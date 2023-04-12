ተመድ በኢትዮጵያ የእርዳታ ምግብ ስርቆትን መመርመር ጀመረ
የዓለም ምግብ ድርጅት በኢትዮጵያ በሚያካሂደው የሕይወት አድን ኦፕሬሽን የሰብዓዊ ምግብ ስርቆትን እየመረመረ እንደሚገኝ ተገለጸ።
አሶሺዬትድ ፕሬስ የተባበሩት መንግሥታት የሰብዓዊ ምግብ አቅራቢ የሆነው የዓለም ምግብ ድርጅት የኢትዮጵያ ቢሮ በአገሪቱ የተከሰቱ የእርዳታ ምግብ ስርቆቶችን እየመረመረ እንደሚገኝ ዘግቧል።
የዓለም ምግብ ፕሮግራም የኢትዮጵያ ዳይሬክተር የሆኑት ክላውድ ጂቢዳር በአገሪቱ ላሉ አጋር ድርጅቶች በጻፉት ደብዳቤ “በአንዳንድ ገበያዎች መጠነ ሰፊ የሆነው የእርዳታ ምግብ ሽያጭ የዓለም ምግብ ፕሮግራም ስጋት እንዲገባው አድርጎታል” ብለዋል።
ዳይሬክተሩ ለእርዳታ የተባሉ ምግቦች ለገበያ መቅረባቸው በተቋሙ ስም ላይ አሉታዊ ተጽእኖ ከማሳደሩም በላይ ሰብዓዊ እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው እርዳታ የማሰባሰብ አቅም ላይ ችግር ሊፈጥር ይችላል ሲሉ ስጋታቸውን ገልጸዋል።
ስለዚህም በአገሪቱ በእርዳታ የሚሰጥን ምግብ “አላግባብ መጠቀምን እና ከታለመለት ዓላማ ውጪ መውሰድ በአስቸኳይ ማስቆም እጅግ ወሳኝ ነው” ብለዋል።
በኢትዮጵያ ለሁለት ዓመታት በዘለቀው የሰሜኑ የርስ በርስ ጦርነት ከፍተኛ ሰብዓዊ ቀውስ ያስከተለ ሲሆን በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎችን ለረሃብ አደጋ ያጋለጠ ነበር።
በዚህ ጦርነት ተሳታፊ የሆኑ አካላት የምግብ እርዳታ በመዝረፍ እና ለተዋጊዎቻቸው በማቅረብ ሲከሰሱ ቆይተዋል።
በጦርነቱ ወቅት የትግራይ ኃይሎች የደቡብ ወሎ ከተማ የሆነችውን ኮምቦልቻን ተቆጣጠረው በሚገኙበት ወቅት የሰብዓዊ እርዳታ ማከማቻ መጋዘኖቹ መዘረፋቸውን ገልጾ ነበር።
ድርጅቱ በወቅቱ በመጋዞኖች የነበረ የእርዳታ እህልን የዘረፈው የትኛውም አካል እንደነበረ ያለው ነገር ባይኖርም፤ በወቅቱ ግን የትግራይ ኃይሎች ከተማዋን ተቆጣጠረው ይዘው ነበር።
ከዚህ በተጨማሪ የፌደራሉ መንግሥት ህወሓት የእርዳታ ምግብ ለተዋጊዎቹ እያከፋፈለ ነው የሚል ክስ ሲያቀርብ ነበር።
ጂቢዳር መጋቢት 27/2015 ዓ.ም. በኢትዮጵያ ላሉ የዓለም ምግብ ፕሮግራም አጋር ድርጅቶች በጻፉት ደብዳቤ አጋር ድርጅቶች የእርዳታ ምግብ ባልተገባ ሁኔታ ጥቅም ላይ ስለመዋሉ አልያም ስለመወሰዱ የሚያውቁት ካለ መረጃ እንዲያጋሩ ጠይቀዋል።
የዓለም ምግብ ፕሮግራም የኢትዮጵያ ዳይሬክተር በደብዳቤያቸው ላይ ያለአግባብ ጥቅም ላይ ሰዋለም ሆነ ስለተሰረቀ የእርዳታ ምግብ ክስተት ያሉት ነገር ባይኖርም ምርመራ ከሚደረግባቸው አጋጣሚዎች መካከል በሽራሮ ከመጋዘን ጠፋ የተባለ የእርዳታ ምግብ እንደሚገኝበት ኤፒ ምንጮችን ጠቅሶ ዘግቧል።
በሰም ያልተጠቀሱ የዓለም ምግብ ፕሮግራም ሠራተኞች በእርስ በእርስ ጦርነቱ ከፍተኛ ጉዳት በደረሰባት ሽራሮ ከነበረ መጋዘን ውስጥ ለ100 ሺህ ሰዎች ሊበቃ የሚችል የእርዳታ ምግብ መጥፋቱ በቅርቡ መታወቁን ለኤፒ ተናግረዋል።
በድርቅ እና በግጭት በተጎሳቆለችው ኢትዮጵያ ከ20 ሚሊዮን የማያንስ ሕዝብ እርዳታ ጠባቂ ለመሆን ተገዷል።