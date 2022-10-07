በደቡብ አፍሪካ የፌደራል መንግሥቱን እና ህወሓትን የሚያደራድሩት ይፋ ሆኑ
በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ውስጥ የገቡትን የፌደራል መንግሥቱን እና የትግራይ ኃይሎችን የሚያደራድሩት ግለሰቦች ይፋ ሆኑ።
ሁለት ዓመት ሊደፍን ጥቂት ሳምንታት በቀሩት ጦርነት ሲፋለሙ የቆዩ ተዋጊዎች ልዩነታቸውን በጠረጴዛ ዙሪያ ለመፍታት ነገ ቅዳሜ እና ከነገ በስቲያ እሁድ በደቡብ አፍሪካ ይነጋገራሉ ተብሎ ይጠበቃል።
ከቀናት በፊት የአፍሪካ ኅብረት ለትግራይ ኃይሎች እና ለፌደራሉ መንግሥት ተወካዮች በደቡብ አፍሪካ ተገኝተው ልዩነቶቻቸውን በንግግር እንዲፈቱ የግብዣ ደብዳቤ አቅርቦላቸው ነበር።
ይህን ተከትሎ የኢትዮጵያ መንግሥት እና የትግራይ ኃይሎች ከአፍሪካ ኅብረት አማካይነት ደቡብ አፍሪካ ውስጥ ለሚካሄደው የሰላም ድርድር የቀረበለትን ግብዣ መቀበላቸውን ማስታወቃቸው ይታወሳል።
ይህን ድርድር የአፍሪካ ኅብረት ድርድሩን በበላይነት የሚመራው ሲሆን የኮሚሽኑ ሊቀ መንበር መሐመት ሙሳ ፋኪ ህወሓት እና የፌደራል መንግሥት ተወካዮችን የሚያደራድሩት እነማን እንደሆኑ ይፋ አድርገዋል።
በዚህም መሠረት የአደራዳሪ ፓናሉ በአፍሪካ ኅብረት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልዕክተኛ እና የቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዝዳንት ኦሊሴጉን ኦባሳንጆ፣ በቀድሞ የኬንያ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ እና በቀድሞ የደቡብ አፍሪካ ምክትል ፕሬዝዳንት ዶ/ር ፑምዚል ምላምበፐ-ናግኩካ የሚመራ ይሆናል።
የአፍሪካ ኅብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ አደራዳሪዎቹ ሰፊ ልምድ እና የአመራር አቅማቸውን በመጠቀም ለሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ዘላቂ እና ሁሉን አሳታፊ የሆነ ገንቢ ውይይት ማድረግ እንደሚያስችሉ ሙሉ መተማመን እንዳላቸው ገልጸዋል።
የአፍሪካ ኅብረት እና ኡሁሩ ኬንያታ
የፌደራል መንግሥቱ በበኩሉ ከህወሓት ጋር የሚያደርገው ንግግር በአፍሪካ ኅብረት ጥላ ሥር ብቻ እንደሚሆነ ሲገልጽ ቆይቷል።
የትግራይ ኃይሎች በአፍሪካ ኅብረት ጥላ ሥራ ከፌደራል መንግሥቱ ጋር ለመነጋገር የቀረበላቸውን ጥሪ ከመቀበላቸው በፊት ድርድሩ ከኅብረቱ ይልቅ በኡሁሩ ኬንያታ እንዲመረ ፍላጎት ነበራቸው።
ይሁን እንጂ የትግራይ ኃይሎች መስከረም 1/2015 ዓ.ም. ባወጡት መግለጫ የአቋም ለውጥ በማድረግ በአፍሪካ ኅብረት የመደራደር ፍላጎት እንዳላቸው አስታውቀዋል።
የህወሓት እና የመንግሥት ተደራዳሪዎች
በሳምንቱ የመጨረሻ ቀናት በደቡብ አፍሪካ ይካሄዳል ተብሎ በሚጠበቀው የሰላም ንግግር ሁለቱን ተዋጊ ኃይሎች ወክለው እነማን በአካል እንደሚገኙ በግልጽ ባይታወቅም፤ ባለፈው ዓመት ግን ሁለቱም አካላት ተደራዳሪዎቻቸውን ይፋ አድርገው ነበር።
የፌደራል መንግሥቱ ተደራዳሪ ቡድን በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩና በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን የሚመራ ሰባት አባላትን ያካተተ መሆኑን መንግሥት ሰኔ ወር 2014 ዓ.ም. ይፋ አድርጎ ነበር።
ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ጨምሮ የፌደራል መንግሥቱ ተደራዳሪ ቡድን አባላት 7 ናቸው። እነዚህም የተደራዳሪ ቡድኑ አባላቱ የፍትሕ ሚኒንስትሩ ዶ/ር ጌዲዮን ጢሞቲዮስ፣ የብሔራዊ መረጃ እና ደኅንነት ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ተመስገን ጥሩነህ፣ የጠቅላይ ሚንስትሩ የብሔራዊ ደኅንነት አማካሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን፣ የመከላከያ ሠራዊት የመረጃ ደኅንነት ኃላፊ ሌ/ጀነራል ብርሃኑ በቀለ፣ የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ጌታቸው ጀምበር (ዶ/ር) እና አምባሳደር ሐሰን አብዱልቃድር ናቸው።
ህወሓት በበኩሉ ሁለት አባላት ያሉትን የተደራዳሪ ቡድን አባላት ይፋ አድርጎ ነበር። እነዚህም የትግራይ ኃይሎች ከፍተኛ የጦር አመራር የሆኑት ጄነራል ጻድቃን ገብረተንሳይ እና የህወሓት ቃል አቀባይ እና ማዕከላዊ ኮሚቴ አባሉ ጌታቸው ረዳ ናቸው።