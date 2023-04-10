በሰርጓ ዕለት ተኩስ የከፈተችው ሙሽሪት በፖሊስ እየተፈለገች ነው
በሰሜናዊ ሕንድ ኡታ ፕሬዴሽ ግዛት በሠርግ ስነ ስርዓቷ ላይ ተኩስ የከፈተችው ሙሽሪት በፖሊስ እየተፈለገች ነው።
በማህበራዊ ሚዲያ የተሰራጫ ቪዲዮ ከባለቤቷ አጠገብ የተቀመጠችው ሙሽሪት አራት ጊዜ ወደ ሰማይ ስትተኩስ ያሳያል።
የአከባቢው ፖሊስ ከዚያ ክስተት በኃላ የተሰወረችውን ሴት ላይ መዝገብ ከፍቷል።
የሠርግ ስነ-ስርዓትን ለማድመቅ በሰሜናዊ የሕንድ ግዛት ጦር መሳሪያ መተኮስ የተለመደ ክስተት ሲሆን ብዙ ጉዳት አልፎም ሞትን ያስከትሏል።
በሕንድ ሕግ ላይ በቸልተኝንት ወይም ፕሮግራም ለማድማቅ በሚል ሌሎችን አደጋ ላይ በሚጥል ሁኔታ የሚተኩስ ማንኛውም ሰው ለእስር ሊዳረግ እንደሚችል ተደንግጓል።
እንደ አውሮፓውያኑ በ2016 በኡታ ፕሬዴሽ ግዛት ዋና ከተማ ሉክናው የሠርግ ስነ ስርዓትን ለማድመቅ የሚደረግ ተኩስ አመልካች ባይኖር እንኳን የምርመራ መዝገብ እንዲከፈትብት ታዟል።
ኢንዲያን ታይምስ ጋዜጣ እንደገለጸው ማሕበራዊ ሚዲያ ላይ ሙሽሪት ስትተኩስ የሚያሳየው ቪዲዩ ተቀርጾ የተለቀቀው በዘመዷ ነው።
ፖሊስ ሙሽሪቷ እስርን በመፍራት መሰወሯን ለጋዜጣው ገልጿል።
በሌላ ክስተት ደግሞ ባለፈው ሳምንት የሠርግ ስነ ስርዓት ላይ ፎቶ ለማድመቅ በሚል ፍንጥቅጣቂ እሳት የሚያወጣ መሳሪያ ለመተኮስ የሞከረች ሙሽራ ፊትቷ ላይ ሲፈናጠር የሚያሳይ ቪዲዩ በማሀብራዊ ሚዲያ በስፋት ተጋርቶ መነጋገሪያ ሆኖ ነበር።