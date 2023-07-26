ኢኳዶር የእስር ቤቶቿ ጠባቂዎች በታራሚዎች መታገታቸውን ተከትሎ የአስቸኳይ ጊዜ አወጀች
ኢኳዶር ውስጥ በእስረኞች ታግተው የነበሩ በርካታ የማረሚያ ቤት ጠባቂዎችን ለማስፈታት መጠነ ሰፊ የጸጥታ ስራ እየተካሄደ መሆኑን የሃገሪቱ የውስጥ ጉዳይ ሚኒስትር አስታወቁ።
ሚኒስትሩ ጁዋን ዛፓታ የጸጥታ ኃይሎች “እስር ቤቶችን ተቆጣጥረዋል” ይበሉ እንጂ የታገቱት በሙሉ ጠባቂዎች ነጻ ስለመውጣታቸው ያሉት ነገር የለም።
የአገሪቱ ፕሬዚዳንት ቀደም ብለው በአገሪቱ በሚገኙ እስር ቤቶች የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጀዋል።
በሺዎች የሚቆጠሩ ፖሊሶችም እንዲሰማሩ ተደርገዋል።
ጓያስ በተሰኘው ማረሚያ ቤት በተቀናቃኝ ወሮበሎ ቡድኖች መካከል በተነሳ ግጭት ቢያንስ ስድስት ሰዎች ሲሞቱ 11 ደግሞ መቁሰላቸው ተነግሯል።
በዚህ ማረሚያ ቤት የተፈጠረው ግድያ በሌሎች 12 ማረሚያ ቤቶች ሁከትን ያነሳሳ ሲሆን እስረኞችም የረሃብ አድማ ማድረጋቸው ተሰምቷል።
ቢያንስ በአገሪቱ በሚገኙ አምስት ማረሚያ ቤቶች የእስር ቤት ጠባቂዎች መታገታቸውን የኢኳዶር ማረሚያ ቤት ስናይ ሰኞ እለት አስታውቋል።
ሆኖም ምን ያህል ጠባቂዎች እንደታገቱ ግን ቁጥር ከመስጠት ተቆጥቧል።
የአዙዋይ ግዛት አስተዳዳሪ ኮንሱኤሎ ኦርላና በበኩላቸው ቱሪ በተሰኘው ማረሚያ ቤት ብቻ 53 ጠባቂዎች መታገታቸውን አስረድተዋል።
የማረሚያ ቤት አገልግሎቱ ታጋቾቹ ጠባቂዎች በጥሩ ደህንነት ላይ መሆናቸውን ገልጾ ለማስለቀቅም ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ እንደሆነም አስታውቋል።
በጓያስ ማረሚያ ቤት አካባቢ የሚኖሩ ነዋሪዎች ማክኞ ዕለት ቀድመው ፍንዳታ መስማታቸውንም ተናግረዋል። ሚኒስትሩ ዛፓታ ተዘግተው የነበሩ የእስር ቤት በሮችን ለመክፈት ቁጥጥር የተደረገበት ፍንዳታ መፈጸሙን አስታውቀው የአካባቢው ነዋሪዎችን ለማረጋጋት ሞክረዋል።
ሚኒስትሩ እንዳሉት 2 ሺህ 700 የጸጥታ ኃይሎች አባላት በጓያስ ማረሚያ ቤት ተሰማርተው “የማረሚያ ቤቱን ሶስት ክንፎች መልሰው ተቆጣጥረዋል” ብለዋል።
በርካታዎቹ የኢኳዶር ማረሚያ ቤቶች ክፉኛ የተጨናነቁ ሲሆን ባለስልጣናቱ የተቀናቃኝ ቡድን አባላትን ለመለየትም ፈተና ገጥሟቸዋል። ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በአገሪቱ ወሮበላ ቡድኖች መካከል በተቀሰቀሰ ግጭት በመቶዎች የሚቆጠሩ እስረኞች ተገድለዋል።