ራማፎሳ፡ ፑቲንን ደቡብ አፍሪካ ውስጥ ማሰር ጦርነት ማወጅ ነው
የደቡብ አፍሪካው ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎሳ የሩስያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን በሚቀጥለው ወር ደቡብ አፍሪካ ሲመጡ ጠብቆ ማሰር ከሩስያ ጋር ጦርነት ማወጅ ነው የሚሆነው አሉ።
በዓለም አቀፉ የጦር ወንጀለኞች ፍርድ ቤት የሚፈለጉት ፑቲን ከሩስያ ከወጡ እንዲታሰሩ ይጠበቃል።
ይሁን እንጂ የዓለም አቀፉ የጦር ወንጀለኞች ፍርድ ቤት ፈራሚ የሆነችው ደቡብ አፍሪካ ፑቲንን ለማሰር መሞከር ከሩስያ ጋር ጦርነት ማወጅ ነው የሚሆነው ሲሉ የደቡብ አፍሪካው ፕሬዝዳንት ሲርል ራማፎሳ ተናግረዋል።
ፕሬዝዳንት ራማፎሳ ይህንን ያሉት ቭላድሚር ፑቲን የተጋበዙበት ዓለም አቀፍ ስብስብ የሆነው የብሪክስ አገራት ስብሰባ በደቡብ አፍሪካ ሊካሄድ ሳምንታት ሲቀረው ነው።
የዓለም አቀፍ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት በሰጠው ትዕዛዝ መሰረት ፑቲን ከሩስያ ምድር ወጥተው ወደ የትኛውም የዓለም ክፍል ከሄዱ በተገኙበት ይታሰሩ ይላል።
ደቡብ አፍሪካ ደግሞ የዓለም አቀፍ ወንጀለኞች ፍርድ ቤት አባል ስትሆን ለእስራቱ የመተባበር ግዴታ አለባት።
ይሁን እንጂ ደቡብ አፍሪካ የፍርድ ቤቱን ትዕዛዝ ተቀብላ ታስፈጽማለች ተብሎ አይጠበቅም። አገሪቱ የዓለም አቀፉን የወንጀለኞች ፍርድ ቤት ትዕዛዝ ከዚህ ቀደም ሳትፈጽም ቀርታለች።
እአአ 2015 ላይ የወቅቱ የሱዳን ፕሬዝዳንት ኦማር አልበሽር በራሳቸው ዜጎች ላይ ወንጀል ፈጽመዋል በሚል ሲፈለጉ ደቡብ አፍሪካ ቢሄዱም አልታሰሩም ነበር።
ደቡብ አፍሪካ የብሪክስን ስብሰባ በነሐሴ ታስተናግዳለች። ይህንን ስብሰባ እንዲታደሙ ፕሬዝዳንት ፑቲን ተጋብዘዋል። አንዳንድ ሙያተኞች እንደሚሉት ይህ ጥምረት ፈጣን ዕድገት የሚያስመዘግቡ አገራትን ያካተተ በመሆኑ የቡድን ሰባት አገራት ሌላው አማራጭ ይሆናል ይሉታል።
የደቡብ አፍሪካ ከፍተኛው ተቃዋሚ ፓርቲ፣ ዲሞክራቲክ አሊያንስ ፑቲን ወደ ደቡብ አፍሪካ በሚመጡበት ጊዜ እንዲታሰሩ ባለሥልጣናትን ለማስገደድ ጉዳዩን ወደ ፍርድ ቤት ወስዶታል።
የፍርድ ቤት መረጃዎች እንደሚያሳዩት ግን ፕሬዝዳንት ራማፎሳ ይህንን ጉዳይ በፍጹም እንደማይደግፉት ነው። “ደቡብ አፍሪካ የፕሬዝዳንት ፑቲንን እስራት ለማስፈጸም ግልጽ ችግር አለባት” ብለዋል።
“የሩስያን ፕሬዝዳንት ለማሰር መሞከር ጦርነት ማወጅ መሆኑ ግልጽ ነው። ከሕገ መንግሥታችን ጋር በሚጣረስ መልኩ በሩስያ ላይ ጦርነት እንደማወጅ ነው” ብለዋል ራማፎሳ።
ፕሬዝዳንቱ አክለውም በሩስያ እና ዩክሬን መካከል ያለው ግጭት እንዲያበቃ የሁለቱን አገራት መሪዎች ካነጋገሩ የአፍሪካ አገራት መካከል ደቡብ አፍሪካ አንዷ ናት። ይህንን የሰላም ጥረት በሚቃረን መልኩ ፑቲንን ለማሰር መሞከር ግን መዘዙ የከፋ ነው ብለዋል።
ባለፈው ወር የአፍሪካ ልዑካን ሩስያን እና ዩክሬን ለማደራደር ጦርነቱን በጠረጴዛ ዙሪያ እንዲፈቱት ለማድረግ ጥረት ቢያደርጉም አልተሳካም።
የተባበሩት መንግሥታት በሩስያ ላይ ያወጣውን የውሳኔ ሐሳብ ብዙዎቹ የአፍሪካ አገራት አልተቀበሉትም ነበር። ለዚህ ብዙ ጉዳዮች እንደማስረጃ ይቀርባሉ።
በርካታ የአፍሪካ አገራት እና በሩስያ መካከል ከፍተኛ የምጣኔ ሃብት ግንኙነት አለ። ደቡብ አፍሪካ አንዷ ነች። ማዕቀብ የተጣለባቸው የሩስያው ቱጃር ቪክቶር ቨክሴልበርግ የደቡብ አፍሪካውን ገዥ ፓርቲ፣ አፍሪካን ናሽና ልኮንግሬስ በመርዳት ቀዳሚው እንደሆኑ ይነገራል።