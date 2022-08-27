ኤፍቢአይ የትራምፕን ቤት በርብሮ ምን አገኘ?
የአሜሪካው የወንጀል ምርመራ ተቋም ኤፍቢአይ፣ በዶናልድ ትራምፕ መኖሪያ ቤት የተገኙ መዝገቦች፣ ትራምፕ “የፍትሕ ሂደትን ለማሰናከል” መሞከራቸውን እንደሚጠቁሙ ገልጸዋል።
በማራ ላጎ የተገኙት እነዚህ ሰነዶች የአገሪቱ ከፍተኛ ሚሥጥሮችን የያዙ ናቸው።
በተጨማሪም የተመረጡ ጋዜጦችና መጽሔቶች ተገኝተዋል።
የንጹሀን ዜጎችን ደኅንነት ለመጠበቅ ሲባል ከእነዚህ ሰነዶች መካከል የተወሰኑት እንደሚመረጡ የፍትሕ ሚኒስቴር ገልጿል።
ትራምፕ በበኩላቸው ምርመራው እየተመራ ያለው “የፖለቲካ ፍላጎት ባላቸው ወሮበሎች ነው” ብለዋል።
ኤፍቢአይ የትራምፕን ቤት ለመበርበር የወሰነው ለምን እንደሆነ የሚጠቁሙ ሰነዶች ይፋ የሆኑ ሲሆን፣ ከሰነዶቹ ውስጥ የተወሰኑት ክፍሎች ግን አደባባይ እንዲወጡ አልተፈቀደም።
የፍትሕ ሚኒስቴር እንዳለው በትራምፕ ቤት የተገኙት 11 ጥቅል ሚሥጥራዊ ሰነዶች ናቸው።
ኤፍቢአይ ቤቱን ለመበርበር ፈቃድ ያገኘው “ማስረጃዎች፣ የኮንትሮባንድ ሰነዶች፣ የወንጀል ይዘት ያላቸው ሰነዶች እና በሕገ ወጥ መንገድ የተያዙ ሰነዶች በቤቱ አሉ” የሚል መተማመኛ ለፍርድ ቤት ካስገባ በኋላ ነው።
በተጨማሪም ትራምፕ “የፍትሕ ሂደትን ለማሰናከል” በበሞከራቸውን የሚጠቁሙ ሰነዶች በቤቱ እንዳሉም ለፍርድ ቤት ተገልጿል።
የአሜሪካ ብሔራዊ መዛግብት የካቲት ላይ ከትራምፕ ቤት የሰበሰባቸው 15 ካርቶን የሚሞሉ ሰነዶች ሚሥጥራዊ ይዘት ያላቸው መሆናቸውን ከገለጸ በኋላ ነው ኤፍቢአይ ምርመራ የጀመረው።
በምርመራው 25 የአገር ጥብቅ ሚሥጥሮችን ጨምሮ 148 ሚሥጥራዊ ሰነዶች መገኘታቸው ተገልጿል።
ኤፍቢአይ ካገኛቸው ሰነዶች መካከል የተወሰነው ክፍል ተቀንሶ የተቀረው ይፋ ሲደረግ እንደታወቀው፣ በሰነዶቹ ላይ ትራምፕና አጋሮቻቸውን የተመለከቱ ምሥሎች ተገኝተዋል።
ይህም ጉዳዩን ከፍተኛ የወንጀል ምርመራ ያደርገዋል።
በአሜሪካ በጥብቅ የሚጠበቁ ሚሥጥሮችን የቀድሞው ፕሬዝዳንት ሥልጣን ሲለቁ ይዘው መሄዳቸው ቀላል ነገር ተደርጎ አይወሰድም።
ከእነዚህ ሰነዶች መካከል ከአሜሪካውያን እንዲሁም ከውጭ አገራት ስለላ ጋር የተያያዙ ይገኙበታል።
ትራምፕን በተመለከቱ ከተከፈቱ ምርመራዎች ግንባር ቀደሙ ይህ ሊሆን ይችላል።
ከእነዚህ ሰነዶች የተወሰኑት ለውጭ አገራት ዜጎች ይፋ የማይደረጉ ናቸው።
“በጣም አሳሳቢው ነገር ሚሥጥራዊ ሰነዶች ከመገኘታቸው ባሻገር ከሌሎች ሰነዶች ጋር መደበላለቃቸው ጭምር ነው” ብሏል የምርመራ ቡድኑ።
ትራምፕ ሚሥጥር ማጋለጥን ጨምሮ ቢያንስ ሦስት የተለያዩ የፌደራል ሕግጋትን እንደጣሱ ተገልጿል።
ከሰነዶቹ 38 ገጾች 21ዱ ሙሉ በሙሉ እንዳይታዩ ተሰርዘዋል።
ይህም ንጹሀን ዜጎችን ላለመጉዳት፣ የፀጥታ ባልደረቦችን ለመጠበቅና እየተካሄደ የሚገኝ ምርመራን ላለማሰናከል ሲባል ነው።
በሰነዶቹ የተካተቱ ምስክሮች ማንነት ይፋ ቢደረግ እንግልት ሊደርስባቸው ይችላል።
ትራምፕ በበኩላቸው በ2024 ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ለመወዳደር አኮብኩበዋል።
ምርመራውን በተመለከተም ‘ትሩዝ ሶሻል’ የተባለው የግል ማኅበራዊ ገጻቸው ላይ ቁጣ ገልጸዋል።
ቤታቸው እንዲበረበር የፈቀዱት ዳኛ ብሩስ ሬንሀርት “ቤቴ እንዲበረበር መፍቀድ አልነበረበትም። ሰውዬው ይጠላኛል” ሲሉ ተችተዋል።
የፍትሕ ሚኒስቴር የሚያደርገው ቀጣይ ምርመራ ምናልባትም ለሕዝብና መገናኛ ብዙኃን ይፋ ላይደረግ ይችላል።
ይህ የሚደረገው የሰነዶቹ ይዘት በፍርድ ቤት ስለሚገለጽ ነው።
ተጨማሪ ምስክሮች ተጠርተው ፍርዱ በዝግ ከተከናወነ በኋላ ውጤቱና ውሳኔው በይፋ ይገለጻል ተብሎ ይጠበቃል።