በአማራ ክልል በተነሱ ተቃውሞዎች የጸጥታ ኃይሎች በወሰዱት እርምጃ እና በግለሰቦች ጥቃት የሰዎች ህይወት ማለፉ ተገለጸ
የክልል ልዩ ኃይሎችን መልሶ የማደራጀት ውሳኔና ጅማሮን ተከትሎ በአማራ ክልል አንዳንድ አካባቢዎች በተነሳው ተቃውሞ የጸጥታ ኃይሎች በወሰዱት እርምጃና ማንነታቸው ባልታወቀ ሰዎች በተፈጸሙ ጥቃቶች ሰዎች መሞታቸውን የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን አስታወቀ።
በአንዳንድ አካባቢዎች በተከሰቱ ግጭቶች በተወሰዱ እርምጃዎችና በተፈጸሙ ጥቃቶች የሰብዓዊ እርዳታ ድርጅት ሰራተኞችን ጨምሮ የሲቪል ሰዎች ሞት እና የአካል ጉዳት ማስከተሉንም ኢሰመኮ ሚያዝያ 4፣ 2015 ዓ.ም ባወጣው መግለጫ አስታውቋል።
ኢሰመኮ የጸጥታ አካላት ያልተመጣጠነ ኃይል ከመጠቀም እንዲቆጠቡ፣ ሁሉም ሰው ሃሳቡን በህጋዊና በሰላማዊ መንገድ እንዲገልጽ ጥሪ ያቀረበ ሲሆን መንግሥት ለደረሰው ጉዳት አስፈላጊውን ምርመራ በማድረግ ተጠያቂነት እንዲሰፍንም ጠይቋል።
ኢሰመኮ የምን ያህል ሰዎች ህይወት እንደጠፋ በዚህ መግለጫው አልጠቀሰም ሆኖም የካቶሊክ ተራድኦ ድርጅት ሁለት ሠራተኞች ባለፈው እሁድ በአማራ ክልል፣ ቆቦ አካባቢ መገደላቸውን ድርጅቱ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል።
እንዲሁም ቢቢሲ በደብረ ብርሃን ውስጥ በተከሰተው ግጭት ሁለት ሰዎች መሞታቸውን ከነዋሪዎች ሰምቷል። በተኩስ ልውውጡ በከተማዋ የተፈናቃዮች መጣለያ ጣቢያ ውስጥ ተጠልለው የነበሩ ሁለት ሰዎች መገደላቸው እንዲሁም አንዲት ሴት ደግሞ ጉዳት እንደደረሰባት አንድ ነዋሪ ለቢቢሲ ተናግረዋል።
በቆቦ እሁድ ሚያዝ 1፣ 2015 ዓ.ም በአማራ ኃይሎች እና በመካላከያ ሰራዊት አባላት መካከል ግጭት ተከስቶ የሰዎች ህይወት መጥፋቱንም ነዋሪዎች ለቢቢሲ ተናግረዋል። ቢቢሲ ከቆቦ ሁለት ነዋሪዎች እንደተረዳው ሶስት የፋኖ አባላት ስለመገደላቸው መስማታቸውን ሲሆን ተጨማሪ መረጃ ከሚመለከታቸው አካላት ማግኘት አልቻልንም።
መከላከያ በሰላማዊ ተቃዋሚዎች ላይ ክልክ ያለፈ ኃይል በመጠቀም በክልሉ ዋና ከተማ ባሕር ዳር አቅራቢያ በምትገኝ መራዊ በተባለች ከተማ ቢያንስ ሁለት ሰላማዊ ሰዎችን ገድሏል ሲል የአማራ ማኅበር በሰሜን አሜሪካ አስታውቋል። ጦሩ ለቀረበበት ክስ ከመከላከያም ሆነ ከመንግሥት በኩል የተሰጠ ምላሽ የለም።
ከሰሞኑ ልዩ ኃይሎችን ለማደራጀት መንግሥት ከወሰነው ውሳኔ ጋር በተያያዘ የአማራ ልዩ ኃይል ትጥቅ ሊፈታ ነው በሚል በተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች ተቃውሞዎች ተነስተዋል። በአንዳንድ አካባቢዎችም በመከላከያ ሠራዊት እና በልዩ ኃይሉ መካከል ፍጥጫዎችም ተከስተዋል።
በነዚህ አካባቢዎች ያጋጠሙ የጸጥታ መደፍረስ እና ግጭቶችንና ጉዳቶችን በተመለከተ ክትትልም እያደረገ እንደሚገኝ ኢሰመኮ አስታውቋል።
ኢሰመኮ በቆቦ፣ በባህርዳር፣ በወረታ፣ በኮምቦልቻ፣ በደብረ ብርሃን እና በመራዊ ከተሞች በተካሄዱ የተቃውሞ ሰልፎች መንገድ መዝጋት የአገልግሎት መቋረጥ እንዲሁም በጸጥታ ኃይሎች መካከል ፍጥጫዎች መከሰታቸውንም መረዳቱን አስታውቋል።
እነዚህን ከተሞች ጨምሮ በሌሎች አካባቢዎች በተፈጠረው ውጥረት አለመረጋጋት፣ የአገልግሎት መቋረጥ እና የእንቅስቃሴ እገዳዎች ምክንያት ነዋሪዎች በዕለት ተዕለት ኑሮ እና ስራ ላይ እንቅፋት መፍጠሩንም አስምሯል።
በተለያዩ የአማራ ክልል አካባቢዎች ውጥረት መንገሱን ተከትሎ የደብረ ብርሃን፣ የጎደር፣ ደሴ ኮምቦልቻ እና ወልዲያ ከተሞች የጸጥታ ኮማንድ ፖስት ጥብቅ ክልከላዎችን ጥለዋል።
ከተሞቹ ሰላምና የህግ የበላይነት ለማረጋጋጥ ከጸጥታ ኃይል አባላት ውጭ የጦር መሳሪያ ይዞ መንቀሳቀስን ጨምሮ ሌሎች ገደቦችን ከሰሞኑ አስቀምጠዋል።
በአጠቃላይ የክልሎችን ልዩ ኃይሎችን መልሶ የማደራጀት ውሳኔና ጅማሮ ጋር ተያይዞ የተከሰተው ችግርና የጸጥታ ሁኔታ አስቸኳይ እልባት ካልተበጀለት ለከፍተኛ የሰብዓዊ መብቶች ጥሰት አደጋ በመሆኑ በውይይትና በምከክር ሊፈታ እንደሚገባም ምክረ ኃሳቡን አስቀምጧል።
“አጠቃላይ የፖለቲካ ነባራዊ ሁኔታው የፈጠረውን ሥጋትና የአለመተማመን ስሜት ከግምት በማስገባት መንግሥት የፖሊሲ ውሳኔውን አስፈላጊነትና ጠቀሜታ ለሚመለከታቸው ሁሉ በትዕግሥትና በጽሞና የሚያስረዳበትን ሁኔታ እንዲያመቻችም” ኢሰመኮ ጠይቋል።