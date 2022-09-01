በኦሮሚያ ሆሩ ጉዱሩ ወለጋ በርካታ ሰላማዊ ሰዎች በታጣቂዎች መገደላቸው ተነገረ
ምዕራብ ኦሮሚያ ሆሮ ጉዱሩ ወለጋ ዞን አሙሩ ወረዳ በርካታ ሰላማዊ ሰላማዊ ሰዎች በታጣቂዎች በተፈጸመ ጥቃት መገደላውን ነዋሪዎች ተናገሩ።
ባለፈው ማክሰኞ ነሐሴ 24/2014 ዓ.ም. በዞኑ በአሙሩ ወረዳ አጋምሳ ከተማ ውስጥ በተፈጸመው ጥቃት ተገድለዋል የተባሉ ሰዎች ቁጥርን በትክክል ለማወቅ ባይቻልም ከ50 በላይ መሆናቸው ይነገራል።
ቢቢሲ ያነጋገራቸው ነዋሪዎች በጥቃቱ የተገደሉ ከ100 በላይ አስክሬኖችን መመልከታቸውን የተናገሩ ሲሆን፤ ሌሎች ዘገባዎች ደግሞ የሟቾች ቁጥር ከ50 እንደማያንስ ነዋሪዎችን ዋቢ አድርገው አመልክተዋል።
ባለፉት ዓመታት በምዕራብ ኦሮሚያ አካባቢዎች ብሔር ተኮር በሆኑ ጥቃቶች ከፍተኛ በመቶወች የሚቆጠሩ ሰላማዊ ሰዎች በታጣቂዎች በተፈጸሙ ጥቃቶች መገደላቸው ይታወሳል።
ከሁለት ቀናት በፊት በሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞን አሙሩ ወረዳ አጋምሳ ከተማ የተፈጸመውን ጥቃት ያደረሱት “የፋኖ ታጣቂዎች ናቸው” ሲሉ ነዋሪዎች ይከሳሉ።
ቢቢሲ በሰላማዊ ሰዎች ላይ የተፈጸመውን ይህንን ጥቃት ያደረሰው ታጣቂ ቡድን ማንነት ከነዋሪዎች ባሻገር ከተጨማሪ ምንጮች እና ከክልሉ ባለሥልጣናት ለማረጋገጥ ያደረገው ጥረት አልተሳካም።
ጥቃቱ ተከትሎ ከመኖሪያ ቀያቸው ተፈናቅለው የሚገኙት የ10 ቤተሰብ አባላት አስተዳዳሪ አባት፤ ግድያው የጀመረው ማክሰኞ ነሐሴ 24 ንጋት 12 ሰዓት ነው ይላሉ።
“ገና ከእንቅልፍ እንደተነሳን ፋኖዎቹ በአጋምሳ ከተማ ጫፍ እና ጫፍ ተኩስ ከፍተው ወደ መሃል ከተማ መግባት ጀመሩ” ብለዋል።
ቢቢሲ ያነጋገራቸው ነዋሪዎች እንደሚሉት ከሆነ በከተማዋ ሰፍሮ የነበረው የመንግሥት ፀጥታ አስከባሪ ኃይል ከተማዋን ለቅቆ መውጣቱን ተከትሎ በፌደራሉ መንግሥት አሸባሪ ተብሎ የተፈረጀው የኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት ወደ ከተማዋ ዘልቆ ገብቶ ነበር።
በመቀጠል መንግሥት ሸኔ የሚለው ታጣቂ መውጣቱን ተከትሎ ነዋሪዎች ፋኖ ናቸው ያሏቸው ታጣቂዎች ማክሰኞ ንጋት ወደ ከተማዋ ዘልቀው በመግባት ከታጣቂ ቡድኑ ጋር ‘አብራችኋል’ ያሏቸውን መግደላቸውን ነዋሪዎች ጨምረው ተናግረዋል።
ጥቃቱን በተመለከተ ቢቢሲ ከአካባቢው ባለሥልጣን እሰከ በፌደራል መንግሥት ውስጥ ያሉ ባለሥልጣናትን ለማነጋገር ያደረገው ጥረት ሳይሳካ ቀርቷል።
ይሁን እንጂ ከዚህ ቀደም በተለይ የክልሉ አስተዳዳሪዎች በአካባቢው ብሔር ተኮር የሆኑ ጥቃቶ የሚፈጸሙት መንግሥት ሸኔ ብሎ የሚጠራው የኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት እና ‘በጽንፈኛ የአማራ ታጣቂዎች’ መሆኑን ገልጸዋል።
ቢቢሲ ያነጋገራቸው የአጋመሳ ከተማ ነዋሪ አዛውንት ንጋት 12 ሰዓት ላይ የጀመረው ጥቃት እስከ እኩለ ቀን 7 ሰዓት ድረስ ዘልቆ እንደነበረ ተናግረዋል።
የአስር የቤተሰብ አባሎቻቸውን ይዘው እንደሸሹ የሚናገሩት ነዋሪ “በእድሜ የገፋች መንቀሳቀስ የማትችል እናቴን ቤት ውስጥ ትተናት ነው የሸሸነው። አሁን በምን ሁኔታ ውስጥ እንዳለች አናውቅም። አሁንም የምንበላው፤ የመምሄድበት የለንም” በማለት ለቢቢሲ ተናግረዋል።
ይህ ግለሰብ ማክሰኞ በተፈጸመው ጥቃት የተገደሉ ከ100 የማያንሱ ሰዎች አስክሬንን ተመልክቻለሁ ይላሉ።
የ12ኛ ክፍል ተማሪ እና የአጋምሳ ከተማ ነዋሪ የሆነ ወጣት ደግሞ አስካ ሐሙስ ረፋድ ድረስ የሰዎች አስክሬን ተሰብስቦ አለማለቁን ተናግሯል።
“እስካሁን ተሰብስቦ ያልተቀበረ አስክሬን ሜዳ ላይ ወድቆ ይገኛል። ሕዝቡ ገና ከእንቅልፉ ሳይነሳ ነው ተኩስ የተከፈተበት። የጠፉ ሰዎች እስየተፈለጉ ነው። ይህን ያክል ሰው ተገድሏል ማለትም አይቻልም” በማለት ያለውን ሁኔታ ያስረዳል።
“ሕይወቴ በመትረፉ በጣም እድለኛ ነኝ” የሚለው ይህ ወጣት፤ 30 አስክሬን ቆጥሪያለሁ ብሏል።
ይህን ጥቃት ተከትሎ የአጋመሳ ከተማ ነዋሪዎች በእገራቸው ተጉዘው 24 ኪሎ ሜትር ርቆ በሚገኝ ስፍራ ተጠልላው እንደሚገኙ ይህ ተማሪ ይናገራል።
ባለፈው ማክሰኞ በአጋምሳ ከተማ ከተፈጸመው ግድያ በተጨማሪ መጠነ ሰፊ ዘረፋ መፈጸሙን ነዋሪዎች ጨምረው ለቢቢሲ ተናግረዋል።
በንግድ ተቋማት ላይ ዘረፋ መፈጸሙን እና ብዙ የንግድ ቤቶች እና ባንኮች በእሳት እንዲጋዩ መደረጋቸውን ቢቢሲ ከነዋሪዎች ሰምቷል።
ታጣቂዎቹ “በመኪና እና በሞተር የቻሉትን የሕዝብ ንብረት ዘርፈው ይዘው ሄደዋል። ያልቻሉትን ደግሞ አቃጥለዋል። ከተማዋ እርቃኗን ቀርታለች” ብለዋል ሌላኛው ቢቢሲ ያነጋገራቸው ነዋሪ።
ይህ ጥቃት የተፈጸመው በተከማዋ ሰፍሮ የነበረው የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ከተማዋን ለቅቆ ከወጣ ከሁለት ቀናት በኋላ መሆኑን ነዋሪዎች አስረድተዋል።
በአሙሩ ወረዳ ስር በትምትገኘው ሃሮ ከተማ ከዚህ ቀደም ተመሳሳይ ጥቃት ከተፈጸመ በኋላ የገጠር ከተማዋ አሁንም ድረስ በታጣቂዎች ቁጥጥር ሥር እንደምትገኝ ነዋሪዎች ይናገራሉ።
ቢቢሲ ጉዳዩን በተለመለከ ከሆሮ ጉድሩ ዞን፣ አሙሩ ወረዳ እንዲሁም ከክልሉ ባለሥልጣናት እና የደኅንነት አመራሮች መረጃ ለማግኘት ያደረገው ጥረት አልተሳካም።