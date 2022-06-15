የ'ባልን እንዴት መግደል ይቻላል' ደራሲ ባለቤቷን በመግደል እስር ተፈረደባት
“ባልን እንዴት መግደል ይቻላል” የተሰኘው ፅሁፍ ደራሲ ባለቤቷን በመግደል ወንጀል የእድሜ ልክ እስራት ተፈርዶባታል።
በአሜሪካ ኦሪጎን በሚገኝ ፍርድ ቤት እስር የተበየነባት ደራሲዋ ናንሲ ክራምፕተን ብሮፊ ባለቤቷን በጥይት ተኩሳ ገድላዋላች ተብሏል።
የ71 ዓመቷ ክራምፕተን ለ26 አመታት አብራ የኖረችውን ባለቤቷን የ1.5 ሚሊዮን ዶላር የህይወት መድን ክፍያን ለማግኘትም እንደገደለችው የፍርድ ቤት ማስረጃ ያሳያል።
ክሮምፕተን በባሏ ግድያ ወንጀል በእስር ከመቀጣቷ በፊት ልብ አንጠልጣይ የሆኑ ድርሰቶችን አበርክታለች። ከነዚህም መካከል “ዘ ሮንግ ሃዝባንድ”ና “ዘ ሮንግ ላቨር” ይገኙበታል።
ባለቤቷ ዳንኤል ብሮፊ በኦሪገን የምግብ አሰራር ተቋም ምግብ አዘጋጅ እና የተከበረ መምህር ነበር።
በአውሮፖውያኑ 2018 በተቋሙ ማዕድ ቤት ሁለት ጊዜ በጥይት ተመትቶ ነው የተገኘው።
ባለቤቱ ባለፈው ወር ነበር በግድያው ወንጀል የተከሰሰችው።
ክራምተን ብሮፊ “ባልን እንዴት መግደል ይቻላል” በሚለው መጽሃፏ ምክንያት የፍርዱ ሂደት የበርካቶችን ትኩረት ስቧል።
“ስለ ግድያ የማውቀው ነገር እያንዳንዳችን በበቂ ሁኔታ ስንገፋ በውስጣችን መንፈሱ እንዳለን ነው” በማለት በአሁኑ ወቅት ባጠፋችው ፅሁፍ ላይ አስፍራ ነበር።
ደራሲዋ “ሰዎችን ከመግደል እንዲሞቱ መመኘት ቀላል ነው” በማለትም ጠመንጃ፣ ጩቤ፣ መርዝ እንዲሁም ቅጥረኛ ነፍሰ ገዳይ መክፈልን ጨምሮ የተለያዩ መግደያ መንገዶችን አስፍራለች።
አክላም “ ግድያው ነፃ የሚያወጣኝ ከሆነ በእስር ቤት ምንም ጊዜ ማሳለፍ አልፈልግም” ስትል አክላለች።
አንደኛዋ ዳኛ ይህ ከአመታት በፊት የተጻፈው ፅሁፍ በፍርድ ሂደቱ ማስረጃ አይሆንም በማለት ውድቅ አድርገውታል።
ሆኖም ዓቃብያነ ህጉ ፅሁፉን አስፈላጊ ሆኖ አላገኙትም።
ክራምፕተን ብሮፊ የትዳር አጋሯን የመግደል ተነሳሽነት፣ ምክንያት እና መንገዱ ነበራት ሲሉ በተሳካ ሁኔታ ተከራክረዋል። ጥንዶቹ ከገንዘብ ጋር በተያያዘ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የነበሩ ሲሆን እሷም ከሞቱ ከፍተኛ የኢንሹራንስ ክፍያን ለማትረፍ ገድላዋለች ብለዋል።