አሜሪካ ሁለት ዜጎቿን በአንድ ሩሲያዊ ለውጣ ከእስር ለማስለቀቅ እንዳቀደች ተገለጸ
የአሜሪካ መንግሥት ሁለት አሜሪካውያን እስረኞችን ከሩሲያ ወደ አገራቸው ለመመለስ “ትልቅ ዕቅድ” መቅረቡን የአገሪቱ የውጭ ጉዳይ ኃላፊ ገለጹ።
ሪፖርቶች እንደሚጠቁሙት በሞስኮ በእስር ላይ የምትገኘውን ታዋቂ የአሜሪካ የቅርጫት ኳስ ኮከብ ተጫዋች ብሪትኒ ግሪነርን ጨምሮ ሁለት አሜሪካዊያንን በአንድ ፍርደኛ ሩሲያዊ የጦር መሳሪያ አዘዋዋሪ ለመለዋወጥ ሃሳብ እንዳለ ተጠቁሟል።
የውጭ ጉዳይ ኃላፊው አንቶኒ ብሊንከን ጉዳዩን በሚቀጥለው ሳምንት ከሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በሚያደርጉት ውይይት ላይ እንደሚያነሱት ተናግረዋል።
ብሊንከን እና የሩሲያው አቻቸው ሰርጌይ ላቭሮቭ የዩክሬን ጦርነት ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ እስካሁን ድረስ ተገናኝተው አልተነጋገሩም።
እንደ ሲኤንኤን ዘገባ ከሆነ ዩናይትድ ስቴትስ ግሪነር እና እንድ ሌላ አሜሪካዊ እስረኞችን ከሞስኮ ለማስለቀቅ ቪክቶር ቦውት የተሰኘውን ሩሲያዊ በመልቀቅ ለመስማማት ተስፋ አላት።
ግሪነር ከወራት በፊት በሞስኮ አየር ማረፊያ ውስጥ አደንዛዥ እጽ በሻንጣዋ ውስጥ ተገኝቷል ተብላ ነበር በፖሊስ የተያዘችው።
ባለፈውወር አሜሪካ ሁለቱን ዜጎቿን በአንድ ሩሲያዊ ለመቀየር የቀረበውን ዕቅድ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ማጽደቃቸውን ዘ ኒው ዮርክ ታይምስ ዘግቧል።
የሩሲያዊው ጠበቃ ለመገናኛ ብዙኃን በጉዳዩ ላይ አስተያየት መስጠት እንደማይችሉ ገልጸዋል። ባለቤቱ በበኩላቸው እርሳቸውም ሆነ ባለቤታቸው ስለዕቅዱ የሚያውቁት ነገር እንደሌለ ተናግረዋል።
የዋይት ሐውስ ቃል አቀባይ ጆን ኪርቢ “ከብዙ ሳምንታት በፊት” እቅዱ ለሩሲያ መቅረቡን አረጋግጠው፤ ነገር ግን ሩሲያ እስካሁን ጥሩ ምላሽ አልሰጠችም ብለዋል ።
ሁለቱን አሜሪካውያንን ከእስር ለማስፈታት የተደረገው ድርድር በጣም ጥንቃቄ የሚፈልግ ጉዳይ መሆኑን እና ሃሳቡን ለሕዝብ ይፋ መደረጉም አደገኛ ውሳኔ መሆኑን ገልጸዋል።
“ድርድሩን በአደባባይ ማድረጋችን እነሱን ወደ አገራቸው ለመመለስ አይረዳንም” ሲሉም አክለዋል።
ሚስተር ኪርቢ አክለውም አንድ የዋይት ሐውስ ባለሥልጣን ከብሊንከን ይፋዊ መግለጫ በፊት ከሁለቱ አሜሪካዊያን ቤተሰቦች ጋር እንደተነጋገሩ እና በሚቀጥሉት 48 ሰዓታት ውስጥ እንደገና እንደሚነጋገሩ ገልጸዋል።