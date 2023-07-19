ከቱፓክ ግድያ ጋር በተያያዘ ፖሊስ በአንድ መኖሪያ ቤት ላይ ብርበራ አካሄደ
የአሜሪካ ፖሊስ በኔቫዳ ግዛት ከአቀንቃኙ ቱፓክ ሻኩር ግድያ ጋር በተያያዘ በአንድ መኖሪያ ቤት ላይ ፍተሻ አደረገ።
ዝነኛ ራፓር የነበረው ቱፓክ በጥይት ተመትቶ የተገደለው እአአ 1996 ላይ ቢሆንም ከግድያው ጋር ተያይዞ በጥርጣሬ እንኳ በቁጥጥር ሥር የዋለ የለም።
መርማሪዎች በኔቫዳ ግዛት ከላስ ቬጋስ ከተማ አቅራቢያ ቱፓክ ከተገደለበት ስፍራ አቅራቢያ ያለ መኖሪያ ቤት በዚህ ሳምንት መጀመሪያ ላይ ብርበራ ማድረጋቸውን ከመግለጽ ውጪ ስለፍተሻው ተጨማሪ መረጃ ከመስጠት ተቆጥበዋል።
ቱፓክ ሲገደል ገና የ25 ዓመት ወጣት ነበር።
የላስ ቬጋስ ፖሊስ በመኖሪያ ቤቱ ላይ ፍተሻ ማድረጉን ይፋ ባደረገበት መግለጫ ከሻኩር ቱፓክ ግድያ ጋር ተያይዞ እየተደረገ ባለው ምርመራ ፖሊስ ሰኞ ሕምሌ 10/2015 ዓ.ም. ፍተሻ ማድረጉን ገልጾ በጉዳዩ ላይ ተጨማሪ አስተያየት ከመስጠት ተቆጥቧል።
ጄሰን ሶሃንሰን የተባሉ የላስ ቬጋስ ፖሊስ አባል ላስ ቬጋስ ሪቪው ጆርናል ለተባለ ጋዜጣ ሲናገሩ ፖሊስ በቱፓክ የግድያ ወንጀልን በተመለከተ እንደ አዲስ ምርመራ ጀምሯል ብለዋል።
“መዝገቡ ያልተዘጋ የወንጀል ምርመራ ነው። ይህን አንድ ቀን እንቀይረዋለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን” ብለዋል የፖሊስ አባሉ።
2ፓክ በሚለው የመድረክ ስሙ እጅግ ዝነኛ የነበረው ራፐር የመጀመሪያ አልበሙን እአአ 1991 ላይ ከለቀቀ በኋላ ዝነኛ ሆኖ ነበር።
ካሊፎርኒያ ላቭ፣ ኦል አይዝ ኦን ሚ፣ ቼንጅስ እንዲሁም አ ኢንት ማድ አት ቻ የሚሉ ስራዎቹ ከፍ ያለ ዝናን አስገኝተውለታል።
ሻኩር ቱፓክ መኪናው ውስጥ ሆኖ የትራፊክ መብራት ይዞት ሳለ አራት ግዜ በጥይት ከተመታ በኋላ ከሳምንት በኋላ ሕይወቱ አልፏል።