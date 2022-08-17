መስክ ማንቸስተር ዩናትድን እገዛለሁ ያልኩት 'ስቀልድ' ነው አለ
የዓለማችን ቁጠር አንድ ባለጸጋ ኤሎን መስክ ማንቸስተር ዩናይትድ እግር ኳስ ክለብን እገዛለሁ ያልኩት ስቀልድ ነው አለ።
የቴስላ ኤሌክትሪክ መኪና እና የስፔስ ኤክስ ባለቤት ኤሎን መስክ ቀደም ሲል ዩናይትድን እገዛለሁ ማለቱ መነጋገሪያ ሆኖ ነበር።
ቢሊየነሩ ብዙ አነጋጋሪ ሃሳቦችን ወደ ሚያካፍለበት ትዊተር በማቅናት “ማንቸስተር ዩናትድን እገዛለሁ" ሲል አጭር መልዕክቱን አስፍሮ ነበር።
መስክ ዩናይትድን እገዛለሁ ማለቱ የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች ያስደስተ ነበር።
ክለባቸው ባለፉት ዓመታት በውጤት ቀውስ ውስጥ የገባባቸው ደጋፊዎች፤ በማሕበራዊ ሚዲያዎች ላይ መስክ ዩናይትድን እንዲረከብ ያላቸውን ፍላጎት ሲገልጹ ነበር።
ይሁን እንጂ መስክ ዩናትድን እገዛለሁ ካለ ከጥቂት ሰዓታት በኋላ "የትኛውንም አይነት የስፖርት ቡድን" አልገዛም ካለ በኋላ፤ ማንቸስተርን እገዛለሁ ያለኩት "ስቀልድ ነው" ብሏል።
መስክ ጨምሮ የስፖርት ቡድን ብገዛ ኖሮ "ልጅ ሳለሁ ምርጫዬ የነበረውን" ማንቸስተር ዩናይትድን ነበር የምገዛው ሲል በትዊተር ገጹ ላይ አስተያየቱን አስፍሯል።
አነጋጋሪው ግለሰብ መስክ
መስክ በተለይ በትዊተር ገጹ ላይ የሚሰጣቸው አስተያየት አጋጋሪ ግለሰብ አድርገውታል።
ከወራት በፊት 44 ቢሊዮን ዶላር በመክፈል ትዊተርን ለመግዛት ከትዊተር ቦርድ ስምምነት ላይ ደርሶ ነበር።
ሆኖም በርካታ የግዢ ስምምነቶች አልተከበሩም በማለት ትዊተርን ለመግዛት ደርሶት የነበረውን ስምምነት መሰረዙን አስታውቋል።
መስክ ከትዊተር ግዢ ራሱን ያገለለው የማኅበራዊ ሚዲያ ኩባንያው ትክክለኛ የሆኑ የትዊተር አካውንቶች ምን ያህል እንደሆኑ በቂ መረጃ ማቅረብ ባለመቻሉ ነው ብሏል።
መስክ ከክሪፕቶ ከረንሲ ጋርም ስሙ ይያያዛል።
ትልቅ ስም ካላቸው የክሪፕቶከረንሲ ወዳጆች መካከል የቴስላ ኩባንያ ባለቤት ኤሎን መስክ ተጠቃሽ ነው።
ከአንድ ዓመት በፊት በክሪፕቶከረንሲ ላይ ብዙ ኢንቨስት አድርጎ የነበረው የኤሎን መስክ ተቋም ቴስላ፤ ገዝቶት የነበረውን አብዛኛውን ቢትኮይን መልሶ ሽጧል።
የውጤት ቀውስ ውስጥ ያለው ዩናይትድ
ዩናይትድ የባለፈው የውድድር ዓመት ስድስተኛ ሆነው ማጠናቀቁ ይታወሳል።
ቡድኑ ለዘንድሮው የውድድር ዓመት ኤሪክ ቴን ሃግንን የቡድኑ አሰልጣኝ አድርጎ ቢሾምም በመጀመሪያዎቹ የሊጉ ሁለት ጨዋታዎች አሳፋሪ የተባሉ ሽንፈቶችን ተከናንበዋል።
በቀጣይ ሳምንት ደግሞ ጠንካራውን ሊቨርፑልን በሜዳቸው ያስተናግዳሉ።
መስክ ዩናይትድን እገዛለሁ ያለው የቡድኑ ውጤት ማሽቆልቆልን ተከትሎ የክለቡ ባለቤት የሆኑት የግሌዘር ቤተሰቦች ቡድኑን ለሌላ ገዢ አሳልፈው እንዲሰጡ የሚጠይቁ ድምጾች በተበራከቱበት ወቅት ነበር።
የዘንድሮው ውድድር ዓመት ሲጀመርም ተቃውሞው ቀጥሏል።
ክለቡ በመጀመሪያ ሁለት ተከታታይ ጨዋታዎች ውጤት ማጣቱን ተከትሎ በሚቀጥለው ሰኞ ከሊቨርፑል ጋር በሚያደርገው ጨዋታ ከፍተኛ ተቃውሞ ባለቤቶቹ ላይ ለመሰንዘር ደጋፊዎች እየመከሩ ነው።
ደጋፊዎች ወደ ሜዳ ባለመግባት ቁጣቸውን ለማሳየት ማህበራዊ ሚዲያ ላይ እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ ይገኛሉ።