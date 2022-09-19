በንግሥት ኤልዛቤጥ የቀብር ሥነ ሥርዓት ላይ የታደሙ አፍሪካውያን መሪዎች
በርካታ የአፍሪካ መሪዎች የዳግማዊት ንግሥት ኤልዛቤጥን የቀብር ሥነ ሥርዓት ዩናይትድ ኪንግደም ለንደን ውስጥ እየታደሙ ይገኛሉ።
ለቀብር ሥነ ሥርዓቱ ወደ 2,000 የሚጠጉ ሰዎች በዌስትሚኒስትር አቤ ተገኝተዋል።
ለቀብር ሥነ ሥርዓቱ በለንደን ከተገኙ የአገራት እና የመንግሥታት መሪዎች መካከል የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ እንደሚገኙት በለንደን የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ አሳውቋል።
ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ በንግሥቲቱ የቀብር ሥነ ሥርዓት ላይ ለመገኘት ለደን በደረሱበት ዕለት በሐዘን መግለጫ መዝገብ ላይ መልዕክት ማስፈራቸው ተገልጿል።
ዛሬ ከጥቂት ሰዓታት በኋላ በሚፈጸመው ቀብር ላይ በለንደን ከተማ ከተገኙ አፍሪካውያን መሪዎች መካከል የደቡብ አፍሪካው ሲሪል ራማፎሳ፣ የኬንያው ዊልያም ሩቶ፣ የጋናው ናና አኩፎ አዶ፣ የታንዛኒያዋ ሱሉሁ ሳሚያ ሐሰን እና የሴኔጋሉ ማኪ ሳል ይገኙበታል።
በተጨማሪም የኮመንዌልዝ ሊቀ መንበር የሩዋንዳው ፕሬዝዳንት ፖል ካጋሜ እና በቅርቡ ኮመንዌልዝን የተቀላቀለችው ጋቦን መሮ አሊ ቦንጎም የቀብር ሥነ ሥርዓቱን ለመታደም ለንደን ገብተዋል።
በለንደን የተገኙት የተለያዩ አገራት መሪዎች ቁጥር ብዙ ስለሆነ በተለያየ መኪና መሄድ ስላልቻሉ በአንድ አውቶብስ እንዲሄዱ የዩናይትድ ኪንግደም መንግሥት አመራር ሰጥቷል።
አንዳንድ የሱዳን አክቲቪስቶች ወታደራዊ መሪው ጄኔራል አብደል ፈታ አልቡርሃን ወደ ለንደን መሄዳቸውን ተቃውመዋል።
ናይጄሪያ በምክትል ፕሬዝዳንቷ የሚ ኦስኒባጂ እንዲሁም ዚምባብዌ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ ፍሬድሪክ ሻቫ ተወክላለች። ዚምባብዌ በቅርቡ ነው ከኮመንዌልዝ የወጣችው።
የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ግን ‘ዘ ቢስት’ በሚባለው የግል ሊሞዚናቸው ነው ሥነ ሥርዓቱን የታደሙት።
የአፍሪካ መሪዎች በአውቶብስ ወደ ቀብር ሥነ ሥርዓቱ እንዲጓዙ መደረጉ ማኅበራዊ ሚዲያ ላይ አነጋጋሪ ሆኗል።
በሥነ ሥርዓቱ ላይ ከታደሙት አፍሪካውያን መሪዎች መካከል የተወሰኑትን በምስል እነሆ፡