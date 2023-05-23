ግብጽ የዓረብ አገራት ሊግን በመጠቀም ጫና ለማሳደር እየሞከረች ነው ስትል ኢትዮጵያ ወቀሰች
ግብጽ የዓረብ አገራት ሊግን በመጠቀም በኢትዮጵያ ላይ ጫና ለማሳደር የምታደርገው ጥረት በአባይ ወንዝ አጠቃቀም ላይ የተገባውን የመርሆዎች ስምምነትን የጣሰ ነው ስትል ኢትዮጵያ ወቀሰች።
የግብጽንም አካሄድ ‘ቀናኢነት የጎደለው’ ሲልም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ትናንት ግንቦት 14/ 2015 ባወጣው መግለጫ ወቅሷል።
የዓረብ ሊግ አገራት ምክር ቤት ከሰሞኑ ኢትዮጵያ በናይል አጠቃቀምና በታላቁ የህዳሴ ግድብ ላይ እየወሰደች ካለችው የተናጥል እርምጃ እንድትቆጠብ ውሳኔ ማስተላለፉን ተከትሎም ነው ኢትዮጵያ ምላሽ የሰጠችው።
የዓረብ አገራት የመሪዎች ጉባኤ ግንቦት 11 ያስተለላፈውንም ውሳኔ ግብጽ የታላቁ ህዳሴ ግድብን በተመለከተ የምታደርገውን ጸብ አጫሪ ትርክትን ያስተጋባ መሆኑም ኢትዮጵያን ያሳዘነ እንደሆነ ነው መግለጫው የጠቀሰው።
መግለጫው ሊጉ ያስተላለፈው ውሳኔ የታላቁ የህዳሴ ግድብን ጉዳይ በሰላማዊ ድርድር መፍትሄ ለመስጠት እየጣሩ ያሉትን የአፍሪካ ህብረት እና አባል ሃገራቱን የናቀ ነው ብሏል።
እንዲሁም የአፍሪካ እና አረብ ሃገራት ህዝቦች የሚጋሩትን የጋራ ታሪክና ወዳጅነት የሚጻረር ነው ሲልም የገለጸው።
የዓረብ አገራት ሊግ መሪዎች ጂዳ ላይ አድርገውት በነበረው ጉባኤ ታላቁ ህዳሴ ግድብን ጨምሮ በሌሎች ጉዳዮች ላይ ውሳኔን ማስተላለፋቸው ተዘግቧል።
ሊጉ የግብጽ እና የሱዳን የውሃ ደህንነት የአረብ ውሃ ደህንነት አካል መሆኑን በመግለጽ አገራቱ በናይል ወንዝ ላይ ያላቸውን መብት የሚነካ ማንኛውንም እርምጃ ውድቅ አድርጓል።
የታላቁ ህዳሴ ግድብ ሙሌትና ተግባርን በተናጥል የማድረጉ ሁኔታ መቀጠሉ ስጋት እንዳጫረበት የገለጸው የሊጉ ውሳኔ የዓለም አቀፍ ህግ ደንቦችን የሚጻረር እና የግብጽንና የሱዳንን የውሃ ጥቅም የሚጎዳ ነው ብሎታል።
የህዳሴ ግድብን ሙሌትንም ሆነ ስራ አሳሪ ስምምነት ላይ ሳይደረስ በተናጠል ከሚደረግ እርምጃም መቆጠብም እንደሚገባ አሳስቧል።
ኢትዮጵያ በበኩሏ እያከናወነችው ያለው የህዳሴ ግድብ ግንባታም ሆነ ሙሌት በአውሮፓውያኑ 2015 ሶስቱ አገራት በደረሱበት የትብብር መግለጫ ስምምነት (የመርሆዎች ስምምነትን) በተከተለ መልኩ እንደሆነ ገልጻለች።
ስምነቱ የግድቡ ግንባታ ከሙሌቱ እና አሰራሩ ጋር በተያያዘ ካሉ መመሪያዎች እና ደንቦች ላይ ከሚደረገው ድርድር ጋር በትይዩ ሁኔታ እንደሚቀጥል በማያሻማ ሁኔታ መደንገጉን መግለጫው አስታውሷል።
የህዳሴ ግድብ ሙሌት መጠኑንም ሌሎች ዝርዝር ሁኔታዎችን በተመለከተ የሶስቱ አገራት ባለሙያዎች ስምምነት ላይ ስለመድረሳቸውም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መግለጫ ጠቅሷል።
ኢትዮጵያ ከዚህ ሂደት በተጨማሪ ግብጽና ሱዳን ያላቸውን ስጋት በማስተናገድም ከመንገዷ ወጥታ እየሰራች መሆኑም ተጠቅሷል።
ኢትዮጵያ የናይልን ውሃ ፍትሃዊ እና ምክንያታዊ በሆነ ሁኔታ ለመጠቀም በተገባው መርህንም በማክበር እየሰራችም እንደምትቀጥልም አጽንኦት ሰጥቷል።
ከዚህም ጋር ተያይዞ ኢትዮጵያ የተናጠል እርምጃ እየወሰደች ነው የሚለው ክስ ሆን ተብሎ የተዛባ እንደሆነም ነው የሰፈረው።
ኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብን ጨምሮ በሁለትዮሽ ጉዳዮች ላይ ከሱዳንና ከግብጽ ጋር በቅርበት እንደምትሰራም ተገልጿል።
ግብጽ ጉዳዩን በበለጠ ለማባበስ የምታደርገውን ጥረት በመቃወም ያስጠነቀቁትን የአረብ አገራት ሊግ አባል ሃገራትንም ኢትዮጵያ ታመሰግናለች ብሏል።
የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የሊጉ አባላት በተለይም የአፍሪካ ህብረት አባል ሃገራት ከውሳኔው ራሳቸውን እንደሚያገሉ እርግጠኛ መሆኑንም ጠቅሷል።
ግብጽ ሊጉን ያላግባብ በመጠቀም የምትቀጥል ከሆነ በታሪካዊው የአፍሪካና የአረብ ወዳጅነትና ግንኙነት ላይ መቃቃርን ሊፈጥር ስለሚችል ይህንንም ሊከላከሉ እንደሚገባም ለነዚህ አገራት ኢትዮጵያ መልዕክት አስተላልፋለች።
ግብጽ በአባይ ወንዝ ላይ ያላትን በብቸኝነት በበላይነት የመቆጣጠር ያልተገባ ጥያቄ እንድትተው እንዲሁም የቅኝ ግዛትን ስምምነትና በቅኝ ግዛት የተቃኘ እሳቤን በመተው በቀና ልቦና በመደራደር ሁሉም አሸናፊ የሚሆንበትን ውጤት እንዲመጣ እንድትሰራም ኢትዮጵያ ጥሪ አድርጋለች።
የአረብ ሊግ በበኩሉ ባስተላለፈው ውሳኔ የመንግሥታቱ ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ጉዳዩ በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ አስፈላጊውን ሁሉ እርምጃ በመውሰድ ኃላፊነቱን ይወጣ ሲልም ጠይቋል። ጉዳዩ በአረብ ሊግ ምክር ቤት የመሪዎች ጉባኤ አጀንዳ ላይም ሰላማዊ እልባት አስኪያገኝ ድረስ በቋሚ አንቀጽ እዲካተትም መወሰኑ ተዘግቧል።
ኢትዮጵያ ግንባታውን ማከናወን ከጀመረች አስር ዓመታትን ያስቆጠረው ግዙፉ ታላቁ የሕዳሴ ግድብ በኢትዮጵያ፣ በሱዳንና በግብፅ መካከል የውዝግብ ምንጭ ሆኖ ወደ መጠናቀቁ እየተቃረበ ነው።
ግብፅ ከ85 በመቶ በላይ ውሃው ከኢትዮጵያ ከሚመነጨው የአባይ ወንዝ የማገኘው የውሃ መጠን ይቀንስብኛል በሚል ያላትን ስጋት አጥብቃ ስታሰማ ቆይታለች።
የአፍሪካ ኅብረት፣ የአረብ ሊግ፣ የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት እና ለኃያላኑ ምዕራባውያን በተደጋጋሚ ከግድቡ ጋር በተያያዘ እንዲደግፏት እየጠየቀች ትገኛለች።
ባለፉት ዓመታትም የኢትዮጵያ ከባዱ የክረምት ወቅት ሲጀምር ግብፅ የሕዳሴ ግድብ ጉዳይን በማንሳት ተፅዕኖ ማሳደር ይችላሉ የምትላቸውን አገራትና ተቋማት፣ በውሃ አጠቃቀሙ ዙሪያ ሕጋዊ እና አሳሪ ስምምነት ከኢትዮጵያ ጋር እንዲደረስ እንዲያሸማግሏት ግፊትና ጥሪ ስታደርግ ቆይታለች።