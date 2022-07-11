የጃፓን ፖሊስ በሺንዞ አቤ ግድያ ወቅት የጥበቃ ክፍተት እንደነበረ አመነ
የጃፓን ፖሊስ ባለፈው ዓርብ በደቡባዊቷ ናራ ከተማ የቀድሞው የጃፓን ጠቅላይ ሚኒስትር ሺንዞ አቤ ግድያ በተፈጸመበት ወቅት የጸጥታ ጥበቃ ክፍተቶች እንደነበሩ አመነ።
የናራ ፖሊስ አዛዥ ቶሞአኪ ኦኒዙካ "በፀጥታ አጠባበቁ ላይ ችግሮች መኖራቸውን መካድ አይቻልም" ብለዋል።
ሟቹ የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስቴር ሺንዞ አቤ ለጃፓን የላይኛው ምክር ቤት የሚወዳደር ዕጩን ወክለው ቅስቀሳ በሚያደርጉበት ወቅት በተተኮሰባቸው ጥይት ሕይወታቸው ማለፉ ጃፓናዊያንን ብሎም በመላው አለም ድንጋጤን የፈጠረ ነበር።
ሺንዞ አቤ ቅስቀሳ ሲያደርጉበት የነበረው የምክር ቤት ምርጫ ቀድሞ በታቀደው መሠረት ዕሁድ እለት ተካሂዷል።
የምርጫው ትንበያ እንደሚያሳየው ሺንዞ አቤ ሲቀሰቅሱለት የነበረው እና ከፍተኛ ተደማጭነት የላው የገዢው ሊየበራል ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ (ኤልዲፒ) እንዲሁም ጥምር አጋሩ ኮሜይቶ አብላጫውን ድምጽ ያገኛሉ ተብሎ ይገመታል።
በአቤ ላይ ግድያውን በመፈጸም የተጠረጠረው የ 41 ዓመቱ ቴሱያ ያማጋሚ አንድ በስም ያልተጠቀሰ ተቋም ላይ ቂም በቀል ይዟል ሲል ፖሊስ ይፋ አድርጓል።
የጃፓን መገናኛ ብዙሃን ለምርመራው ቅርብ የሆኑ ምንጮችን ጠቅሶ እንደዘገበው ከሆነ ተጠርጣሪው የወላጅ እናቱን የፋይናንስ ቀውስ ውስጥ ከከተተ አንድ የሃይማኖት ቡድን ጋር ሺንዞ አቤ ግንኙነት እንዳላቸው ብሎ ያምናል።
ፖሊስ አክሎም ተጠርጣሪው በቤት ውስጥ በተሰራ ሽጉጥ ተጠቅሞ ወደ አቤ ጥይት መተኮሱን ማመኑን ተናግሯል።
"ለእኛ አስቸኳዩ ጉዳይ ምን እንደተፈጠረ ለማብራራት ጥልቅ ምርመራ ማካሄድ ነው" ያሉት የፖሊስ አዛዡ ኦኒዙካ፤ ተፈጥረዋል ያሏቸውን ክፍተቶች የት ላይ እንደሆኑ ከመግለጽ ተቆጥበዋል።
ተጠርጣሪው ያማጋሚ በጃፓን የባህር ኃይል ውስጥ ለሶስት ዓመታት ማገልገሉን ለፖሊስ መናገሩም ተገልጿል። በቅርቡ ደግሞ በምዕራብ ጃፓን በሚገኝ ፋብሪካ ውስጥ ሲሰራ እንደነበር ተገልጿል።
አቤ ሕይወታቸው እንዲያልፍ የዳረገው ጥቃት የተፈጸመባቸው ከዋና ከተማዋ ቶኪዮ በስተደቡብ 480 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው ናራ ከተማ ውስጥ በሚካሄድ የምክር ቤት ምርጫ ቅስቀሳ ላይ ንግግር ሲያደርጉ ነበር።
አቤ በጥይት ከተመቱ በኋላ ወዲያውኑ መሬት ላይ የወደቁ ሲሆን፣ በፍጥነት ወደ ህክምና ቢወሰዱም ሕይወታቸውን ማትረፍ አልተቻለም።