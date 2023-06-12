ዩክሬን በመልሶ ማጥቃት በዶኔስክ ግዛት ሦስት መንደሮች ነጻ አወጣው አለች
ዩክሬን በሩስያ ጦር ላይ የመልሶ ማጥቃት ኦፕሬሽን ማካሄድ ከጀመረች በኋላ በዶኔስክ ግዛት በሩስያ ይዞታ ስር ገብተው የነበሩ ሦስት መንደሮችን ነጻ ማውጣቷን ገለጸች።
ማሕበራዊ ሚዲያዎች ላይ የተጋሩ ተንቀሳቃሽ ምስሎች የዩክሬን ወታደሮች ነጻ ባወጧቸው ብላሆዳንቴ እና ኔስኩችን በተባሉ አካባቢዎች ደስታቸውን ሲገልጹ አሳይቷል።
የኪዬቭ ምክትል መከላከያ ሚንስቴር በአቅራቢያ ያለችው ማካሪቭካ የተባለች ሦስተኛ መንደር በዩክሬን እጅ መግባቷን ተናግረዋል።
ዩክሬን በሩስያ ጦር ላይ እፈጽመዋለሁ ብላ ስትዘጋጅበት የቆየችው እና ብዙ የተጠበቀው የመልሶ ማጥቃት ኦፕሬሽን መጀመሩን የዩክሬን ፕሬዝዳንት ቮሎድሚር ዜሌንስኪ ትናንት ይፋ ማድረጋቸው ይታወሳል።
ፕሬዝዳንቱ ማረጋገጫ ከመስጠጣቸው በፊት ዩክሬን የመልሶ ማጥቃት ኦፕሬሽኗን ስለመጀመሯ መረጃዎች ሲወጡ ነበር።
ሞስኮ እነዚህ መንደሮች በዩክሬን እጅ ስለመግባታቸው እስካሁን ያለችው ነገር የለም፤ ይሁን እንጂ የዩክሬንን መልሶ ማጥቃት እያከሸፈች እንደሆነ ስትገልጽ ቆይታለች።
በሌላ አካባቢ እየተደረገ ባለ ጦርነት ደግሞ ሩስያ በዛፖሬዢያ ያለ ሌላ ግድብ ማፈንዳቷን ዩክሬን ገልጻለች።
ባለፈው ሳምንት ሩስያ ቮቫ ካህኮቭካ የተባለ ግድብ ማውደሟን ተከትሎ የተፈጠረው የውሃ መጥለቅለቅ 596 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ቦታን የሸፈነ ሲሆን ከ4ሺህ በላይ ሰዎች እንዲፈናቀሉ ማድረጉን ዜሌንስኪ ተናግረው ነበር።
ይህ በዛፖሬዢያ ግዛት ያለው ግድብ እንዲፈነዳ የተደረገው በሩስያ ወታደሮች መሆኑን እና ግድቡ ጦርነቱ ከተጀመረ ወዲህ በሩስያ ቁጥጥር ሥር እንደሚገኝ የዩክሬን ባለስልጣናት አስታውቀዋል።
የዩክሬን ጦር ቃል አቀባይ የሆኑት ቫሌሪይ ሼርሼን ሞስኮ ሆነ ብላ ግድቦችን እያወደመች ያለችው በውሃ መጥለቅለቅ የዩክሬን ጦር የመልሶ ማጥቃት እንቅስቃሴን ለመገደብ ነው ሲሉ ተናግረዋል።
ዩክሬን የመልሶ ማጥቃት ኦፕሬሽን ከመጀመርኩ በኋላ ተቆጣጥሪያቸዋለሁ ያለቻቸው መንደሮች አነስተኛ ሕዝብ ይኖርባቸው የነበሩ ቢሆንም ከፍተኛ ውጊያን ያስተናገዱ አካባቢዎች ናቸው።
ፕሬዝዳንት ቭሎድሚር ዜሌንስኪ ትናንት አገራቸው የመልሶ ማጥቃት ኦፕሬሽኗን መጀመሯን ይፋ ሲያደርጉ የኦፕሬሽኑ ዝርዝር እቅድ በተመለከት መረጃ ከመስጠት ተቆጥበዋል።
የሩስያ-ዩክሬን ጦርነት በቅርብ የሚከታተሉ ተንታኞች ግን የዩክሬን ዓላማ በሩስያ ሥር የገቡት ክሬሚያ እና ዶኔስክ የሚያገናኘውን ድልድይ በመቆጣጠር የሩስያን ጦር ሁለት ቦታ መቁረጥ ነው።
በምስራቅ ዩክሬን እየተደገረ ባለው ጦርነትም የዩክሬን ወታደሮች ከፍተኛ ውጊያ በተደረገባት ባክሙት አቅራቢያ ወደፊት እየገፉ ስለመሆኑ ተሰምቷል።
ዩክሬን በሩስያ ጦር ላይ የከፍተችው ኦፕሬሽን ስፋት ግልጽ ባይሆንም መቀመጫውን በአሜሪካ ያደረገው ‘ስተዲ ኦፍ ዋር’ የተባለ ተቋም ኪዬቭ ቢያንስ በአራት አቅጣጫዎች በሞስኮ ላይ መልሶ ማጥቃት ጦርነት ከፍታለች ይላል።
ዩክሬናውያኑ ሊዮፓርድ 2 የተሰኙ የጀርመን ታንኮችን በማሰማራት የሩስያ ምሽግ መስበር የቻሉባቸው አጋጣሚዎች መኖራቸው ተመላክቷል።