ልንመራ ይገባል" ብለዋል።
በአንድ ወቅት የቭላድሚር ፑቲን ጠንካራ አጋር የነበረው ፕሪጎዥን በፕሬዝዳንቱ አስተዳደር ላይ የቀሰቀሰው አመጽ ከከሸፈ በኋላ በፑቲን ቂም ተነክሶበት በሞት ጥላ ስር ያለ ሰው ነው ይሉት ነበር።