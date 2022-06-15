ሜክሲኳዊው ፖለቲከኛ በዋትስአፕ የተወራባቸውን አሉባልታ ተከትሎ በደቦ ጥቃት ተገደሉ
ሜክሲኳዊው የፖለቲካ አማካሪ "ህጻን ልጅ አግቷል" የሚል ያልተረጋገጠ ወሬ በዋትሰአፕ መሰራጨቱን ተከትሎ በደቦ ጥቃት ተደብደበው መገደላቸውን ባለስልጣናት ገለጹ።
ዳንኤል ፒካዞ የሚባሉት የ31 ዓመቱ ፖለቲከኛ በሜክሲኮ ማዕከላዊ ክልል በምትገኘው ፑይብላ ግዛት 200 የሚደረሱ ሰዎች በተሳተፉበት የደቦ ጥቃት ተደብደበው ተገድለዋል።
ፖለቲከኛው በጥቃቱ ከመገደላቸው በፊት ፓፓታልዛኮ የተሰኘችውን ከተማ እየጎበኙ ነበር።
የአካባቢው ባለስልጣናት ጥቃቱን “አረመኔያዊ” ድርጊት ሲሉ ገልጸውታል።
በአካባቢው ነዋሪዎች የቡድን የዋትስአፕ መልዕክት መለዋወጫ አካውንት "ግለሰቡ ህጻን ልጅን አግቷል" የሚል መልዕክት ሲሰራጭ፣ ፖለቲከኛው በከተማ ውስጥ አያቱን ለመጠየቅ ተገኝቶ ነበር።
ጥቃት አድራሾቹ ፒካዞን ወደ ደበደቡበት ቦታ እየጎተቱ ከመውሰዳቸው በፊት ከሁለት ባልደረቦቻቸው ጋር ከነበሩበት ቦታ መውሰዳቸውን የአገር ውስጥ መገናኛ ብዙኃን ዘግበዋል።
ፖሊስ ፖለቲከኛውን በተሽከርካሪ ለመውሰድ የሞከረ ቢሆንም የአካባቢው ነዋሪዎች በመሰባሰባቸው ለጥቃቱ ተዳርገዋል ተብሏል። በተደረገ ፍለጋም አስክሬናቸው መገኘቱ ተገልጿል።
የከተማ አስተዳደሩ ባወጣው መግለጫ ደርጊቱን አጥብቆ የተቃወመ ሲሆን ወንጀለኛ የሆኑ ሰዎች ጉዳይ በሕግ ብቻ ሊታይ የሚገባ ነው ብሏል።
“የሚመለከታቸው አካላት ተጠያቂዎችን ለመለየት ምርመራ ማድረግ ጀምሯል”ም ተብሏል።ሆኖም ፖሊስ ከጉዳዩ ጋር በተገናኘ እስካሁን በቁጥጥር ሥር ያዋለው ሰው እንደሌለ ታውቋል።
ሟቹ ፖለቲከኛ ‘የምክትሎች ምክር ቤት’ በተሰኘው የሕግ አውጪ አካል ውስጥ እስከ የካቲት ድረስ ሲሰሩ የቆዩ ናቸው።
የኮንግረንስ አባል የሆኑት ጆሃን ቶሬስስ ፣"ፒካዞ ችሎታ ያለው፣ ሥራቸውን በትጋት ይሰሩ የነበሩ፣ ለአገራቸው በታላቅ ህልም በቁርጠኝነት የሚሰሩ ወጣት ፖለቲከኛ” ነበሩ ብለዋል።
የኮንግረንስ አባሏ “ነፍሱ በሰላም እንድታርፍ እና ቤተሰቡም እንዲጽናና እጸልያለሁ” ሲሉም አክለዋል።
በምክር ቤቱ በርከት ያለ መቀመጫ ያለው ፓርቲ በበኩሉ ለድርጊቱ ተጠያቂነት እንዲኖር እና ፍትህ እንዲሰፍን ጠይቋል።
በሜክሲኮ በተለይም በገጠራማው ክፍል የደቦ ጥቃት የተለመደ ነው። በእነዚህ ገጠራማ አካባቢዎች ፖሊስ ዘግይቶ መድረሱን ተከትሎ ሰዎች ለደቦ ጥቃት ይዳረጋሉ። በተያዘው ዓመት ፒካዞ በተመሳሳይ ግዛት ውስጥ በደቦ ጥቃት የተገደለ ሁለተኛው ሰው ናቸው።
እንደ አውሮፓውያኑ በ2019 ሰባት ሰዎች በደቦ ጥቃት ተደብድብው በሕይወት እያሉ ተቃጥለዋል።