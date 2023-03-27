በአርባ ምንጭ ጫሞ ሐይቅ ላይ ከሰጠሙ ስምንት ሰዎች የአንድ ሰው አስከሬን ተገኘ
ቅዳሜ መጋቢት 16/2015 ዓ.ም. በደቡብ ክልል ጋሞ ዞን በምትገኘው አርባ ምንጭ ውስጥ ጫሞ ሐይቅ ላይ በጀልባ ሲጓዙ ሰጥመው የደረሱበት ካልታወቀ ሰዎች መካከክ የአንድ ሰው አስክሬን መገኘቱ ፖሊስ ለቢቢሲ አስታወቀ።
የአርባ ምንጭ ዙሪያ ወረዳ ፖሊስ አዛዥ ምክትል ኢንስፔክተር አብረሃም ቡሄ ስምንት ሰዎችን ጭና ስትጓዝ የነበረችው ጀልባ የሰጠመችው በድንገተኛ በተከሰተ ማዕበል ምንክያት ነው ብለዋል።
“አልፎ አልፎ ክረምት ላይ ማዕበል ያጋጥማል። ከዚህ ውጪ ለጀልባዋ መስጠም ሌላ ምንስዔ ካለ እየተጣራ ነው” ብለዋል አዛዡ።
ምክትል ኢንስፔክተር አብረሃም ጀልባዋ ካሳፈረቻቸው ሰዎች በተጨማሪ የተለያዩ ጭነቶች ይዛ እንደነረበ መረጃው እንዳላቸው ገልጸው፤ ለጀልባዋ መስጠም ምክንያቱ ይህ ስለመሆኑ እየተጣራ ነው ብለዋል።
የፖሊስ አዛዡ ይህን ይበሉ እንጂ የአርባ ምንጭ ከተማ የመንግሥት ኮምዩኒኬሽን እንዳለው ጀልባዋ ከአቅም በላይ ሰው፣ እንስሳ እና ዕቃ ጭና የነበረችው ጀልባ በማዕበል ምክንያት ጫሞ ሐይቅ ላይ ሰጥማለች ብሏል።
የጋሞ ዞን ትራንስፖርት እና መንገድ ልማት መምሪያ ኃላፊ አቶ አለማየሁ አልጎ እንዳሉት ጀልባዋ ከስምንቱ ሰዎች በተጨማሪ በሬ፣ ቡላ እና ሽንኩርት ጭና ነበር ስለማለታቸው የዞኑ ኮምዩኒኬሽን ገልጿል።
በጀልባዋ ላይ ስድስት ወንዶች እና ሁለት ሴቶችን ሲጓዙ እንደነበሩ የገለጹት ምክትል ኢንስፔክተር አብረሃም ከስምንቱ ሰዎች መካከል አስካሁን የአንድ ሰው አስክሬን ተገኝቷል ብለዋል።
በአደጋው የሰመጡ ሰዎችን ፈልጎ ለማግኘት የሚደረገው ፍለጋ መቀጠሉ የተነገረ ሲሆን፣ አደጋው ከደረሰ ሁለት ቀናት ያለፉ በመሆናቸው በሕይወት የሚተርፍ ሰው የማግኘቱ ነገር አጠጣሪ ሆኗል።
“ከዚህ በኋላ ሰዎችን በሕይወት የማግኘት ዕደሉ ጠባብ ነው” ያሉት ምክትል ኢንስፔክተሩ፤ “ጊዜ ይወስድ ይሆናል እንጂ የሰዎችን አስክሬን ማግኘታችን አይርም” ብለዋል።
በጫሞ ሐይቅ ላይ አደገኛ አዞ መኖሩን ያስታወሱት የፖሊስ አዛዡ፤ ነገር ግን የሰዎቹ አስክሬን በአዞ የመበላቱ ዕድል ጠባብ መሆኑን ይገልጻሉ።
“ምንም አንኳ በሳይንስ ባይረጋገጥም በአካባቢው ማኅብረሰብ ዘንድ አዞ በሕይወት የሌላ ነገር አይበል የሚል እምነት አለ። ከዚህ በተጨማሪም አደጋው የደረሰው በሐይቁ መካከለኛ ክፍል ላይ ነው። አዞዎች ያሉት ደግሞ የሐይቁ ዳርቻ ላይ ነው። ስለዚህ አስከሬኖቹ ይገኛሉ፣ የትም አይሄድም” በማለት ተናግረዋል።
በጀልባዋ ተሳፍረው የነበሩት ሰዎች ነጋዴዎች መሆናቸውን እና ከአማሮ ወደ አርባ ምንጭ ከተማ እየተጓዙ እንደነበረም ተናግረዋል።
“ባለን መረጃ መሠረት አንደኛው የጅልባ ባለቤት ልጅ ነው። ሌላኛው የጀልባ ኦፕሬተር ሲሆን የተቀሩት ስድስቱ ነጋዴዎች ናቸው” ብለዋል።
ምክትል ኢንስፔክተሩ “ትኩረታችን አስክሬን መፈለግ ነው። ፖሊሶች እና አሳ አስጋሪዎች በጀልባዎች አሰማርተን አሰሳ እየተደረገ ነው” ብለዋል።
በአካባቢው በመሰል አደጋ የሰዎች ሕይወት ሲያልፍ ይህ የመጀመሪያው አለመሆኑን የተናገሩት ምክትል ኢንስፔክተር አብረሃም “የሟቾች ቁጥር አንደዚህ ባይበዛም አደጋ ያጋጥማል” ብለዋል።