ታሊባን የካቡል አየር መንገድ ፍንዳታን ያቀነባበረውን የአይኤስ መሪን ገደለ
የኢስላሚክ ስቴት ቡድን አመራርና የ2021 የካቡል አየር መንገድን ፍንዳታ ያቀነባበረውን ግለሰብ መግደሉን ታሊባን ገለጸ።
አሜሪካ ይህ ግለሰብ በታሊባን መገደሉን አረጋግጫለሁ ብላለች።
በነሐሴ 2021 በደረሰው በዚህ የካቡል አየር መንገድ ፍንዳታ 170 ሰላማዊ ሰዎች ሲገደሉ 13 የአሜሪካ ወታደሮችም ሞተዋል።
ይህ ጥቃት የተፈጸመው ታሊባን ወደ ካቡል ሲገባና አሜሪካውያን ከአፍጋኒስታን በጥደፊያ እየወጡ በነበረበት ወቅት ነው።
በወቅቱ በርካታ አፍጋኒስታናዊያን አገር ለመልቀቅ በአየር መንገዱ ተገኝተው ነበር።
ይህ የኢስላሚስ ስቴት (አይኤስ) ከፍተኛ አመራር የተገደለው ከሳምንት በፊት ቢሆንም መሞቱ በአሜሪካ የተረጋገጠው ግን ትናንት ነው ሲሉ ባለሥልጣናት ለቢቢሲ አጋር ሚዲያ ሲቢኤስ ተናግረዋል።
የዚህ ግለሰብ ስም ለጊዜው ይፋ አልሆነም።
ኒው ዮርክ ታይምስ እንደዘገበው ደግሞ ይህ ግለሰብ መገደሉን አሜሪካ ያወቀችው በሚያዝያ ወር መጀመርያ ቢሆንም ማን እንደገደለው፣ በምን መልኩ እንደተገደለ የጠራ መረጃ ለጊዜው አልተገኝም ወይም ይፋ አልሆነም።
ይሁንና ከትናንት በስቲያ ሰኞ የአሜሪካ ባለሥልጣናት በዚህ የካቡል ጥቃት ቤተሰቦቻቸው የተገደሉባቸውን አሜሪካዊያንን ጥቃት አድራሹ መገደሉን አብስረዋቸዋል።
ይህ ጥቃት የተፈጸመው በርካታ የምዕራብ አገራት ዜጎቻቸው በፍጥነት ከካቡል አየር ማረፊያ እንዲርቁ፣ የተሸረበ የቦምብ ጥቃት ሊኖር እንደሚችል ባስጠነቀቁ በሰዓታት ውስጥ ነበር።
ለጥቃቱ ኃላፊነቱን የወሰደው ደግሞ አይኤስ-ኬ በሚል የእንግሊዝኛ ምህጻር ቃል የሚጠራው የኢስላሚክ ስቴት የካቡል ቅርንጫፍ ነበር።
ይህ ጥቃት በፈረንጆች ነሐሴ 26፣ 2021 በአየር መንገዱ መግቢያ በር ላይ የተፈጸመ ሲሆን በርካታ ቤተሰቦች ወደ አየር መንገዱ ለመግባት በሚጠብቁበት የአቤይ በር ላይ ነበር አጥፍቶ ጠፊው ድንገት ዘው ብሎ በመግባት ራሱን እና በመቶ የሚቀጠሩ ሰዎችን ያጠፋው።
በወቅቱ አሜሪካ አፍጋኒስታንን እየለቀቀች ስለነበረ በርካታ አፍጋኒስታናዊያን ከአገር ለመውጣት እዚያ የነበሩ አሜሪካዊያንን በመማጸን ላይ ነበሩ።
አብሮ ለመውጣትም በርካታ ግፊያዎች መተረማመሶች ይታዩ ነበር።
ጥቃት ከደረሰባቸው የአገሬው ዜጎች ሌላ ሁለት የእንግሊዝ ዜግነት ያላቸው እና አንድ ሌላ እንግሊዛዊ ሕጻን ይገኝበታል።
አሜሪካ ይህን ጥቃት ተከትሎ ጥቃት አድራሹን አግኝቻለሁ በሚል የድሮን ጥቃት የፈጸመች ሲሆን በኋላ ግን እንዳመነችው ዒላማ ያደረገችው ስህተት ሆኖ 10 የአንድ ቤተሰብ አባላትን በስህተት መግደሏን ነው። ከነዚህ ሟቾች ውስጥ ሰባቱ ሕጻናት ናቸው።
አሜሪካ ይህን አጥፍቶ ጠፊ ወይም የቡድኑን መሪ ሳኑላህ ጋፋሪን ለጠቆመኝ 10 ሚሊዯን ዶላር እሸልማለሁ ስትል ቃል ገብታ ነበር።
አሜሪካ ከአፍጋኒስታን የወጣችበት መንገድና አብረዋት ሲሠሩ የቆዩ አፍጋኒስታናዊያንን ለአደጋ አጋልጣ አገር መልቀቋ በአያሌው ሲያስተቻት ነበር።
ጆ ባይደን በበኩላቸው ለዚህ ሁሉ ውርደት የዳረጉን የቀድሞው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ናቸው ሲሉ መናገራቸው አይዘነጋም።